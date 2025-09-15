https://sarabic.ae/20250915/سفينة-حمدان-الإنسانية-تصل-إلى-ميناء-العريش-المصري-دعما-للشعب-الفلسطيني-1104860438.html

سفينة "حمدان الإنسانية" تصل إلى ميناء العريش المصري دعما للشعب الفلسطيني

سفينة "حمدان الإنسانية" تصل إلى ميناء العريش المصري دعما للشعب الفلسطيني

سبوتنيك عربي

وصلت سفينة "حمدان الإنسانية" إلى ميناء العريش المصري، في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للفلسطينيين ضمن عملية "الفارس الشهم 3". 15.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-15T10:28+0000

2025-09-15T10:28+0000

2025-09-15T10:28+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

أخبار الإمارات العربية المتحدة

غزة

أخبار فلسطين اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/01/1101184200_0:36:1001:599_1920x0_80_0_0_3e205ac884b3ecf3d322afc52b593a7b.jpg

وذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن السفينة أبحرت من ميناء خليفة "كيزاد"، في 30 أغسطس/ آب الماضي، وعلى متنها 7 آلاف طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، التي سيتم إدخالها إلى قطاع غزة لتلبية احتياجات السكان الأساسية.وتضم الحمولة 5 آلاف طن من الطرود الغذائية، و1900 طن من المواد الغذائية لدعم المطابخ الشعبية، و100 طن من الخيام الطبية لتعزيز القطاع الصحي، إضافة إلى 5 سيارات إسعاف مجهزة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 8 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على قطاع غزة، بمقتل نحو 65 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20250913/إعلام-إسرائيلي-الإمارات-ترفض-استقبال-نتنياهو-حتى-إعلان-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1104817737.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, غزة, أخبار فلسطين اليوم