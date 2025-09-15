عربي
نتنياهو: قرارنا قصف قادة "حماس" في قطر كان إسرائيليا مستقلا
سفينة "حمدان الإنسانية" تصل إلى ميناء العريش المصري دعما للشعب الفلسطيني
سبوتنيك عربي
وصلت سفينة "حمدان الإنسانية" إلى ميناء العريش المصري، في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للفلسطينيين ضمن عملية "الفارس الشهم 3". 15.09.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن السفينة أبحرت من ميناء خليفة "كيزاد"، في 30 أغسطس/ آب الماضي، وعلى متنها 7 آلاف طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، التي سيتم إدخالها إلى قطاع غزة لتلبية احتياجات السكان الأساسية.وتضم الحمولة 5 آلاف طن من الطرود الغذائية، و1900 طن من المواد الغذائية لدعم المطابخ الشعبية، و100 طن من الخيام الطبية لتعزيز القطاع الصحي، إضافة إلى 5 سيارات إسعاف مجهزة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 8 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على قطاع غزة، بمقتل نحو 65 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
غزة
وصلت سفينة "حمدان الإنسانية" إلى ميناء العريش المصري، في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للفلسطينيين ضمن عملية "الفارس الشهم 3".
وذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن السفينة أبحرت من ميناء خليفة "كيزاد"، في 30 أغسطس/ آب الماضي، وعلى متنها 7 آلاف طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، التي سيتم إدخالها إلى قطاع غزة لتلبية احتياجات السكان الأساسية.
إعلام إسرائيلي: الإمارات ترفض استقبال نتنياهو حتى إعلان وقف إطلاق النار في غزة
13 سبتمبر, 20:15 GMT
وتضم الحمولة 5 آلاف طن من الطرود الغذائية، و1900 طن من المواد الغذائية لدعم المطابخ الشعبية، و100 طن من الخيام الطبية لتعزيز القطاع الصحي، إضافة إلى 5 سيارات إسعاف مجهزة.

ولفتت الوكالة إلى أن "الإمارات أرسلت إلى غزة حتى الآن 20 سفينة مساعدات، فيما بلغ إجمالي المساعدات المقدمة ضمن عملية "الفارس الشهم 3" نحو 90 ألف طن، بتكلفة 1.8 مليار دولار".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 8 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على قطاع غزة، بمقتل نحو 65 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
