إعلام إسرائيلي: الإمارات ترفض استقبال نتنياهو حتى إعلان وقف إطلاق النار في غزة
أفادت القناة "13" الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة رفضت استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أن الزيارة لن... 13.09.2025
ونقلت القناة عن مصدر مقرب من نتنياهو قوله إن الإمارات اشترطت تأجيل الزيارة لحين تحديد موعد جديد، محذرة إسرائيل من مغبة فرض السيادة على الضفة الغربية.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، اليوم السبت، أن استهداف قادة حركة "حماس" المقيمين في قطر سيُزيل العقبة الأساسية التي تعترض التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الصراع في قطاع غزة.واتهم نتنياهو، في منشور على صفحته الرسمية عبر منصة "إكس"، قادة "حماس" في قطر بعدم الاكتراث بمعاناة سكان غزة، متهماً إياهم بتعمد عرقلة جهود وقف إطلاق النار بهدف إطالة أمد الحرب. وأضاف: "القضاء على هؤلاء القادة سيُمهد الطريق لإطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب بشكل نهائي".ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 158 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
غزة
أفادت القناة "13" الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة رفضت استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أن الزيارة لن تُجرى إلا بعد إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونقلت القناة عن مصدر مقرب من نتنياهو
قوله إن الإمارات اشترطت تأجيل الزيارة لحين تحديد موعد جديد، محذرة إسرائيل من مغبة فرض السيادة على الضفة الغربية.
وأوضحت القناة أن نتنياهو أبدى رغبته في زيارة الإمارات خلال الأشهر الماضية، حيث جرت محاولات لتنسيق الزيارة، لكن المسؤولين الإماراتيين أكدوا أن الزيارة غير ممكنة في الوقت الراهن طالما استمرت الحرب في غزة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، اليوم السبت، أن استهداف قادة حركة "حماس
" المقيمين في قطر سيُزيل العقبة الأساسية التي تعترض التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الصراع في قطاع غزة.
واتهم نتنياهو، في منشور على صفحته الرسمية عبر منصة "إكس"، قادة "حماس" في قطر بعدم الاكتراث بمعاناة سكان غزة، متهماً إياهم بتعمد عرقلة جهود وقف إطلاق النار بهدف إطالة أمد الحرب.
وأضاف: "القضاء على هؤلاء القادة سيُمهد الطريق لإطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب بشكل نهائي".
ويعاني سكان قطاع غزة
من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 158 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.