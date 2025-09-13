https://sarabic.ae/20250913/إعلام-إسرائيلي-الإمارات-ترفض-استقبال-نتنياهو-حتى-إعلان-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1104817737.html

إعلام إسرائيلي: الإمارات ترفض استقبال نتنياهو حتى إعلان وقف إطلاق النار في غزة

إعلام إسرائيلي: الإمارات ترفض استقبال نتنياهو حتى إعلان وقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

أفادت القناة "13" الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة رفضت استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أن الزيارة لن... 13.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-13T20:15+0000

2025-09-13T20:15+0000

2025-09-13T20:15+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة

غزة

حركة حماس

العالم العربي

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104745443_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_36339ac6ee1a99b933cf15f25c2bcf0c.jpg

ونقلت القناة عن مصدر مقرب من نتنياهو قوله إن الإمارات اشترطت تأجيل الزيارة لحين تحديد موعد جديد، محذرة إسرائيل من مغبة فرض السيادة على الضفة الغربية.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، اليوم السبت، أن استهداف قادة حركة "حماس" المقيمين في قطر سيُزيل العقبة الأساسية التي تعترض التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الصراع في قطاع غزة.واتهم نتنياهو، في منشور على صفحته الرسمية عبر منصة "إكس"، قادة "حماس" في قطر بعدم الاكتراث بمعاناة سكان غزة، متهماً إياهم بتعمد عرقلة جهود وقف إطلاق النار بهدف إطالة أمد الحرب. وأضاف: "القضاء على هؤلاء القادة سيُمهد الطريق لإطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب بشكل نهائي".ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 158 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20250913/50-ألف-متظاهر-في-نيوزيلندا-يطالبون-بوقف-حرب-غزة-وفرض-عقوبات-على-إسرائيل-1104813676.html

https://sarabic.ae/20250912/حماس-تؤكد-أن-رئيسها-في-غزة-خليل-الحية-على-قيد-الحياة---1104793190.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة, غزة, حركة حماس, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم