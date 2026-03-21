تغطية مباشرة لليوم الـ22 من الحرب على إيران.. هجمات متبادلة وتصعيد متواصل في لبنان.. صور وفيديو
غوتيريش: "مجلس السلام" ضروري فقط لإعادة إعمار غزة
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، أن منظمة الأمم المتحدة تتعاون بشكل نشط مع "مجلس السلام"، الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،... 21.03.2026, سبوتنيك عربي
غوتيريش: "مجلس السلام" ضروري فقط لإعادة إعمار غزة

05:36 GMT 21.03.2026 (تم التحديث: 05:46 GMT 21.03.2026)
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، أن منظمة الأمم المتحدة تتعاون بشكل نشط مع "مجلس السلام"، الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه "لا يرى ضرورة للمجلس إلا في إطار خطة إعادة إعمار القطاع"، وفق تعبيره.
وقال غوتيريش في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية: "هناك مهمة تم تحديدها والموافقة عليها من قبل مجلس الأمن، ونحن نتعاون بشكل نشط مع الهياكل التي أنشأها "مجلس السلام".
وفي الوقت ذاته، أشار غوتيريش إلى أنه لا يرى ضرورة لـ"مجلس السلام" إلا في إطار خطة إعادة إعمار قطاع غزة، قائلًا: "كل ما عدا ذلك الآن هو مشروع شخصي للرئيس ترامب، حيث يسيطر على كل شيء، وهذا ليس وسيلة فعّالة لمعالجة المشكلات الهائلة التي نواجهها حاليًا".

وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لدعم "خطة ترامب" الشاملة لتسوية الوضع في قطاع غزة، حيث أيّد القرار 13 عضوًا من أصل 15، فيما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت.

وتقترح الخطة الأمريكية لغزة فرض إدارة دولية مؤقتة على القطاع، وإنشاء "مجلس السلام" برئاسة ترامب، إضافة إلى منح تفويض باستخدام القوة لقوات دولية لتحقيق الاستقرار، يتم نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أشار إلى أن تنفيذ "خطة ترامب للسلام في قطاع غزة" لا يزال محل شك، في ظل تصريحات كل من إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، بشأن انتهاك شروط هذه المبادرة.
