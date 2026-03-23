تصويت... برأيك ما هي النتائج المحتملة في حال قيام واشنطن بتنفيذ عملية برية في إيران؟
في ظل تصاعد التوترات وتعقد المشهد الإقليمي، يثير احتمال تنفيذ عملية برية أمريكية داخل إيران تساؤلات واسعة حول مآلاتها وتداعياتها، فهذا التحرك لن يكون مجرد خطوة... 23.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-23T10:17+0000
إعلام: البنتاغون يعد خطة لعملية برية في إيران بتوجيه من ترامبموسكو: العملية البرية الأمريكية في إيران غير واقعية لكنها تنذر بتفاقم الصراع
في ظل تصاعد التوترات وتعقد المشهد الإقليمي، يثير احتمال تنفيذ عملية برية أمريكية داخل إيران تساؤلات واسعة حول مآلاتها وتداعياتها، فهذا التحرك لن يكون مجرد خطوة عسكرية تقليدية، بل يحمل في طياته أبعادًا استراتيجية عميقة، قد تعيد رسم توازنات القوة في المنطقة وتفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة، تتراوح بين الاحتواء والتصعيد.
أمام هذه التطورات، يبرز احتمال تكبد القوات الأمريكية خسائر جسيمة نتيجة طبيعة الأرض الإيرانية وتشابك العوامل العسكرية والسياسية، في مقابل فرضية أن يشكل التدخل وسيلة ضغط مباشرة على طهران لدفعها نحو مسار تفاوضي بشروط جديدة.
وبين هذين الاحتمالين، يلوح خطر الانزلاق إلى تصعيد أوسع قد يمتد تأثيره إلى ما هو أبعد من حدود المواجهة المباشرة.
في المحصلة، تبقى النتائج مفتوحة على أكثر من اتجاه، في ظل تداخل الحسابات الإقليمية والدولية، وتعقد المصالح وتشابكها، ما يجعل أي خطوة من هذا النوع محفوفة بمخاطر كبيرة
، ويضع المنطقة أمام مفترق طرق قد يحدد شكل المرحلة المقبلة.
