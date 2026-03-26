https://sarabic.ae/20260326/دول-الخليج-العربي-تؤكد-ضرورة-إشراكها-في-أي-مفاوضات-أو-اتفاقيات-تخص-إيران-1111951243.html

دول الخليج العربي تؤكد ضرورة إشراكها في أي مفاوضات أو اتفاقيات تخص إيران

أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، اليوم الخميس، أن حق دول الخليج في الدفاع عن النفس مكفول بموجب القانون الدولي، مشددًا على أن "إيران... 26.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-26T12:04+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

مجلس التعاون الخليجي

أخبار الخليج

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110853030_0:249:3072:1976_1920x0_80_0_0_63c94b4ba4636ff40b6447ac0f072aa3.jpg

وأوضح البديوي، في مؤتمر صحفي، أن "التصعيد الإيراني ضد منشآت النفط في دول الخليج يتم بشكل ممنهج"، مشيرًا إلى استهداف منشآت قرب مضيق هرمز، إضافة إلى مصافي النفط في السعودية وقطر والإمارات والكويت، "ما يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الطاقة العالمي".وأضاف أن "إيران وجّهت أكثر من 85% من هجماتها نحو دول الخليج، مستهدفة أيضًا الأعيان المدنية، بما في ذلك فنادق وسفارات ومحطات مياه ومطارات، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين".وحذّر أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أن "هذه الهجمات تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي"، مؤكدًا أنه "لا يمكن لأي طرف تعطيل الملاحة في المضائق، مع تحميل المجتمع الدولي مسؤولية حماية الكابلات البحرية في مضيق هرمز".وشدد البديوي على "ضرورة إشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات تتعلق بحل الأزمة"، مؤكدًا أن هذه الدول أبلغت إيران بأنها ليست طرفاً في النزاع، كما دعت إلى تجنب استهداف المنشآت النووية.ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى "توجيه رسالة موحّدة لإيران لوقف هجماتها، والعمل على تهدئة الأوضاع ومنع مزيد من التصعيد في المنطقة".وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "المفاوضين الإيرانيين يجب أن يكونوا جادين قبل فوات الأوان"، واصفًا المفاوضين الإيرانيين بأنهم "مختلفون للغاية وغريبون".وأضاف ترامب أن "الإيرانيين يتوسلون لعقد صفقة، وهو ما يجب عليهم فعله بعد هزيمتهم العسكرية الساحقة، رغم تصريحهم العلني بأنهم يدرسون فقط المقترحات الأمريكية".وشدد على أن "الإيرانيين يجب أن يأخذوا الأمر بجدية"، محذرًا من أنه بمجرد تجاوز هذه النقطة لن يكون هناك رجوع، وأن الأمور لن تكون سهلة.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

