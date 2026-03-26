دول الخليج العربي تؤكد ضرورة إشراكها في أي مفاوضات أو اتفاقيات تخص إيران
دول الخليج العربي تؤكد ضرورة إشراكها في أي مفاوضات أو اتفاقيات تخص إيران
سبوتنيك عربي
أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، اليوم الخميس، أن حق دول الخليج في الدفاع عن النفس مكفول بموجب القانون الدولي، مشددًا على أن "إيران...
2026-03-26T12:04+0000
2026-03-26T12:04+0000
وأوضح البديوي، في مؤتمر صحفي، أن "التصعيد الإيراني ضد منشآت النفط في دول الخليج يتم بشكل ممنهج"، مشيرًا إلى استهداف منشآت قرب مضيق هرمز، إضافة إلى مصافي النفط في السعودية وقطر والإمارات والكويت، "ما يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الطاقة العالمي".وأضاف أن "إيران وجّهت أكثر من 85% من هجماتها نحو دول الخليج، مستهدفة أيضًا الأعيان المدنية، بما في ذلك فنادق وسفارات ومحطات مياه ومطارات، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين".وحذّر أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أن "هذه الهجمات تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي"، مؤكدًا أنه "لا يمكن لأي طرف تعطيل الملاحة في المضائق، مع تحميل المجتمع الدولي مسؤولية حماية الكابلات البحرية في مضيق هرمز".وشدد البديوي على "ضرورة إشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات تتعلق بحل الأزمة"، مؤكدًا أن هذه الدول أبلغت إيران بأنها ليست طرفاً في النزاع، كما دعت إلى تجنب استهداف المنشآت النووية.ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى "توجيه رسالة موحّدة لإيران لوقف هجماتها، والعمل على تهدئة الأوضاع ومنع مزيد من التصعيد في المنطقة".وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "المفاوضين الإيرانيين يجب أن يكونوا جادين قبل فوات الأوان"، واصفًا المفاوضين الإيرانيين بأنهم "مختلفون للغاية وغريبون".وأضاف ترامب أن "الإيرانيين يتوسلون لعقد صفقة، وهو ما يجب عليهم فعله بعد هزيمتهم العسكرية الساحقة، رغم تصريحهم العلني بأنهم يدرسون فقط المقترحات الأمريكية".وشدد على أن "الإيرانيين يجب أن يأخذوا الأمر بجدية"، محذرًا من أنه بمجرد تجاوز هذه النقطة لن يكون هناك رجوع، وأن الأمور لن تكون سهلة.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مجلس التعاون الخليجي, أخبار الخليج , إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
دول الخليج العربي تؤكد ضرورة إشراكها في أي مفاوضات أو اتفاقيات تخص إيران
أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، اليوم الخميس، أن حق دول الخليج في الدفاع عن النفس مكفول بموجب القانون الدولي، مشددًا على أن "إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد الحالي، وعليها وقف هجماتها فورًا".
وأوضح البديوي، في مؤتمر صحفي، أن "التصعيد الإيراني ضد منشآت النفط في دول الخليج يتم بشكل ممنهج"، مشيرًا إلى استهداف منشآت قرب مضيق هرمز، إضافة إلى مصافي النفط في السعودية وقطر والإمارات والكويت، "ما يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الطاقة العالمي".
وأضاف أن "إيران وجّهت أكثر من 85% من هجماتها نحو دول الخليج، مستهدفة أيضًا الأعيان المدنية، بما في ذلك فنادق وسفارات ومحطات مياه ومطارات، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين".
وحذّر أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أن "هذه الهجمات تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي"، مؤكدًا أنه "لا يمكن لأي طرف تعطيل الملاحة في المضائق، مع تحميل المجتمع الدولي مسؤولية حماية الكابلات البحرية في مضيق هرمز".
وشدد البديوي على "ضرورة إشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات تتعلق بحل الأزمة"، مؤكدًا أن هذه الدول أبلغت إيران بأنها ليست طرفاً في النزاع، كما دعت إلى تجنب استهداف المنشآت النووية.
وأشار إلى أن دول الخليج تدرس جميع الخيارات المتاحة، مع تفضيل الحلول الدبلوماسية، مؤكدًا في الوقت ذاته "رفض أي ترتيبات تهدف إلى تغيير خريطة المنطقة أو تحويل أراضيها إلى ساحات لتصفية الحسابات الإقليمية".
ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى "توجيه رسالة موحّدة لإيران لوقف هجماتها، والعمل على تهدئة الأوضاع ومنع مزيد من التصعيد في المنطقة".
وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "المفاوضين الإيرانيين يجب أن يكونوا جادين قبل فوات الأوان
"، واصفًا المفاوضين الإيرانيين بأنهم "مختلفون للغاية وغريبون".
وأضاف ترامب أن "الإيرانيين يتوسلون لعقد صفقة، وهو ما يجب عليهم فعله بعد هزيمتهم العسكرية الساحقة، رغم تصريحهم العلني بأنهم يدرسون فقط المقترحات الأمريكية".
وشدد على أن "الإيرانيين يجب أن يأخذوا الأمر بجدية"، محذرًا من أنه بمجرد تجاوز هذه النقطة لن يكون هناك رجوع، وأن الأمور لن تكون سهلة.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.