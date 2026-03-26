خبير: الأوروبيون يشعرون بالتهميش في حرب إيران ويبحثون عن حل دبلوماسي

خبير: الأوروبيون يشعرون بالتهميش في حرب إيران ويبحثون عن حل دبلوماسي

سبوتنيك عربي

تطرق الخبير في الشأن الدولي والأوروبي من فرنسا الدكتور محمد عبد الله، إلى رفض أوروبا الدخول في تحالف لفتح مضيق هرمز، قائلا إن "الأوروبيين يعتبرون أنهم لم... 26.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-26T11:27+0000

2026-03-26T11:27+0000

2026-03-26T11:27+0000

وأوضح عبد الله، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "أوروبا تعاني من تدفق كبير للهجرة بسبب الحرب"، لافتًا إلى أن "هناك جانبًا مهمًا بالنسبة للأوروبيين وهو ما يتعلق بالأمن وبالهجرة، ويتخوفون من أنه إذا وصل الأمر إلى تفكيك إيران فهذا سيفتح المجال أمام هجرة جماعية كبيرة".ولفت الخبير إلى "توجه أوروبي نحو الصين والهند وأسواق جديدة"، مؤكدًا على وجود "ارتباط عضوي بين الولايات المتحدة وأوروبا"، معتبرًا أن "العلاقات لن تعود كما كانت في السابق، حيث أن ترامب أسس لهذا التباعد، والولايات المتحدة عزلت نفسها".وأشار عبد الله إلى أن "أوروبا اليوم لديها خطة دفاعية ومظلة أمنية أوروبية 100%، ولتتخلى تدريجيًا عن الولايات المتحدة، عليها بناء قوة عسكرية تفرض نفسها"، معتبرًا أن "دعم أوروبا لأوكرانيا من أكبر الأخطاء التي اقترفتها".وكشف ضيف "سبوتنيك"، عن "صعود للأحزاب الشعبية، كما حصل في انتخابات البلدية في فرنسا"، منوّها بـ"موقف أسبانيا، فهو متميز ويعبّر عن المزاج الشعبي الأوروبي المعادي لهذه الحرب"، مشيرًا إلى أن "لغة المواطن الأوروبي في كل أوروبا أن هذه ليست حروبنا، هذه حروب الولايات المتحدة والسيطرة على الطاقة".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم