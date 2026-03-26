خبير: الأوروبيون يشعرون بالتهميش في حرب إيران ويبحثون عن حل دبلوماسي
خبير: الأوروبيون يشعرون بالتهميش في حرب إيران ويبحثون عن حل دبلوماسي
سبوتنيك عربي
تطرق الخبير في الشأن الدولي والأوروبي من فرنسا الدكتور محمد عبد الله، إلى رفض أوروبا الدخول في تحالف لفتح مضيق هرمز، قائلا إن "الأوروبيين يعتبرون أنهم لم... 26.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-26T11:27+0000
2026-03-26T11:27+0000
2026-03-26T11:27+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
وأوضح عبد الله، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "أوروبا تعاني من تدفق كبير للهجرة بسبب الحرب"، لافتًا إلى أن "هناك جانبًا مهمًا بالنسبة للأوروبيين وهو ما يتعلق بالأمن وبالهجرة، ويتخوفون من أنه إذا وصل الأمر إلى تفكيك إيران فهذا سيفتح المجال أمام هجرة جماعية كبيرة".ولفت الخبير إلى "توجه أوروبي نحو الصين والهند وأسواق جديدة"، مؤكدًا على وجود "ارتباط عضوي بين الولايات المتحدة وأوروبا"، معتبرًا أن "العلاقات لن تعود كما كانت في السابق، حيث أن ترامب أسس لهذا التباعد، والولايات المتحدة عزلت نفسها".وأشار عبد الله إلى أن "أوروبا اليوم لديها خطة دفاعية ومظلة أمنية أوروبية 100%، ولتتخلى تدريجيًا عن الولايات المتحدة، عليها بناء قوة عسكرية تفرض نفسها"، معتبرًا أن "دعم أوروبا لأوكرانيا من أكبر الأخطاء التي اقترفتها".وكشف ضيف "سبوتنيك"، عن "صعود للأحزاب الشعبية، كما حصل في انتخابات البلدية في فرنسا"، منوّها بـ"موقف أسبانيا، فهو متميز ويعبّر عن المزاج الشعبي الأوروبي المعادي لهذه الحرب"، مشيرًا إلى أن "لغة المواطن الأوروبي في كل أوروبا أن هذه ليست حروبنا، هذه حروب الولايات المتحدة والسيطرة على الطاقة".
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم
خبير: الأوروبيون يشعرون بالتهميش في حرب إيران ويبحثون عن حل دبلوماسي
حصري
تطرق الخبير في الشأن الدولي والأوروبي من فرنسا الدكتور محمد عبد الله، إلى رفض أوروبا الدخول في تحالف لفتح مضيق هرمز، قائلا إن "الأوروبيين يعتبرون أنهم لم يُستشاروا في هذه الحرب وهم يراهنون على المفاوضات دائمًا للوصول إلى نتائج".
وأوضح عبد الله، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "أوروبا تعاني من تدفق كبير للهجرة بسبب الحرب"، لافتًا إلى أن "هناك جانبًا مهمًا بالنسبة للأوروبيين وهو ما يتعلق بالأمن وبالهجرة، ويتخوفون من أنه إذا وصل الأمر إلى تفكيك إيران فهذا سيفتح المجال أمام هجرة جماعية كبيرة".
وأشار الخبير إلى أن "فرنسا لا تملك الإمكانيات لفرض مبادرة أو مشروع حل ينزع فتيل هذه الحرب"، مؤكدًا "سوء العلاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا، خاصة من خلال الصراع في أوكرانيا، حيث أن أوروبا وحدها لا تستطيع أن تواجه، رغم الإمكانيات التي وضعتها، وهي تحاول أن تكون المحور في الحرب"، منوّهًا إلى "وجود خلاف وتباعد أو بداية طلاق بين أوروبا وأمريكا، وبالتالي الأوروبيون اليوم يحاولون أن يشكلوا قوة ضاغطة".
ولفت الخبير إلى "توجه أوروبي نحو الصين والهند وأسواق جديدة"، مؤكدًا على وجود "ارتباط عضوي بين الولايات المتحدة وأوروبا"، معتبرًا أن "العلاقات لن تعود كما كانت في السابق، حيث أن ترامب أسس لهذا التباعد، والولايات المتحدة عزلت نفسها".
وأشار عبد الله إلى أن "أوروبا اليوم لديها خطة دفاعية ومظلة أمنية أوروبية 100%، ولتتخلى تدريجيًا عن الولايات المتحدة، عليها بناء قوة عسكرية تفرض نفسها"، معتبرًا أن "دعم أوروبا لأوكرانيا من أكبر الأخطاء التي اقترفتها".
وتعليقًا على محاسبة ترامب لقادة أوروبا بعد رفضهم الدخول في تحالف لفتح خط مضيق هرمز، قال عبد الله إن "الحساب سيكون اقتصاديًا وتجاريًا"، مضيفًا: "هناك عدم ثقة بين الأوروبيين والأمريكيين"، كاشفًا أن "أوروبا ولسد العجز أو لتخفيف أعباء المواطنين لجأت إلى استعمال المخزون الإستراتيجي من الطاقة ولكن هذا طبعًا سيسبب ضررًا"، مؤكدًا أن "مقاطعة الطاقة في روسيا ارتدت سلبًا على الاقتصاديات الأوروبية".
وكشف ضيف "سبوتنيك"، عن "صعود للأحزاب الشعبية، كما حصل في انتخابات البلدية في فرنسا"، منوّها بـ"موقف أسبانيا، فهو متميز ويعبّر عن المزاج الشعبي الأوروبي المعادي لهذه الحرب"، مشيرًا إلى أن "لغة المواطن الأوروبي في كل أوروبا أن هذه ليست حروبنا، هذه حروب الولايات المتحدة والسيطرة على الطاقة".