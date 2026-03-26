ترامب: على المفاوضين الإيرانيين أن يكونوا جادين قبل فوات الأوان
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن "المفاوضين الإيرانيين يجب أن يكونوا جادين قبل فوات الأوان"، واصفًا إياهم بأنهم "مختلفون للغاية وغريبون". 26.03.2026, سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن "المفاوضين الإيرانيين يجب أن يكونوا جادين قبل فوات الأوان"، واصفًا إياهم بأنهم "مختلفون للغاية وغريبون".
وأضاف ترامب أن "الإيرانيين يتوسلون لعقد صفقة، وهو ما يجب عليهم فعله بعد هزيمتهم العسكرية الساحقة، رغم تصريحهم العلني بأنهم يدرسون فقط المقترحات الأمريكية".
وشدد على أن "الإيرانيين يجب أن يأخذوا الأمر بجدية"، محذرًا من أنه بمجرد تجاوز هذه النقطة لن يكون هناك رجوع، وأن الأمور لن تكون سهلة.
وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده لا تحتاج شيئًا من دول الناتو، لكنه شدد على ضرورة عدم نسيان "هذه اللحظة الفارقة"، مضيفًا أن دول الناتو لم تقدم أي مساعدة تذكر بشأن الملف الإيراني.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.