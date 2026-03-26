كاتس: اغتلنا قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني المسؤول عن إغلاق مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، أن "الجيش نفذ عملية اغتيال قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، المسؤول عن عمليات...
2026-03-26T10:37+0000
https://sarabic.ae/20260326/مسؤول-باكستاني-إسلام-أباد-طلبت-من-واشنطن-عدم-استهداف-إسرائيل-لعراقجي-وقاليباف-1111942883.html
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، أن "الجيش نفذ عملية اغتيال قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، المسؤول عن عمليات إغلاق مضيق هرمز.
وأشار كاتس إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود إسرائيلية لمواجهة التهديدات التي تمثلها إيران على الملاحة البحرية وأمن المنطقة، مؤكداً استمرار استعداد الجيش الإسرائيلي للتصدي لأي تحركات عدائية تهدد أمنه القومي والملاحة الدولية.
وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف صرّح، أمس الأربعاء، بأن "أعداء إيران، بدعم من إحدى دول المنطقة، يخططون لاحتلال إحدى الجزر الإيرانية".
وأكد قاليباف عبر منصة "إكس"، أن "إيران ستستهدف جميع البنى التحتية الحيوية لتلك الدولة الإقليمية خطوة بخطوة ودون أي قيود"، في تحذير واضح من أي محاولة للتدخل على أراضيها.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.