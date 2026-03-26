مسؤول باكستاني: إسلام أباد طلبت من واشنطن عدم استهداف إسرائيل لعراقجي وقاليباف

صرّح مسؤول باكستاني، اليوم الخميس، بأن بلاده "طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بإبلاغ إسرائيل، بعدم استهداف المسؤولين الإيرانيين وزير الخارجية عباس عراقجي،...

ونقلت وكالة "روتيرز"، عن المسؤول، قوله إن "إسرائيل كانت تملك إحداثيات لتحركات عراقجي وقاليباف، لكنها تراجعت عن أي تحرك بعد الطلب الأمريكي الباكستاني".وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، صرّح أمس الأربعاء، بأن "أعداء إيران، بدعم من إحدى دول المنطقة، يخططون لاحتلال إحدى الجزر الإيرانية".وأكد قاليباف عبر منصة "إكس"، أن "إيران ستستهدف جميع البنى التحتية الحيوية لتلك الدولة الإقليمية خطوة بخطوة ودون أي قيود"، في تحذير واضح من أي محاولة للتدخل على أراضيها.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

