إيران: نعتبر روسيا دولة صديقة لديها القدرة على التوسط في حل النزاع
أكدت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في النمسا، أن طهران تُجري اتصالات مع موسكو لتهدئة الصراع الذي أشعلته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
إيران: نعتبر روسيا دولة صديقة لديها القدرة على التوسط في حل النزاع
أكدت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في النمسا، أن طهران تُجري اتصالات مع موسكو لتهدئة الصراع الذي أشعلته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
وأشارت البعثة الدبلوماسية في تصريحات لوسائل إعلام روسية، إلى أن "روسيا دولة صديقة تربطنا بها علاقات وثيقة".
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت إيران تنظر إلى روسيا كوسيط محتمل في تسوية سلمية، أوضحت السفارة أن سلطات الجمهورية الإسلامية تُجري اتصالات "مع العديد من الدول الصديقة، التي يمكن لكل منها أن تؤدي دوراً هاماً في هذا المجال".
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الصراع في الشرق الأوسط يلحق أضرارا جسيمة بالخدمات اللوجستية والصناعة العالمية.
وقال الرئيس الروسي، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال في مركز "روسيا" الوطني، إن هناك تقييمات تشير إلى إمكانية مقارنة تداعيات الصراع في الشرق الأوسط بتداعيات جائحة كورونا.