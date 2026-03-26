ويتكوف: خطة السلام المقترحة بشأن إيران ستعود بالنفع على طهران والمنطقة بأكملها

أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة أرسلت خطة مكونة من 15 بندًا إلى إيران، عبر باكستان، تشكل "أساسا لاتفاق سلام" محتمل. 26.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال ويتكوف خلال اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس: "أبلغكم اليوم بأننا قدمنا خطة عمل مكونة من 15 نقطة تشكل الأساس لاتفاق السلام، وجرى نقل هذا المقترح عبر الحكومة الباكستانية، التي تؤدي دور الوساطة، ما أسفر عن محادثات وتبادل رسائل قوية وإيجابية".من جهتها، أرسلت إيران ردا رسميا على المقترح الأمريكي المكون من 15 بندا. وشددت في ردها على ضرورة إنهاء العدوان وتهيئة الظروف التي تضمن عدم تكرار الحرب، وضمان دفع تعويضات عن الأضرار، فضلا عن إنهاء الحرب على جميع الجبهات.وقال مصدر مطلع لوكالة "تسنيم"، اليوم الخميس: "تم إرسال الرد الإيراني على النقاط الخمس عشرة التي اقترحتها الولايات المتحدة رسميا ليلة أمس عبر وسطاء، وإيران تنتظر رد الطرف الآخر".وأضاف المصدر أن إيران أكدت في ردّها ضرورة:وأكد المصدر أيضًا أن إيران ترى أن ادعاءات الولايات المتحدة بشأن التفاوض ليست سوى "مشروع خداع ثالث"، معتبرًا أن واشنطن تسعى من خلال طرح فكرة التفاوض إلى:وختم بالقول إن إيران، وإن كانت قبل ما وصفه بـ"حرب الـ12 يوما" تشكك في نتائج المفاوضات ومدى التزام الولايات المتحدة، فإنها اليوم باتت تشكّك بشكل كامل في جدية واشنطن بشأن التفاوض، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة – بحسب وصفه – بدأت القتال خلال فترات تفاوض سابقة، وتسعى الآن لتكرار السيناريو نفسه تحت غطاء المفاوضات.

