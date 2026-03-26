https://sarabic.ae/20260326/ترامب-ما-جرى-كان-اختبارا-للناتو-ولن-ننسى-1111962867.html
ترامب: ما جرى في إيران كان اختبارا للناتو ولن ننسى
ترامب: ما جرى في إيران كان اختبارا للناتو ولن ننسى
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن ثقته بأن مضيق هرمز "سيظل مفتوحًا" أمام الملاحة البحرية. 26.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-26T15:22+0000
2026-03-26T15:22+0000
2026-03-26T15:37+0000
العالم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109160862_0:0:1616:909_1920x0_80_0_0_c9e306ee1aeb50774fd08d3f48b55aa5.jpg
وقال ترامب، خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الخميس: "إذا أبرموا الصفقة المناسبة، فإن المضيق سيفتح، هذا المضيق الرائع سيفتح".وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستواصل إجراءاتها الحالية تجاه إيران.وأضاف: "سنواصل مع إيران فعل ما نفعله بالفعل، ولا أحد يمكنه أن يضاهي الولايات المتحدة".وفقا للرئيس الأمريكي، فإنه "كان علينا إيقاف المرشد الإيراني علي خامنئي ومنعه من تفجير الولايات المتحدة والعالم"، على حد تعبيره.وأشار ترامب إلى أن "إيران لا تستطيع مجاراة الولايات المتحدة وسنستمر في عملياتنا حتى التوصل إلى اتفاق".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة ستلجأ إلى آلية بديلة في سياستها التجارية بعد قرار المحكمة العليا في البلاد بإلغاء الرسوم الجمركية على الواردات.وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس وزراء إدارته: "لقد ارتكبوا (المحكمة العليا) خطأً فادحًا. لكن لا بأس، لأن لدينا طريقة أخرى لا تقل كفاءة. سنستخدم طريقة أخرى".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "المفاوضين الإيرانيين يجب أن يكونوا جادين قبل فوات الأوان"، واصفًا إياهم بأنهم "مختلفون للغاية وغريبون".وأضاف ترامب أن "الإيرانيين يتوسلون لعقد صفقة، وهو ما يجب عليهم فعله بعد هزيمتهم العسكرية الساحقة، رغم تصريحهم العلني بأنهم يدرسون فقط المقترحات الأمريكية".وشدد على أن "الإيرانيين يجب أن يأخذوا الأمر بجدية"، محذرًا من أنه بمجرد تجاوز هذه النقطة لن يكون هناك رجوع، وأن الأمور لن تكون سهلة.كاتس: اغتلنا قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني المسؤول عن إغلاق مضيق هرمز
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109160862_0:0:1436:1077_1920x0_80_0_0_60564eead81fb1f40713b307374cd337.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: ما جرى في إيران كان اختبارا للناتو ولن ننسى
15:22 GMT 26.03.2026 (تم التحديث: 15:37 GMT 26.03.2026)
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن ثقته بأن مضيق هرمز "سيظل مفتوحًا" أمام الملاحة البحرية.
وقال ترامب، خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الخميس: "إذا أبرموا الصفقة المناسبة، فإن المضيق سيفتح، هذا المضيق الرائع سيفتح".
وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستواصل إجراءاتها الحالية تجاه إيران.
وأضاف: "سنواصل مع إيران فعل ما نفعله بالفعل، ولا أحد يمكنه أن يضاهي الولايات المتحدة".
وأكد الرئيس الأمريكي أن "ما جرى كان اختبارا للناتو ولن ننسى"، مشيرا إلى أن "دول الناتو لم ترد الانجرار معنا ونحن أيضا لا نريد الانجرار إلى حروبها".
وفقا للرئيس الأمريكي، فإنه "كان علينا إيقاف المرشد الإيراني علي خامنئي ومنعه من تفجير الولايات المتحدة والعالم"، على حد تعبيره.
وأشار ترامب إلى أن "إيران لا تستطيع مجاراة الولايات المتحدة وسنستمر في عملياتنا حتى التوصل إلى اتفاق".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة ستلجأ إلى آلية بديلة في سياستها التجارية بعد قرار المحكمة العليا في البلاد بإلغاء الرسوم الجمركية على الواردات.
وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس وزراء إدارته: "لقد ارتكبوا (المحكمة العليا) خطأً فادحًا. لكن لا بأس، لأن لدينا طريقة أخرى لا تقل كفاءة. سنستخدم طريقة أخرى".
وأضاف ترامب أن "الإيرانيين لا يمكنهم إسقاط طائراتنا لأن لدينا أفضل عتاد عسكري في العالم".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "المفاوضين الإيرانيين يجب أن يكونوا جادين
قبل فوات الأوان"، واصفًا إياهم بأنهم "مختلفون للغاية وغريبون".
وأضاف ترامب أن "الإيرانيين يتوسلون لعقد صفقة، وهو ما يجب عليهم فعله بعد هزيمتهم العسكرية الساحقة، رغم تصريحهم العلني بأنهم يدرسون فقط المقترحات الأمريكية".
وشدد على أن "الإيرانيين يجب أن يأخذوا الأمر بجدية"، محذرًا من أنه بمجرد تجاوز هذه النقطة لن يكون هناك رجوع، وأن الأمور لن تكون سهلة.