https://sarabic.ae/20260326/ترامب-ما-جرى-كان-اختبارا-للناتو-ولن-ننسى-1111962867.html

ترامب: ما جرى في إيران كان اختبارا للناتو ولن ننسى

ترامب: ما جرى في إيران كان اختبارا للناتو ولن ننسى

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن ثقته بأن مضيق هرمز "سيظل مفتوحًا" أمام الملاحة البحرية. 26.03.2026

2026-03-26T15:22+0000

2026-03-26T15:22+0000

2026-03-26T15:37+0000

العالم

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109160862_0:0:1616:909_1920x0_80_0_0_c9e306ee1aeb50774fd08d3f48b55aa5.jpg

وقال ترامب، خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الخميس: "إذا أبرموا الصفقة المناسبة، فإن المضيق سيفتح، هذا المضيق الرائع سيفتح".وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستواصل إجراءاتها الحالية تجاه إيران.وأضاف: "سنواصل مع إيران فعل ما نفعله بالفعل، ولا أحد يمكنه أن يضاهي الولايات المتحدة".وفقا للرئيس الأمريكي، فإنه "كان علينا إيقاف المرشد الإيراني علي خامنئي ومنعه من تفجير الولايات المتحدة والعالم"، على حد تعبيره.وأشار ترامب إلى أن "إيران لا تستطيع مجاراة الولايات المتحدة وسنستمر في عملياتنا حتى التوصل إلى اتفاق".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة ستلجأ إلى آلية بديلة في سياستها التجارية بعد قرار المحكمة العليا في البلاد بإلغاء الرسوم الجمركية على الواردات.وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس وزراء إدارته: "لقد ارتكبوا (المحكمة العليا) خطأً فادحًا. لكن لا بأس، لأن لدينا طريقة أخرى لا تقل كفاءة. سنستخدم طريقة أخرى".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "المفاوضين الإيرانيين يجب أن يكونوا جادين قبل فوات الأوان"، واصفًا إياهم بأنهم "مختلفون للغاية وغريبون".وأضاف ترامب أن "الإيرانيين يتوسلون لعقد صفقة، وهو ما يجب عليهم فعله بعد هزيمتهم العسكرية الساحقة، رغم تصريحهم العلني بأنهم يدرسون فقط المقترحات الأمريكية".وشدد على أن "الإيرانيين يجب أن يأخذوا الأمر بجدية"، محذرًا من أنه بمجرد تجاوز هذه النقطة لن يكون هناك رجوع، وأن الأمور لن تكون سهلة.كاتس: اغتلنا قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني المسؤول عن إغلاق مضيق هرمز

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية