تغطية لليوم الـ27 من الحرب على إيران.. ترامب يتوعد وطهران تشترط إدخال لبنان في أي اتفاق.. صور وفيديو

دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ26، إذ هددت الولايات المتحدة إيران، بتكثيف الهجمات عليها "في حال لم تبرم اتفاقًا". 26.03.2026

2026-03-26T16:12+0000

وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وإيران "لا تزالان منخرطتين في محادثات سلام"، رغم ما أفادت به وسائل إعلام رسمية إيرانية عن رفض طهران لمقترح واشنطن لإنهاء الحرب.ترامب: السيطرة على النفط الإيراني خيار مطروحصرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن سيطرة الولايات المتحدة على نفط إيران "خيار مطروح".وقال ترامب ردًا على أسئلة الصحفيين حول إمكانية سيطرة واشنطن على النفط الإيراني "إنه خيار".واشنطن ستستخدم آلية بديلة في سياستها التجارية بعد إلغاء الرسوم على الواردات – ترامبصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة ستلجأ إلى آلية بديلة في سياستها التجارية بعد قرار المحكمة العليا في البلاد بإلغاء الرسوم الجمركية على الواردات.وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس وزراء إدارته: "لقد ارتكبوا (المحكمة العليا) خطأً فادحًا. لكن لا بأس، لأن لدينا طريقة أخرى لا تقل كفاءة. سنستخدم طريقة أخرى".إيران أرسلت ردا رسميا على المقترح الأميركي وتنتظر رد الطرف الآخر - تسنيم عن مصدرأرسلت إيران ردا رسميا على المقترح الأميركي المكون من 15 بندا. وشددت في ردها على ضرورة إنهاء العدوان وتهيئة الظروف التي تضمن عدم تكرار الحرب، وضمان دفع تعويضات عن الأضرار، فضلا عن إنهاء الحرب على جميع الجبهات.وقال مصدر مطلع لوكالة تسنيم، اليوم الخميس: "تم إرسال الرد الإيراني على النقاط الخمس عشرة التي اقترحتها الولايات المتحدة رسميا ليلة أمس عبر وسطاء، وإيران تنتظر رد الطرف الآخر".وأضاف أن "إيران أكدت في ردها ضرورة إنهاء العدوان الإرهابي من جانب العدو، وتهيئة الظروف الموضوعية التي تضمن عدم تكرار الحرب، وضمان دفع التعويضات عن الأضرار والحرب وتحديدها بوضوح، وإنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك جميع فصائل المقاومة التي شاركت في هذه المعركة، في جميع أنحاء المنطقة".حزب الله: استهدفنا بصاروخ دفاع جوي مروحية معادية في أجواء كفر كلا جنوبي لبنان وأجبرناها على التراجععراقجي: عاجل | الجيش الإسرائيلي: قضينا على أكثر من 30 عنصرا من حزب الله وفككنا بنى تحتية في جنوب لبنانحزب الله: استهدفنا بدفعة صاروخية مستوطنة المالكية في إطار التحذير الذي وجهناه لعدد من المستوطناتالرئيس الروسي فلاديمير بوتين:وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من بيروتالرئيس الامريكي دونالد ترامب: الأسطول الخامس الأمريكي: إصابة أحد أفراد البحرية الأمريكية على متن الحاملة "لينكولن" أثناء قيامها بعمليات في بحر العرب الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ 110 هجمات ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية خلال 24 ساعة حزب الله: استهدفنا بمسيرات ثكنة ليمان شمال مستوطنة نهارياترامب:وزير الدفاع الإسرائيلي:وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق 6 صواريخ من لبنان باتجاه عكا وخليجها واعتراض بعضها بينما سقطت أخرى بمناطق مفتوحةالاستخبارات الإيرانية: اعتقال 14 شخصا بتهمة التعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة في 4 محافظات حزب الله: قصفنا بدفعة صاروخية مستوطنة نهاريا في إطار التحذير الذي وجهناه لعدد من المستوطناتقائد القوات البرية في الجيش الإيرانيالحرس الثوري الإيراني: نفذنا الموجة 82 من عملية الوعد الصادق فجر اليوموسائل إعلام إسرائيلية: إصابة مبنيين بشكل مباشر في الشمالالجيش الإسرائيلي: مقتل جندي من لواء غولاني خلال معارك في جنوب لبنانالجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في حيفا وشمال إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيرانمكتب أبو ظبي الإعلامي: مقتل شخصين وإصابة 3 إثر سقوط شظايا في شارع سويحان عقب اعتراض ناجح لصاروخ باليستي وسائل إعلام إسرائيلية: إيران استهدفت وسط إسرائيل بصواريخ 3 مرات خلال ساعتين حزب الله:

