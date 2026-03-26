عربي
تغطية لليوم الـ27 من الحرب على إيران.. ترامب يتوعد وطهران تشترط إدخال لبنان في أي اتفاق.. صور وفيديو
تغطية لليوم الـ27 من الحرب على إيران.. ترامب يتوعد وطهران تشترط إدخال لبنان في أي اتفاق.. صور وفيديو
تغطية لليوم الـ27 من الحرب على إيران.. ترامب يتوعد وطهران تشترط إدخال لبنان في أي اتفاق.. صور وفيديو
سبوتنيك عربي
دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ26، إذ هددت الولايات المتحدة إيران، بتكثيف الهجمات عليها "في حال لم تبرم اتفاقًا". 26.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-26T15:17+0000
2026-03-26T16:12+0000
إيران
العالم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/18/1111868949_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_838700dc29c7e3f24469eee69562a4e4.jpg
وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وإيران "لا تزالان منخرطتين في محادثات سلام"، رغم ما أفادت به وسائل إعلام رسمية إيرانية عن رفض طهران لمقترح واشنطن لإنهاء الحرب.
تغطية لليوم الـ27 من الحرب على إيران.. ترامب يتوعد وطهران تشترط إدخال لبنان في أي اتفاق.. صور وفيديو

15:17 GMT 26.03.2026 (تم التحديث: 16:12 GMT 26.03.2026)
© AP Photo / Iranian Defense MinistryЗапуск ракеты Khorramshahr-4 в Иране
Запуск ракеты Khorramshahr-4 в Иране - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2026
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ26، إذ هددت الولايات المتحدة إيران، بتكثيف الهجمات عليها "في حال لم تبرم اتفاقًا".
وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وإيران "لا تزالان منخرطتين في محادثات سلام"، رغم ما أفادت به وسائل إعلام رسمية إيرانية عن رفض طهران لمقترح واشنطن لإنهاء الحرب.
ترامب: السيطرة على النفط الإيراني خيار مطروح
صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن سيطرة الولايات المتحدة على نفط إيران "خيار مطروح".
وقال ترامب ردًا على أسئلة الصحفيين حول إمكانية سيطرة واشنطن على النفط الإيراني "إنه خيار".
واشنطن ستستخدم آلية بديلة في سياستها التجارية بعد إلغاء الرسوم على الواردات – ترامب
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة ستلجأ إلى آلية بديلة في سياستها التجارية بعد قرار المحكمة العليا في البلاد بإلغاء الرسوم الجمركية على الواردات.
وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس وزراء إدارته: "لقد ارتكبوا (المحكمة العليا) خطأً فادحًا. لكن لا بأس، لأن لدينا طريقة أخرى لا تقل كفاءة. سنستخدم طريقة أخرى".
إيران أرسلت ردا رسميا على المقترح الأميركي وتنتظر رد الطرف الآخر - تسنيم عن مصدر
أرسلت إيران ردا رسميا على المقترح الأميركي المكون من 15 بندا. وشددت في ردها على ضرورة إنهاء العدوان وتهيئة الظروف التي تضمن عدم تكرار الحرب، وضمان دفع تعويضات عن الأضرار، فضلا عن إنهاء الحرب على جميع الجبهات.
وقال مصدر مطلع لوكالة تسنيم، اليوم الخميس: "تم إرسال الرد الإيراني على النقاط الخمس عشرة التي اقترحتها الولايات المتحدة رسميا ليلة أمس عبر وسطاء، وإيران تنتظر رد الطرف الآخر".
وأضاف أن "إيران أكدت في ردها ضرورة إنهاء العدوان الإرهابي من جانب العدو، وتهيئة الظروف الموضوعية التي تضمن عدم تكرار الحرب، وضمان دفع التعويضات عن الأضرار والحرب وتحديدها بوضوح، وإنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك جميع فصائل المقاومة التي شاركت في هذه المعركة، في جميع أنحاء المنطقة".

حزب الله: استهدفنا بصاروخ دفاع جوي مروحية معادية في أجواء كفر كلا جنوبي لبنان وأجبرناها على التراجع

عراقجي:

أمريكا دعمت حصار إسرائيل لغزة وقطعت المساعدات بذريعة الأمن لكنها تديننا لدفاعنا عن أنفسنا بمضيق هرمز
ازدواجية المعايير الأمريكية قائمة على أن جرائم إسرائيل مقبولة بينما يدان دفاع #إيران ضد المعتدين
القانون الدولي ليس أداة تستخدم حسب المصلحة وأمريكا وإسرائيل بدأتا هذه الحرب المفروضة علينا

عاجل | الجيش الإسرائيلي: قضينا على أكثر من 30 عنصرا من حزب الله وفككنا بنى تحتية في جنوب لبنان

حزب الله: استهدفنا بدفعة صاروخية مستوطنة المالكية في إطار التحذير الذي وجهناه لعدد من المستوطنات

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:

الصراع في الشرق الأوسط يلحق أضرارا جسيمة بالخدمات اللوجستية والصناعة العالمية
يصعب التنبؤ بعواقب الصراع في الشرق الأوسط وحتى المتورطون فيه لا يستطيعون ذلك
على روسيا أن تكون قوية لمواجهة التحديات الراهنة
هناك تقييمات تشير إلى أن عواقب الصراع في الشرق الأوسط يمكن مقارنتها بتداعيات فيروس كورونا
روسيا تمكنت رغم الصعوبات والقيود المفروضة عليها من الحفاظ على استقرارها الاقتصادي الكلي
الاضطرابات في التجارة العالمية والاستثمارات أصبحت أكثر تواترا وباتت تشكل واقعاً جديداً
تصاعد الدخان في سماء الدوحة، قطر، بعد سماع دوي انفجارات، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2026
دول الخليج العربي تؤكد ضرورة إشراكها في أي مفاوضات أو اتفاقيات تخص إيران
12:04 GMT

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من بيروت

سيتم عقد لقاء وزاري بشأن المفاوضات الإيرانية مطلع الأسبوع القادم
نعمل على نقل الرسائل بين واشنطن وطهران بشأن المفاوضات
مصر تنسق مع باكستان وتركيا بشأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية لخفض التصعيد في المنطقة
نتحرك في المسارات السياسية والدبلوماسية لتجنيب المنطقة فوضى شاملة
نطالب بوقف إطلاق النار في لبنان وصولا إلى إنهاء كامل للحرب الإسرائيلية
12:27 GMT

الرئيس الامريكي دونالد ترامب:

على المفاوضين الإيرانيين أن يكونوا جادين قبل فوات الأوان
المفاوضون الإيرانيون مختلفون للغاية وغريبون
الإيرانيون يتوسلون إلينا لعقد صفقة وهو ما ينبغي عليهم فعله بعد هزيمتهم العسكرية الساحقة
على الإيرانيين أخذ الأمر بجدية قبل فوات الأوان لأنه بمجرد حدوث ذلك لن يكون هناك رجوع ولن يكون الأمر سهلا

الأسطول الخامس الأمريكي: إصابة أحد أفراد البحرية الأمريكية على متن الحاملة "لينكولن" أثناء قيامها بعمليات في بحر العرب

الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ 110 هجمات ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية خلال 24 ساعة

حزب الله: استهدفنا بمسيرات ثكنة ليمان شمال مستوطنة نهاريا

ترامب:

دول الناتو لم تقدم أي مساعدة تذكر بشأن إيران
الولايات المتحدة لا تحتاج شيئا من الناتو ولكن يجب عدم نسيان هذه اللحظة الفارقة

وزير الدفاع الإسرائيلي:

اغتلنا قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني
اغتيال قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري مهم للولايات المتحدة وهو مساعدة من جيشنا لفتح مضيق هرمز
قائد البحرية الإيرانية هو المسؤول المباشر عن زرع الألغام وإغلاق مضيق هرمز
قائد البحرية في الحرس الثوري هو المسؤول المباشر عن زرع الألغام وإغلاق مضيق هرمز

وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق 6 صواريخ من لبنان باتجاه عكا وخليجها واعتراض بعضها بينما سقطت أخرى بمناطق مفتوحة

الدخان يتصاعد عقب انفجار في العاصمة الإيرانية طهران، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 8 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2026
تصويت... برأيك هل تقود الضربات المتصاعدة إلى حسم سريع أم إلى انفجار أوسع في الشرق الأوسط؟
10:06 GMT

الاستخبارات الإيرانية: اعتقال 14 شخصا بتهمة التعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة في 4 محافظات

حزب الله: قصفنا بدفعة صاروخية مستوطنة نهاريا في إطار التحذير الذي وجهناه لعدد من المستوطنات

قائد القوات البرية في الجيش الإيراني

الحرب البرية ستكون خطيرة على العدو وستكلفه الكثير
نرصد تحركات العدو على كل الحدود ومستعدون لجميع السيناريوهات

الحرس الثوري الإيراني: نفذنا الموجة 82 من عملية الوعد الصادق فجر اليوم

وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة مبنيين بشكل مباشر في الشمال

الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي من لواء غولاني خلال معارك في جنوب لبنان

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2026
إعلام: ترامب يأمل في إنهاء الصراع مع إيران في الأسابيع القريبة المقبلة
08:06 GMT

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في حيفا وشمال إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران

مكتب أبو ظبي الإعلامي: مقتل شخصين وإصابة 3 إثر سقوط شظايا في شارع سويحان عقب اعتراض ناجح لصاروخ باليستي

وسائل إعلام إسرائيلية: إيران استهدفت وسط إسرائيل بصواريخ 3 مرات خلال ساعتين

الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2026
الرئيس الإيراني: كل أركان الدولة متوافقة مع المرشد مجتبى خامنئي في إدارة الحرب
06:51 GMT

حزب الله:

قصفنا بالصواريخ تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدة القوزح جنوبي لبنان
اشتبكنا مع قوة اسرائيلية من المسافة صفر في بلدة دير سريان وحققنا إصابات مؤكدة
استهدفنا بدفعة صاروخية موقع مسغاف عام على الحدود مع لبنان
قصفنا بدفعة صاروخية موقع العباد الإسرائيلي مقابل بلدة حولا الحدودية
قصفنا بدفعة صاروخية مربض المدفعية في مستوطنة شامير بالجليل
قصفنا بالصواريخ مقر قيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي شمال مدينة صفد
Запуск ракеты класса земля-море Saegheh Корпусом стражей исламской революции во время маневров в восточной части Ормузского пролива - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2026
