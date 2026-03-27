إعلام: ترامب يدرس إرسال 10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

قال مسؤولون في وزارة الحرب الأمريكية، اليوم الجمعة، إن "البنتاغون" يدرس إرسال قرابة 10 آلاف جندي إضافي من القوات البرية إلى الشرق الأوسط، لمنح الرئيس دونالد...

2026-03-27T02:54+0000

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن المسؤولين أن هذه القوات، التي من المرجح أن تشمل قوات مشاة ومركبات مدرعة، ستُضاف إلى نحو 5 آلاف من مشاة البحرية وآلاف من قوات الفرقة 82 المحمولة جواً الذين صدرت أوامر بنشرهم في المنطقة.ولم يتضح بعد المكان الذي ستُرسل إليه القوات تحديدًا في الشرق الأوسط، لكن من المرجح أن تكون بالقرب من إيران وجزيرة خرج، وهي مركز رئيسي لتصدير النفط قبالة الساحل الإيراني.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

