مجلس الأمن يناقش الوضع في إيران في جلسة مغلقة بطلب من روسيا
أعلنت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن سيعقد مشاورات مغلقة بشأن الوضع في إيران اليوم الجمعة، وذلك بطلب من موسكو، على خلفية الضربات التي تستهدف... 27.03.2026, سبوتنيك عربي
مجلس الأمن يناقش الوضع في إيران في جلسة مغلقة بطلب من روسيا
01:02 GMT 27.03.2026 (تم التحديث: 01:03 GMT 27.03.2026)
أعلنت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن سيعقد مشاورات مغلقة بشأن الوضع في إيران اليوم الجمعة، وذلك بطلب من موسكو، على خلفية الضربات التي تستهدف البنية التحتية المدنية.
وقال المتحدث باسم البعثة الروسية يفغيني أوسبينسكي في تصريحات صحافية إن روسيا طلبت عقد هذه المشاورات بسبب "الضربات المستمرة على البنية التحتية المدنية في إيران، بما في ذلك المنشآت التعليمية والصحية".
وأضاف أن الرئاسة الأمريكية للمجلس حددت موعد الاجتماع عند الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت نيويورك، الموافق 17:00 بتوقيت موسكو.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".