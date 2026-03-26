إعلام: ترامب يأمل في إنهاء الصراع مع إيران في الأسابيع القريبة المقبلة
ذكرت وسائل إعلام أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخبر دائرته المقربة برغبته في تجنب صراع طويل الأمد مع إيران، معربًا عن أمله في حله خلال الأسابيع المقبلة. ويتوقع البيت الأبيض أن يتم ذلك قبل زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين.
وقالت هذه الوسائل: "وفقًا لمصادر مطلعة على الوضع، وبعد مرور شهر تقريبًا على بدء الحرب، أخبر الرئيس (الأمريكي ترامب) مستشاريه سرًا أنه، في رأيه، الصراع (مع إيران) في مراحله النهائية".
وذكرت المصادر أن ترامب حث مستشاريه على الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده علنًا والذي يتراوح بين 4 و6 أسابيع.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "عازمة على عقد صفقة مع إيران في غضون 5 أيام أو أقل"، فيما ردت طهران بأن لا "صحة لما تردد عن إجراء مباحثات مع واشنطن".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".