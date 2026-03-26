إعلام: ترامب يأمل في إنهاء الصراع مع إيران في الأسابيع القريبة المقبلة

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخبر دائرته المقربة برغبته في تجنب صراع طويل الأمد مع إيران، معربًا عن أمله في حله خلال الأسابيع المقبلة...

وقالت هذه الوسائل: "وفقًا لمصادر مطلعة على الوضع، وبعد مرور شهر تقريبًا على بدء الحرب، أخبر الرئيس (الأمريكي ترامب) مستشاريه سرًا أنه، في رأيه، الصراع (مع إيران) في مراحله النهائية".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "عازمة على عقد صفقة مع إيران في غضون 5 أيام أو أقل"، فيما ردت طهران بأن لا "صحة لما تردد عن إجراء مباحثات مع واشنطن". وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".مسؤول باكستاني: إسلام أباد طلبت من واشنطن عدم استهداف إسرائيل لعراقجي وقاليبافالرئيس الإيراني: كل أركان الدولة متوافقة مع المرشد مجتبى خامنئي في إدارة الحرب

https://sarabic.ae/20260320/إيران-تعلن-إغلاق-مضيق-هرمز-بالكامل-أمام-أمريكا-وإسرائيل-وحلفائهما-1111733618.html

