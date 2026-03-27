https://sarabic.ae/20260327/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-مركز-لتصنيع-الصواريخ-والألغام-البحرية-وسط-إيران-1111981976.html
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مركز لتصنيع الصواريخ والألغام البحرية وسط إيران
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن استهداف "أبرز موقع" لتصنيع الصواريخ والألغام البحرية الإيرانية في يزد، وسط إيران. 27.03.2026, سبوتنيك عربي
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111181011_0:21:1576:908_1920x0_80_0_0_6f36dc20cf480f00bc16d8bc6f7fe6da.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111181011_173:0:1573:1050_1920x0_80_0_0_e39d771377ca2ef1a610cacfc3b6e1c6.jpg
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن استهداف "أبرز موقع" لتصنيع الصواريخ والألغام البحرية الإيرانية في يزد، وسط إيران.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "شنّ سلاح الجو هجومًا على الموقع المركزي في إيران لإنتاج الصواريخ والألغام البحرية التابع للنظام الإيراني والذي أنشئ في مدينة يزد".
وأضاف المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي: "كان هذا الموقع يُستخدم لتخطيط وتطوير وتركيب وتخزين صواريخ متقدمة مخصّصة للإطلاق من منصّات بحرية، وغواصات، ومروحيات باتجاه أهداف بحرية متحركة وثابتة".
وأشار إلى أن "هذا الموقع يعد من أبرز المراكز التي تطوَّر فيها غالبية الصواريخ والألغام البحرية من قبل قوات سلاح البحرية الإيراني".
ووفقا له، فإن هذه الضربة "تهدف إلى القضاء على قيادة سلاح البحرية التابع للحرس الثوري وتعد ضربة قوية لقدرات الإنتاج لدى القوات البحرية الإيرانية".
وأكد أن "الجيش الإسرائيلي يواصل تعميق استهداف الصناعات العسكرية التابعة للنظام الإيراني بهدف تجريده من قدرات الإنتاج التي بناها على مدار سنوات".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، استهداف منصات إطلاق ومستودعات للصواريخ غربي إيران، الليلة الماضية.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".