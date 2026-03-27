تغطية لليوم الـ28 للحرب على إيران.. ترامب يحدد مهلة جديدة وطهران تؤكد "حق" إغلاق هرمز.. صور وفيديو
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مركز لتصنيع الصواريخ والألغام البحرية وسط إيران
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن استهداف "أبرز موقع" لتصنيع الصواريخ والألغام البحرية الإيرانية في يزد، وسط إيران. 27.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "شنّ سلاح الجو هجومًا على الموقع المركزي في إيران لإنتاج الصواريخ والألغام البحرية التابع للنظام الإيراني والذي أنشئ في مدينة يزد".وأشار إلى أن "هذا الموقع يعد من أبرز المراكز التي تطوَّر فيها غالبية الصواريخ والألغام البحرية من قبل قوات سلاح البحرية الإيراني".وأكد أن "الجيش الإسرائيلي يواصل تعميق استهداف الصناعات العسكرية التابعة للنظام الإيراني بهدف تجريده من قدرات الإنتاج التي بناها على مدار سنوات".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، استهداف منصات إطلاق ومستودعات للصواريخ غربي إيران، الليلة الماضية.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".إعلام: خسائر واشنطن العسكرية تقترب من 3 مليارات دولار بعد الضربات الإيرانيةترامب يتحدث عن "هدية قيمة" للولايات المتحدة من إيران
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن استهداف "أبرز موقع" لتصنيع الصواريخ والألغام البحرية الإيرانية في يزد، وسط إيران.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "شنّ سلاح الجو هجومًا على الموقع المركزي في إيران لإنتاج الصواريخ والألغام البحرية التابع للنظام الإيراني والذي أنشئ في مدينة يزد".

وأضاف المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي: "كان هذا الموقع يُستخدم لتخطيط وتطوير وتركيب وتخزين صواريخ متقدمة مخصّصة للإطلاق من منصّات بحرية، وغواصات، ومروحيات باتجاه أهداف بحرية متحركة وثابتة".

وأشار إلى أن "هذا الموقع يعد من أبرز المراكز التي تطوَّر فيها غالبية الصواريخ والألغام البحرية من قبل قوات سلاح البحرية الإيراني".

ووفقا له، فإن هذه الضربة "تهدف إلى القضاء على قيادة سلاح البحرية التابع للحرس الثوري وتعد ضربة قوية لقدرات الإنتاج لدى القوات البحرية الإيرانية".

وأكد أن "الجيش الإسرائيلي يواصل تعميق استهداف الصناعات العسكرية التابعة للنظام الإيراني بهدف تجريده من قدرات الإنتاج التي بناها على مدار سنوات".
"حزب الله" اللبناني يعلن شن 94 هجوما ضد إسرائيل خلال 24 ساعة
07:04 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، استهداف منصات إطلاق ومستودعات للصواريخ غربي إيران، الليلة الماضية.

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
إعلام: خسائر واشنطن العسكرية تقترب من 3 مليارات دولار بعد الضربات الإيرانية
ترامب يتحدث عن "هدية قيمة" للولايات المتحدة من إيران
