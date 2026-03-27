"حزب الله" اللبناني يعلن شن 94 هجوما ضد إسرائيل خلال 24 ساعة

"حزب الله" اللبناني يعلن شن 94 هجوما ضد إسرائيل خلال 24 ساعة

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الخميس، تنفيذ 94 ضربة عسكرية خلال يوم واحد، استهدفت "مواقع عسكرية واستخبارية إسرائيلية، من بينها وزارة الدفاع وقواعد عسكرية في... 27.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-27T07:04+0000

2026-03-27T07:04+0000

2026-03-27T07:11+0000

وأوضح الحزب، في بيانات عدة صدرت أمس الخميس، أن الهجمات جاءت ردًا على ما وصفه بـ"تجاوزات العدو بحق المدنيين وعمليات التهجير والهدم"، مشيرًا إلى تنفيذ سلسلة عمليات واسعة ضد مواقع وجنود الجيش الإسرائيلي والمستوطنات الشمالية.وبحسب البيانات، شملت الهجمات استخدام صواريخ موجّهة ومدفعية وطائرات مسيّرة انقضاضية، مستهدفة مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية (الكرياه)، وثكنة "دولفين" التابعة لشعبة الاستخبارات الإسرائيلية، إضافة إلى قواعد عسكرية أبرزها قاعدة "دادو"، وقاعدة "تيفن" شرق عكا، وقاعدة "إلياكيم"، والقاعدة البحرية في حيفا، وثكنة "ليمان" شمال نهاريا. وأكدت البيانات استمرار المواجهات في مناطق لبنانية حدودية عدة، من بينها الخيام، مارون الراس، القوزح، الناقورة، ودبل، مع استهداف مباشر لتجمعات الجنود والآليات العسكرية.ويشن "حزب الله" اللبناني، منذ 1 مارس/ آذار الجاري، وبعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، الذي تزامن مع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.وتعد هذه الهجمات الأولى من جانب "حزب الله" ضد إسرائيل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بينهما حيز التنفيذ في نوفمبر/27 تشرين الثاني 2024، وذلك بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

https://sarabic.ae/20260326/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-وإصابة-ضابطين-وجنديين-بمعارك-في-جنوب-لبنان-1111971140.html

https://sarabic.ae/20260326/مصر-تسلم-لبنان-1000-طن-من-المساعدات-الإنسانية-لدعم-النازحين-جراء-التصعيد-الإسرائيلي-1111958750.html

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

سبوتنيك عربي

أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم