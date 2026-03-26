مصر تسلم لبنان 1000 طن من المساعدات الإنسانية
13:46 GMT 26.03.2026 (تم التحديث: 14:14 GMT 26.03.2026)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
حصري
وصلت شحنة مساعدات إنسانية مصرية إلى مرفأ بيروت، اليوم، بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، إلى جانب وفد مصري رفيع المستوى، في إطار دعم القاهرة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في لبنان.
وتأتي هذه الخطوة في ظل نزوح أكثر من مليون مواطن من الجنوب والبقاع وضاحية بيروت، نتيجة التصعيد الأخير.
وقال عبد العاطي: "زيارتي اليوم إلى بلدي الثاني لبنان الشقيق، وهي الخامسة في أقل من عامين، تأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون إلى لبنان في هذه المرحلة الدقيقة".
وأضاف: "ما تقدمه مصر اليوم، حكومةً وشعبًا وقيادة، هو تعبير صادق عن الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين، ونأمل أن تساهم هذه المساعدات، التي تبلغ نحو 1000 طن، في التخفيف من وطأة أزمة النزوح الداخلي الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمصر تسلم لبنان 1000 طن من المساعدات الإنسانية لدعم النازحين جراء التصعيد الإسرائيلي
مصر تسلم لبنان 1000 طن من المساعدات الإنسانية لدعم النازحين جراء التصعيد الإسرائيلي
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأكد أن مصر "ستواصل تسخير اتصالاتها مع الأطراف الإقليمية والدولية لدعم التهدئة ووقف التصعيد"، مجددًا إدانة بلاده "للعدوان الإسرائيلي والاستهداف المستمر للبنية التحتية المدنية، في انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمصر تسلم لبنان 1000 طن من المساعدات الإنسانية لدعم النازحين جراء التصعيد الإسرائيلي
مصر تسلم لبنان 1000 طن من المساعدات الإنسانية لدعم النازحين جراء التصعيد الإسرائيلي
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
كما شدد على ضرورة "الوقف الفوري للعدوان، والالتزام الكامل بتنفيذ القرار قرار مجلس الأمن 1701 بكافة بنوده، بما يضمن تمكين الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وفي مقدمتها الجيش، من بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمصر تسلم لبنان 1000 طن من المساعدات الإنسانية لدعم النازحين جراء التصعيد الإسرائيلي
مصر تسلم لبنان 1000 طن من المساعدات الإنسانية لدعم النازحين جراء التصعيد الإسرائيلي
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
من جهته، قال رسامني: "نستقبل اليوم شحنة مساعدات إنسانية يصل وزنها إلى 1000 طن، وتشمل أدوية ومستلزمات صحية وسلالًا غذائية ومواد أساسية مخصصة لمراكز الإيواء"، مشيدًا بـ"وقوف مصر الدائم إلى جانب لبنان"، ومحذرًا من "خطاب الكراهية والفتنة، لأن تجاوز الأزمات لا يكون إلا بوحدة اللبنانيين".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمصر تسلم لبنان 1000 طن من المساعدات الإنسانية لدعم النازحين جراء التصعيد الإسرائيلي
مصر تسلم لبنان 1000 طن من المساعدات الإنسانية لدعم النازحين جراء التصعيد الإسرائيلي
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بدورها، أوضحت السيد أن "هذه المساعدات ستوزع بطريقة منظمة على الأكثر حاجة وتضررًا، بهدف ضمان عدالة التوزيع ووصول الدعم إلى مستحقيه".