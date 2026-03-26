عربي
تغطية لليوم الـ27 من الحرب على إيران.. ترامب يتوعد وطهران تشترط إدخال لبنان في أي اتفاق.. صور وفيديو
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل وإصابة ضابطين وجنديين بمعارك في جنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل وإصابة ضابطين وجنديين بصاروخ مضاد للدروع في اشتباكات جنوبي لبنان. 26.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-26T20:39+0000
العالم
اسرائيل
لبنان
الحرب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109483863_11:0:921:512_1920x0_80_0_0_290733f50396308aece4cfb07967fa52.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الخميس: "مقتل وإصابة ضابطين وجنديين من الكتيبة 77 بصاروخ مضاد للدروع في اشتباكات جنوب لبنان".وشن "حزب الله" اللبناني، منذ 1 مارس/آذار، وبعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، الذي تزامن مع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.وردت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وتعد هذه الهجمات هي الأولى من جانب "حزب الله" ضد إسرائيل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بينهما حيز التنفيذ في نوفمبر/27 تشرين الثاني 2024، وذلك بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل وإصابة ضابطين وجنديين بمعارك في جنوب لبنان

20:39 GMT 26.03.2026
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل وإصابة ضابطين وجنديين بصاروخ مضاد للدروع في اشتباكات جنوبي لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الخميس: "مقتل وإصابة ضابطين وجنديين من الكتيبة 77 بصاروخ مضاد للدروع في اشتباكات جنوب لبنان".
وشن "حزب الله" اللبناني، منذ 1 مارس/آذار، وبعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، الذي تزامن مع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2026
رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش قد ينهار من الداخل.. لقد رفعت 10 أعلام حمراء
18:18 GMT
وردت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".
وتعد هذه الهجمات هي الأولى من جانب "حزب الله" ضد إسرائيل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بينهما حيز التنفيذ في نوفمبر/27 تشرين الثاني 2024، وذلك بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
متحدثة باسم الأمم المتحدة في لبنان: أكثر من مليون نازح والتصعيد سيؤدي لكارثة إنسانية كبيرة
الجيش الإسرائيلي يهاجم بنى تحتية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.. فيديو
الأمين العام لـ"حزب الله": نحن في معركة دفاعية عن لبنان ومواطنيه ولا حرب للآخرين على أرضنا
