متحدثة باسم الأمم المتحدة في لبنان: أكثر من مليون نازح والتصعيد سيؤدي لكارثة إنسانية كبيرة

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
تونس تدعو لمراجعة اتفاق الشراكة مع أوروبا.. وحرب إيران تزيد تكلفة وقود الطائرات في أفريقيا وتفاقم التحديات في السودان
15:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
15:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:00 GMT
32 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
16:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يفاقم الأزمة الصحية.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية
17:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
17:41 GMT
19 د
بلا قيود
"خطوط حمراء ومنشآت نووية".. خبراء يحللون الوساطة وسيناريوهات التصعيد في الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ماذا تريد إسرائيل أن تحقق من عمليتها العسكرية في الجنوب اللبناني؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
تونس تدعو لمراجعة اتفاق الشراكة مع أوروبا.. وحرب إيران تزيد تكلفة وقود الطائرات في أفريقيا وتفاقم التحديات في السودان
15:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
عريس يتأخر بسبب GPS
15:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
16:00 GMT
30 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
متحدثة باسم الأمم المتحدة في لبنان: أكثر من مليون نازح والتصعيد سيؤدي لكارثة إنسانية كبيرة
سبوتنيك عربي
علّقت المتحدثة الرسمية باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، دلال حرب، على أوضاع النازحين في لبنان جراء الحرب، مبينة أن "لبنان شهد حركة نزوح كبيرة... 24.03.2026, سبوتنيك عربي
وقالت حرب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هناك 18% تقريبا من الشعب اللبناني نازح، وما يقارب من شخص بين 5 أشخاص هو نازح، وهذا رقم مهول بالنسبة لعدد السكان في لبنان"، كاشفة عن "وجود كارثة مأساوية وأزمة إنسانية كبيرة جدا، قد تتصاعد وتتفاقم أكثر إذا لم يقف التصعيد والضربات وإنذارات الإخلاء". وكشفت حرب، أنه "يتم توصيل المساعدات للأشخاص الذين لا يزالون في منازلهم في جنوب الليطاني، من خلال المحافظات أو عبر البلديات ووحدة الكوارث الموجودة، مع وجود تنسيق أمني عبر القنوات المتخصصة في هذا الإطار". وأشارت إلى أن "لبنان لم يكن قد تعافى بعد من الحرب الماضية"، لافتة إلى "توتر موجود وملحوظ على الأرض"، معتبرة أنه "من الممكن أن تكون الضجة التي أثيرت حول مراكز الإيواء في منطقة "الكارانتينا" ببسبب بُعدها عن وسط بيروت"، منوهة "بعمل الصليب الأحمر في المدينة الرياضية بإيواء الأشخاص وتجهيز المكان بأكثر الوسائل الممكنة، خاصة ما يتعلق بأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة". وأكدت حرب، أن "مفوضية اللاجئين والمنظمات الأممية والجمعيات المحلية أو الدولية تأثرت كثيرا بشِح التمويل"، قائلة: "نحن كمفوضية لغاية الساعة تمويلنا هو فقط 14% من حجم التمويل الذي نحن بحاجة إليه"، مشيرة إلى أنه "بظرف 24 ساعة من بدء التصعيد حشدنا جهودنا وفتحنا المستودعات لتقديم المساعدة للدولة اللبنانية وتوزيع المواد الإغاثية الأساسية مثل: البطانيات وأكياس النوم وغيرها من الأمور التي تساعد النازح على المبيت، إضافة إلى مواد النظافة الشخصية". ولفتت حرب إلى "وجود أعداد كبيرة من النساء والأطفال"، موضحة أنه "بحسب الأرقام يوجد 1% من النساء من ضمن النازحين إما: حاملات أو مرضعات، وبالتالي هن بحاجة إلى مساعدات خاصة". وختمت حرب حديثها بالقول: "الاهتمام يشمل ليس فقط النازحين بل أيضا اللجئين السوريين وغير السوريين"، لافتة إلى أن "الفلسطينيين يتم التنسيق بشانهم مع وكالة "أونروا"، والعمال الأجانب يتم الاهتمام بهم عبر التنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة".
علّقت المتحدثة الرسمية باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، دلال حرب، على أوضاع النازحين في لبنان جراء الحرب، مبينة أن "لبنان شهد حركة نزوح كبيرة خلال وقت قصير جدا، وبحسب أرقام الدولة اللبنانية هناك أكثر من مليون نازح بثلاثة أسابيع".
وقالت حرب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هناك 18% تقريبا من الشعب اللبناني نازح، وما يقارب من شخص بين 5 أشخاص هو نازح، وهذا رقم مهول بالنسبة لعدد السكان في لبنان"، كاشفة عن "وجود كارثة مأساوية وأزمة إنسانية كبيرة جدا، قد تتصاعد وتتفاقم أكثر إذا لم يقف التصعيد والضربات وإنذارات الإخلاء".
وأضافت: "تقديم المساعدات يتم عبر وزارة الشؤون الاجتماعية التي أطلقت منصة رقمية ليتمكن كل نازح من التسجيل عليها لتصله المساعدات ومعرفة عدد النازحين"، وتابعت: "نحن كجمعية نتحضر لكل السيناريوهات وهناك نوع من التنسيق والمرونة في برامج المساعدات والاستجابة".
وكشفت حرب، أنه "يتم توصيل المساعدات للأشخاص الذين لا يزالون في منازلهم في جنوب الليطاني، من خلال المحافظات أو عبر البلديات ووحدة الكوارث الموجودة، مع وجود تنسيق أمني عبر القنوات المتخصصة في هذا الإطار".
وعن رفض بعض العائلات الذهاب إلى مراكز إيواء خارج منطقة بيروت، قالت حرب: "هؤلاء الأشخاص، صحيح أنهم نزحوا من الجنوب أو الضاحية، ولكن عملهم لا يزال ضمن بيروت، ولا يمكنهم أن يخسروا عملهم في هذا الوقت، كما يوجد أشخاص تريد البقاء قريبة من أصدقائها وأقاربها للاستنجاد بهم".
وأشارت إلى أن "لبنان لم يكن قد تعافى بعد من الحرب الماضية"، لافتة إلى "توتر موجود وملحوظ على الأرض"، معتبرة أنه "من الممكن أن تكون الضجة التي أثيرت حول مراكز الإيواء في منطقة "الكارانتينا" ببسبب بُعدها عن وسط بيروت"، منوهة "بعمل الصليب الأحمر في المدينة الرياضية بإيواء الأشخاص وتجهيز المكان بأكثر الوسائل الممكنة، خاصة ما يتعلق بأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة".
وأكدت حرب، أن "مفوضية اللاجئين والمنظمات الأممية والجمعيات المحلية أو الدولية تأثرت كثيرا بشِح التمويل"، قائلة: "نحن كمفوضية لغاية الساعة تمويلنا هو فقط 14% من حجم التمويل الذي نحن بحاجة إليه"، مشيرة إلى أنه "بظرف 24 ساعة من بدء التصعيد حشدنا جهودنا وفتحنا المستودعات لتقديم المساعدة للدولة اللبنانية وتوزيع المواد الإغاثية الأساسية مثل: البطانيات وأكياس النوم وغيرها من الأمور التي تساعد النازح على المبيت، إضافة إلى مواد النظافة الشخصية".
ولفتت حرب إلى "وجود أعداد كبيرة من النساء والأطفال"، موضحة أنه "بحسب الأرقام يوجد 1% من النساء من ضمن النازحين إما: حاملات أو مرضعات، وبالتالي هن بحاجة إلى مساعدات خاصة".
كما تطرقت حرب، إلى العامل النفسي للنازحين، مبينة أن "بعض الأطفال كما البالغين ممكن إن يظهر عليهم نوعا من التوتر والصدمة النفسية والتروما، وبالتالي نحن نساعد هؤلاء الأشخاص من خلال الجمعيات المتخصصة"، كاشفة عن "نشاطات ترفيهية مع الأطفال".
وختمت حرب حديثها بالقول: "الاهتمام يشمل ليس فقط النازحين بل أيضا اللجئين السوريين وغير السوريين"، لافتة إلى أن "الفلسطينيين يتم التنسيق بشانهم مع وكالة "أونروا"، والعمال الأجانب يتم الاهتمام بهم عبر التنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة".
