متحدثة باسم الأمم المتحدة في لبنان: أكثر من مليون نازح والتصعيد سيؤدي لكارثة إنسانية كبيرة

سبوتنيك عربي

علّقت المتحدثة الرسمية باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، دلال حرب، على أوضاع النازحين في لبنان جراء الحرب، مبينة أن "لبنان شهد حركة نزوح كبيرة...

2026-03-24T08:00+0000

وقالت حرب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هناك 18% تقريبا من الشعب اللبناني نازح، وما يقارب من شخص بين 5 أشخاص هو نازح، وهذا رقم مهول بالنسبة لعدد السكان في لبنان"، كاشفة عن "وجود كارثة مأساوية وأزمة إنسانية كبيرة جدا، قد تتصاعد وتتفاقم أكثر إذا لم يقف التصعيد والضربات وإنذارات الإخلاء". وكشفت حرب، أنه "يتم توصيل المساعدات للأشخاص الذين لا يزالون في منازلهم في جنوب الليطاني، من خلال المحافظات أو عبر البلديات ووحدة الكوارث الموجودة، مع وجود تنسيق أمني عبر القنوات المتخصصة في هذا الإطار". وأشارت إلى أن "لبنان لم يكن قد تعافى بعد من الحرب الماضية"، لافتة إلى "توتر موجود وملحوظ على الأرض"، معتبرة أنه "من الممكن أن تكون الضجة التي أثيرت حول مراكز الإيواء في منطقة "الكارانتينا" ببسبب بُعدها عن وسط بيروت"، منوهة "بعمل الصليب الأحمر في المدينة الرياضية بإيواء الأشخاص وتجهيز المكان بأكثر الوسائل الممكنة، خاصة ما يتعلق بأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة". وأكدت حرب، أن "مفوضية اللاجئين والمنظمات الأممية والجمعيات المحلية أو الدولية تأثرت كثيرا بشِح التمويل"، قائلة: "نحن كمفوضية لغاية الساعة تمويلنا هو فقط 14% من حجم التمويل الذي نحن بحاجة إليه"، مشيرة إلى أنه "بظرف 24 ساعة من بدء التصعيد حشدنا جهودنا وفتحنا المستودعات لتقديم المساعدة للدولة اللبنانية وتوزيع المواد الإغاثية الأساسية مثل: البطانيات وأكياس النوم وغيرها من الأمور التي تساعد النازح على المبيت، إضافة إلى مواد النظافة الشخصية". ولفتت حرب إلى "وجود أعداد كبيرة من النساء والأطفال"، موضحة أنه "بحسب الأرقام يوجد 1% من النساء من ضمن النازحين إما: حاملات أو مرضعات، وبالتالي هن بحاجة إلى مساعدات خاصة". وختمت حرب حديثها بالقول: "الاهتمام يشمل ليس فقط النازحين بل أيضا اللجئين السوريين وغير السوريين"، لافتة إلى أن "الفلسطينيين يتم التنسيق بشانهم مع وكالة "أونروا"، والعمال الأجانب يتم الاهتمام بهم عبر التنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة".

