https://sarabic.ae/20260323/لبنان-يعلن-حصيلة-جديدة-للضحايا-نتيجة-الغارات-الإسرائيلية-1111848118.html
لبنان يعلن حصيلة جديدة للضحايا نتيجة الغارات الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الاثنين، عن تقريرها اليومي، مؤكدة مقتل 1039 شخصا وإصابة 2786 آخرين. 23.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-23T19:08+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم
العالم العربي
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1e/1093266145_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_512e5bbf41fd9111a36d69ed232bec53.jpg
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1e/1093266145_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b09d05811bd381e3a7c23ffa3812330.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, العالم, العالم العربي, إسرائيل
أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الاثنين، عن تقريرها اليومي، مؤكدة مقتل 1039 شخصا وإصابة 2786 آخرين.
وذكرت الإدارة في بيان، أن "حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 1039 شخصا و2786 جريحا، وعدد الأعمال العدائية على لبنان 3275".
وأوضح البيان أن "عدد الضحايا من النساء والأطفال بلغ 118 طفلا و79 امرأة منذ بدء العدوان على لبنان في 2 آذار/مارس الحالي".
وكانت الإدارة قد أشارت في بيان لها، أمس الأحد، أن "العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء بلغ 134377، والعدد الإجمالي للعائلات النازحة 34074".
ولفت البيان إلى أن عدد مراكز الإيواء بلغ 644 مركزا.
وأعلن "حزب الله" اللبناني في بيانات، اليوم الاثنين، استهداف عدد من المواقع والأهداف الإسرائيلية
على حدوده الجنوبية وفي الداخل الإسرائيلي.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان، اليوم الاثنين، عن تهديدات لعدد من المناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديدا في حارة حريك، والليلكي، والحدث، وبرج البراجنة، وتحويطة الغدير، والشياح.
وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الأحد، أوامر بتدمير جميع الجسور المقامة على نهر الليطاني، بزعم استخدامها من قبل "حزب الله" لنقل الأسلحة.
ونقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الاسرائيلية صرح كاتس: "أصدرتُ ورئيس الوزراء ( بنيامين نتانياهو) تعليماتٍ بتدمير جميع الجسور التي تعبر نهر الليطاني
، التي تستخدم في نشاطات إرهابية".
وأضاف أن ذلك يأتي "لمنع نقل مقاتلي حزب الله وأسلحتهم إلى الجنوب"، وبحسب الوزير، "تلقى جنود الجيش أوامر بتسريع عمليات هدم البيوت جنوبي لبنان، للقضاء على التهديدات التي تطال مستوطنات شمالي البلاد"، على غرار بيت حانون ورفح في غزة.
وأردف أنه: "في وقت سابق من مارس، أبلغ جيش الدفاع عن غارات على معبرين فوق نهر الليطاني، يربطان جنوب لبنان مع باقي البلاد"، زاعما أنهما كانا يستخدمان لتهريب الأسلحة من قبل "حزب الله".
وفي الثاني من مارس قام "حزب الله" باستئناف عملياته العسكرية ضد إسرائيل
، التي جاءت ردًا على الهجمات الإسرائيلية المتكررة واغتيال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، وردت إسرائيل بشن غارات مكثفة على الضواحي الجنوبية لبيروت وعشرات المدن والبلدات شرقي وشمالي لبنان، ما أودى بحياة نحو 1000 شخص وإصابة الآلاف، وفق الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة اللبنانية.