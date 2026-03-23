لبنان يعلن حصيلة جديدة للضحايا نتيجة الغارات الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الاثنين، عن تقريرها اليومي، مؤكدة مقتل 1039 شخصا وإصابة 2786 آخرين. 23.03.2026, سبوتنيك عربي

وذكرت الإدارة في بيان، أن "حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 1039 شخصا و2786 جريحا، وعدد الأعمال العدائية على لبنان 3275".وكانت الإدارة قد أشارت في بيان لها، أمس الأحد، أن "العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء بلغ 134377، والعدد الإجمالي للعائلات النازحة 34074".وأعلن "حزب الله" اللبناني في بيانات، اليوم الاثنين، استهداف عدد من المواقع والأهداف الإسرائيلية على حدوده الجنوبية وفي الداخل الإسرائيلي.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان، اليوم الاثنين، عن تهديدات لعدد من المناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديدا في حارة حريك، والليلكي، والحدث، وبرج البراجنة، وتحويطة الغدير، والشياح.ونقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الاسرائيلية صرح كاتس: "أصدرتُ ورئيس الوزراء ( بنيامين نتانياهو) تعليماتٍ بتدمير جميع الجسور التي تعبر نهر الليطاني، التي تستخدم في نشاطات إرهابية".وأضاف أن ذلك يأتي "لمنع نقل مقاتلي حزب الله وأسلحتهم إلى الجنوب"، وبحسب الوزير، "تلقى جنود الجيش أوامر بتسريع عمليات هدم البيوت جنوبي لبنان، للقضاء على التهديدات التي تطال مستوطنات شمالي البلاد"، على غرار بيت حانون ورفح في غزة.وفي الثاني من مارس قام "حزب الله" باستئناف عملياته العسكرية ضد إسرائيل، التي جاءت ردًا على الهجمات الإسرائيلية المتكررة واغتيال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، وردت إسرائيل بشن غارات مكثفة على الضواحي الجنوبية لبيروت وعشرات المدن والبلدات شرقي وشمالي لبنان، ما أودى بحياة نحو 1000 شخص وإصابة الآلاف، وفق الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة اللبنانية.

