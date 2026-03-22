https://sarabic.ae/20260322/الصحة-اللبنانية-مقتل-4-أشخاص-وإصابة-7-آخرين-في-غارتين-إسرائيليتين-على-جنوب-لبنان-1111786145.html
الصحة اللبنانية: مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين، جراء غارتين نفذهما الطيران الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مناطق في جنوب لبنان. 22.03.2026, سبوتنيك عربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار لبنان
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104501672_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_e64470a0f9d1a6252a50da2f4f9e8305.jpg
وأوضح مركز عمليات الطوارئ في الوزارة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن غارة استهدفت بلدة السلطانية في قضاء بنت جبيل أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح. كما أدت غارة ثانية على بلدة الصوانة في قضاء مرجعيون إلى مقتل شخص واحد وإصابة أربعة آخرين.وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في وقت سابق من اليوم الأحد، أوامر بتدمير جميع الجسور المقامة على نهر الليطاني، بزعم استخدامها من قبل "حزب الله" لنقل الأسلحة.وأضاف أن ذلك يأتي "لمنع نقل مقاتلي حزب الله وأسلحتهم إلى الجنوب".وبحسب الوزير، "تلقى جنود الجيش أوامر بتسريع عمليات هدم البيوت جنوبي لبنان، للقضاء على التهديدات التي تطال مستوطنات شمالي البلاد"، على غرار بيت حانون ورفح في غزة.وأردف أنه: "في وقت سابق من مارس(آذار)، أبلغ جيش الدفاع عن غارات على معبرين فوق نهر الليطاني، يربطان جنوب لبنان مع باقي البلاد"، زاعما أنهما كانا يستخدمان لتهريب الأسلحة من قبل "حزب الله".وفي ليلة الثاني من مارس قام "حزب الله" باستئناف عملياته العسكرية ضد إسرائيل، التي جاءت ردًا على الهجمات الإسرائيلية المتكررة واغتيال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، وردت إسرائيل بشن غارات مكثفة على الضواحي الجنوبية لبيروت وعشرات المدن والبلدات شرقي وشمالي لبنان، ما أودى بحياة نحو 1000 شخص وإصابة الآلاف، وفق الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة اللبنانية.
إسرائيل
أخبار لبنان
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104501672_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_be9337764c175dc27c3ca97ed74ef753.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
