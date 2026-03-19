https://sarabic.ae/20260319/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-إسرائيل-إلى-وقف-التصعيد-في-لبنان-1111679264.html

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وقف التصعيد في لبنان

سبوتنيك عربي

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إسرائيل إلى الامتناع عن أي تصعيد إضافي في لبنان، مؤكّدًا ضرورة احترام سيادة البلاد وسلامة أراضيها. 19.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-19T22:50+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093306991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7fa6661dbd457b944792cef4e070308f.jpg

وجاء في البيان الختامي لقادة الاتحاد الأوروبي عقب اجتماع المجلس الأوروبي أن قادة الاتحاد يدعون إسرائيل إلى الامتناع عن أي تصعيد إضافي في لبنان، واحترام سيادة البلاد وسلامة أراضيها.وجاء في الوثيقة: "يدعو المجلس الأوروبي إسرائيل إلى الامتناع عن المزيد من التصعيد من خلال العمليات الجوية أو البرية، واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن رسميًا في 16 مارس/آذار بدء عملية برية في جنوب لبنان. وفي الوقت نفسه، فإن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بوساطة دولية لوقف إطلاق النار لم يتم الالتزام بها فعليًا من قبل الجانب الإسرائيلي.وقد أكدت السلطات اللبنانية مرارًا وقوع انتهاكات متكررة من جانب إسرائيل.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

