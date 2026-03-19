الأمم المتحدة تطالب بتحقيق عاجل في الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين في لبنان
صرح المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان اليوم الخميس، أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الصحفيين في لبنان، بما في ذلك طاقم قناة "آر...
وقال ثمين الخيطان لريا نوفوستي : "الصحفيون مدنيون ويجب حمايتهم في جميع الأوقات. هذه الهجمات تثير مخاوف بشأن مدى التزام الجيش الإسرائيلي بالقانون الإنساني الدولي، ويجب التحقيق فيها على الفور وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة."
صرح المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان اليوم الخميس، أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الصحفيين في لبنان، بما في ذلك طاقم قناة "آر تي" تثير مخاوف جدية بشأن عدم التزام الجيش الإسرائيلي بالقانون الإنساني الدولي، مشدداً على ضرورة إجراء تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن ملابسات الغارة الإسرائيلية التي استهدفت طاقم قناة "آر تي" في لبنان تشير بوضوح إلى أن الهجوم كان "متعمداً وموجها" نحو الصحفيين.
وقالت زاخاروفا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة: "تشير الظروف إلى أن الهجوم على الصحفيين شُن بشكل متعمد وموجه بدقة، وهو ما تؤكده أيضاً المشاهد التي التقطتها عدسة المصور للحظة انفجار الذخيرة".
أُصيب مراسل قناة "آر تي" الروسية، ستيف سويني، ومصوره، اليوم الخميس، في هجوم إسرائيلي استهدف جنوبي لبنان، وهما يتلقيان العلاج في المستشفى، بحسب ما أفادت القناة.