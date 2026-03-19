الخارجية الروسية تعلق على استهداف صحفيي قناة "آر تي" في لبنان
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن ملابسات الغارة الإسرائيلية لتي استهدفت طاقم قناة "آر تي" في لبنان تشير بوضوح إلى أن... 19.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-19T17:11+0000
https://sarabic.ae/20260319/الكرملين-حول-استهداف-صحفيي-قناة-آر-تي-في-لبنان-أمر-غير-مقبول-1111673160.html
الخارجية الروسية تعلق على استهداف صحفيي قناة "آر تي" في لبنان
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن ملابسات الغارة الإسرائيلية لتي استهدفت طاقم قناة "آر تي" في لبنان تشير بوضوح إلى أن الهجوم كان "متعمداً وموجها" نحو الصحفيين.
وقالت زاخاروفا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة: "تشير الظروف إلى أن الهجوم على الصحفيين شُن بشكل متعمد وموجه بدقة، وهو ما تؤكده أيضاً المشاهد التي التقطتها عدسة المصور للحظة انفجار الذخيرة".
وأضافت زاخاروفا، أنه "استخدم الجيش الإسرائيلي قذيفة صاروخية ضد مدنيين عزل، والذين يُصنف ممثلو وسائل الإعلام ضمنهم وفقاً للقانون الدولي الإنساني".
ووفقا لها: "كانت ملابس طاقم التصوير تحمل عبارة "صحافة" واضحة للعيان، ولم يكن بحوزتهم سوى الكاميرات والميكروفونات، كما استهدفت الضربة موقعاً لم تكن فيه أي أهداف عسكرية".
أُصيب مراسل قناة "آر تي" الروسية، ستيف سويني، ومصوره، اليوم الخميس، في هجوم إسرائيلي استهدف جنوبي لبنان، وهما يتلقيان العلاج في المستشفى، بحسب ما أفادت القناة.
وجاء في بيان نشر على قناة "آر تي" الروسية على تطبيق تلغرام: "أُصيب مراسل "آر تي"، ستيف سويني، ومصوره بجروح في هجوم إسرائيلي جنوب لبنان
وأوضحا أن طائرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على سيارتهما أثناء عبورهما جسرا قرب قاعدة عسكرية جنوبي لبنان.
وأضاف البيان: "كلاهما واعيان ويتلقيان العلاج حاليًا في المستشفى. ويقولان إن شظايا الانفجار أصابت أطرافهما. ونحن بانتظار التفاصيل من الأطباء".