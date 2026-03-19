الخارجية الروسية تعلق على استهداف صحفيي قناة "آر تي" في لبنان

الخارجية الروسية تعلق على استهداف صحفيي قناة "آر تي" في لبنان

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن ملابسات الغارة الإسرائيلية لتي استهدفت طاقم قناة "آر تي" في لبنان تشير بوضوح إلى أن... 19.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-19T17:11+0000

2026-03-19T17:11+0000

2026-03-19T17:11+0000

روسيا

العالم

العالم العربي

لبنان

وقالت زاخاروفا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة: "تشير الظروف إلى أن الهجوم على الصحفيين شُن بشكل متعمد وموجه بدقة، وهو ما تؤكده أيضاً المشاهد التي التقطتها عدسة المصور للحظة انفجار الذخيرة".ووفقا لها: "كانت ملابس طاقم التصوير تحمل عبارة "صحافة" واضحة للعيان، ولم يكن بحوزتهم سوى الكاميرات والميكروفونات، كما استهدفت الضربة موقعاً لم تكن فيه أي أهداف عسكرية".أُصيب مراسل قناة "آر تي" الروسية، ستيف سويني، ومصوره، اليوم الخميس، في هجوم إسرائيلي استهدف جنوبي لبنان، وهما يتلقيان العلاج في المستشفى، بحسب ما أفادت القناة.وجاء في بيان نشر على قناة "آر تي" الروسية على تطبيق تلغرام: "أُصيب مراسل "آر تي"، ستيف سويني، ومصوره بجروح في هجوم إسرائيلي جنوب لبنان".وأضاف البيان: "كلاهما واعيان ويتلقيان العلاج حاليًا في المستشفى. ويقولان إن شظايا الانفجار أصابت أطرافهما. ونحن بانتظار التفاصيل من الأطباء".

لبنان

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, العالم العربي, لبنان