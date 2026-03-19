إصابة مراسل قناة "آر تي" ومساعده في هجوم إسرائيلي جنوبي لبنان ... فيديو
2026-03-19T11:42+0000
وجاء في بيان نشر على قناة "آر تي" الروسية على تطبيق تلغرام: "أُصيب مراسل "آر تي"، ستيف سويني، ومصوره بجروح في هجوم إسرائيلي جنوب لبنان".وأضاف البيان: "كلاهما واعيان ويتلقيان العلاج حاليًا في المستشفى. ويقولان إن شظايا الانفجار أصابت أطرافهما. ونحن بانتظار التفاصيل من الأطباء".وكتبت سيمونيان، في قناتها على تطبيق "تلغرام": "تعرض مراسلنا في وكالة "سبوتنيك بالعربية"، عبد القادر الباي، لقصف في لبنان"، مشيرة إلى أن سيارته فقط هي التي تضررت.
11:18 GMT 19.03.2026 (تم التحديث: 11:42 GMT 19.03.2026)
أُصيب مراسل قناة "آر تي" الروسية، ستيف سويني، ومصوره، اليوم الخميس، في هجوم إسرائيلي استهدف جنوبي لبنان، وهما يتلقيان العلاج في المستشفى، بحسب ما أفادت القناة.
وجاء في بيان نشر على قناة "آر تي" الروسية على تطبيق تلغرام: "أُصيب مراسل "آر تي"، ستيف سويني، ومصوره بجروح في هجوم إسرائيلي جنوب لبنان".
وأوضحا أن طائرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على سيارتهما أثناء عبورهما جسرا قرب قاعدة عسكرية جنوبي لبنان.
وأضاف البيان: "كلاهما واعيان ويتلقيان العلاج حاليًا في المستشفى. ويقولان إن شظايا الانفجار أصابت أطرافهما. ونحن بانتظار التفاصيل من الأطباء".
وفي حادثة مشابهة في بداية العام الحالي، أفادت رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية وقناة "آر تي" التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، يوم 22 يناير/ كانون الثاني الفائت،، بتعرض مراسل وكالة "سبوتنيك بالعربية"، عبد القادر الباي، لخطر الإصابة جراء القصف (الإسرائيلي) في لبنان، إلا أنه لم تتضرر سوى سيارته.
وكتبت سيمونيان، في قناتها على تطبيق "تلغرام": "تعرض مراسلنا في وكالة "سبوتنيك بالعربية"، عبد القادر الباي، لقصف في لبنان
"، مشيرة إلى أن سيارته فقط هي التي تضررت.