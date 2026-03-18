خبير عسكري: إسرائيل تعتمد النفس الطويل لإطالة أمد الحرب وهدفها إقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: روسيا يمكن أن تكون فاعلا مهما في منظومة أمنية شرق أوسطية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما دلالة انعقاد أول لقاء لمبعوثي "مجلس السلام" مع حركة حماس
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: اغتيال لاريجاني ضربة قاسمة لإيران
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
خبير عسكري: إسرائيل تعتمد النفس الطويل لإطالة أمد الحرب وهدفها إقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان
خبير عسكري: إسرائيل تعتمد النفس الطويل لإطالة أمد الحرب وهدفها إقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
تطرق الخبير العسكري والاستراتيجي من لبنان، العميد خليل الجميل، إلى المشهد الميداني في جنوب لبنان، قائلا إن "المشهد اللبناني منقسم الى قسمين: الأول المعركة... 18.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-18T20:00+0000
2026-03-18T20:00+0000
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، كشف الجميل أن "إسرائيل حصنت النقاط الخمس وجعلتها قاعدة للانطلاق منها عسكريا باتجاه العمق اللبناني"، مشيرا إلى أن "القوات الاسرائيلية بدأت تتوغل للاستطلاع بالقوة"، لافتا إلى أن "الجهد الأساسي في البر يتركز على القطاع الشرقي". ولفت الجميل إلى أن "هذه البلدة فيها مباني كبيرة وكثافة مما يجعل القتال صعبا فيها"، مؤكدا أن "الخيام مفتاح المنطقة لأنها تقع بين تلة مرجعيون والقليعة وتشرف على سهل الخيام"، معتبرا أنه "إذا الإسرائيلي يريد الوصول إلى جسر الخردلي سيُكشف من الخيام"، كاشفا أن "إسرائيل أدخلت اليوم الوية النخبة وهي الآن على الأطراف الشمالية والأطراف الشمالية الغربية، لأنها استهدفت منطقة القليعة ومرجعبون بـ"الميركافا". الجميل تحدث عن نقاط قوة "حزب الله" وقدراته في هذه المعركة، قائلا إن "حزب الله تعلم من الحرب الماضية، وقوته أنه موجود ضمن مجموعات صغيرة وجهز نفسه"، معتبرا أن "قدرة "حزب الله" إلى الآن مقبولة، ولكن يبدو أن الإسرائيلي مصمم على أخذ الخيام ولو قام بتدميرها كلها".وعن سبب ضرب إسرائيل للجسور في الجنوب، نفى أن "يكون السبب لقطع الإمداد عن "حزب الله"، لأن المقاتل ليس بحاجة إلى ذلك فهو لا يتحرك بمجموعات كبيرة"، لافتا إلى أن "ضرب الجسور لخلق حالة من الهلع، وممارسة المزيد من الضغط السياسي على الدولة"، مضيفا "كلما تعثرت المفاوضات ستقوم إسرائيل بضربة جديدة من جسور وبنى تحتية"، لافتا إلى أن "إسرائيل تقوم بقواعد اشتباك جديدة، التصعيد مقابل التصعيد".وكشف أن "إسرائيل حذرة بتقدمها وتعتمد النفس الطويل، وبالتالي هذه مقدمة لإطالة أمد الحرب لأن الإسرائيلي حسب ما يصرح وينوي لن يترك ولن يقبل إلا أن يترك على حدوده القوات المسلحة الشرعية الرسمية التابعة للدولة".
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

خبير عسكري: إسرائيل تعتمد النفس الطويل لإطالة أمد الحرب وهدفها إقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان

20:00 GMT 18.03.2026
تطرق الخبير العسكري والاستراتيجي من لبنان، العميد خليل الجميل، إلى المشهد الميداني في جنوب لبنان، قائلا إن "المشهد اللبناني منقسم الى قسمين: الأول المعركة البرية والثاني المعركة من الجو أو الصواريخ التي تطلق من لبنان".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، كشف الجميل أن "إسرائيل حصنت النقاط الخمس وجعلتها قاعدة للانطلاق منها عسكريا باتجاه العمق اللبناني"، مشيرا إلى أن "القوات الاسرائيلية بدأت تتوغل للاستطلاع بالقوة"، لافتا إلى أن "الجهد الأساسي في البر يتركز على القطاع الشرقي".

وعن سبب تركيز العمليات العسكرية في منطقة الخيام، أوضح أن "الخيام تلة استراتيجية تشرف جنوبا على الجليل وتبعد 4 كلم عن الحدود وصولا إلى طبريا، وهي أعلى من كل المناطق التي حولها، كما تشرف شرقا على حاصبيا وجنوبا على مدخل نهر الليطاني وغربا على كل القطاع الأوسط".

إدانات عربية لاستهداف القطاع الصحي في لبنان... ومساعدات دولية وسط ارتفاع حصيلة الضحايا
إدانات عربية لاستهداف القطاع الصحي في لبنان.. ومساعدات دولية وسط ارتفاع حصيلة الضحايا
19:36 GMT
ولفت الجميل إلى أن "هذه البلدة فيها مباني كبيرة وكثافة مما يجعل القتال صعبا فيها"، مؤكدا أن "الخيام مفتاح المنطقة لأنها تقع بين تلة مرجعيون والقليعة وتشرف على سهل الخيام"، معتبرا أنه "إذا الإسرائيلي يريد الوصول إلى جسر الخردلي سيُكشف من الخيام"، كاشفا أن "إسرائيل أدخلت اليوم الوية النخبة وهي الآن على الأطراف الشمالية والأطراف الشمالية الغربية، لأنها استهدفت منطقة القليعة ومرجعبون بـ"الميركافا".

وتابع الخبير العسكري: "الإسرائيلي يعتمد حرب استنزاف لحزب الله، لأنه يعلم أن خطوط الإمداد لديه مقطوعة"، معتبرا أن إسرائيل تطيل المعركة لسبيين، الأول: أنها تريد ذلك والثاني لأن لديها جبهة ثانية مع ايران"، قائلا "لا يوجد اجتياح، بل ما تسعى إليه إسرائيل إقامة منطقة عازلة تمتد إلى التلال التي تبعد عن الجنوب 6 كلم وخلفها أرض محروقة، وهو يقوم بذلك بضرب الجيش والسكان".

الجميل تحدث عن نقاط قوة "حزب الله" وقدراته في هذه المعركة، قائلا إن "حزب الله تعلم من الحرب الماضية، وقوته أنه موجود ضمن مجموعات صغيرة وجهز نفسه"، معتبرا أن "قدرة "حزب الله" إلى الآن مقبولة، ولكن يبدو أن الإسرائيلي مصمم على أخذ الخيام ولو قام بتدميرها كلها".
أعمدة الدخان تتصاعد خلال الغارات الإسرائيلية على بيروت، في أعقاب تصعيد بين حزب الله اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 12 مارس/ آذار 2026
باحث سياسي: الكلمة اليوم للميدان والمفاوضات بين لبنان وإسرائيل في الوقت الراهن غير مجدية
19:40 GMT
وعن سبب ضرب إسرائيل للجسور في الجنوب، نفى أن "يكون السبب لقطع الإمداد عن "حزب الله"، لأن المقاتل ليس بحاجة إلى ذلك فهو لا يتحرك بمجموعات كبيرة"، لافتا إلى أن "ضرب الجسور لخلق حالة من الهلع، وممارسة المزيد من الضغط السياسي على الدولة"، مضيفا "كلما تعثرت المفاوضات ستقوم إسرائيل بضربة جديدة من جسور وبنى تحتية"، لافتا إلى أن "إسرائيل تقوم بقواعد اشتباك جديدة، التصعيد مقابل التصعيد".

وفي ما يتعلق باستهداف إسرائيل للجيش اللبناني، أكد الجميل أن "إسرائيل تحاول إبعاد الجيش، واستهدافه مقصود لإيصال رسالة للجيش والدولة أن لا خطوط حمراء"، مؤكدا أن "إسرائيل لا تريد شرعية دولية ولا وطنية في الجنوب"، قائلا أن "الضغط كبير والوضع صعب جدا".

وكشف أن "إسرائيل حذرة بتقدمها وتعتمد النفس الطويل، وبالتالي هذه مقدمة لإطالة أمد الحرب لأن الإسرائيلي حسب ما يصرح وينوي لن يترك ولن يقبل إلا أن يترك على حدوده القوات المسلحة الشرعية الرسمية التابعة للدولة".
