خبير عسكري: إسرائيل تعتمد النفس الطويل لإطالة أمد الحرب وهدفها إقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان

18.03.2026, سبوتنيك عربي

وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، كشف الجميل أن "إسرائيل حصنت النقاط الخمس وجعلتها قاعدة للانطلاق منها عسكريا باتجاه العمق اللبناني"، مشيرا إلى أن "القوات الاسرائيلية بدأت تتوغل للاستطلاع بالقوة"، لافتا إلى أن "الجهد الأساسي في البر يتركز على القطاع الشرقي". ولفت الجميل إلى أن "هذه البلدة فيها مباني كبيرة وكثافة مما يجعل القتال صعبا فيها"، مؤكدا أن "الخيام مفتاح المنطقة لأنها تقع بين تلة مرجعيون والقليعة وتشرف على سهل الخيام"، معتبرا أنه "إذا الإسرائيلي يريد الوصول إلى جسر الخردلي سيُكشف من الخيام"، كاشفا أن "إسرائيل أدخلت اليوم الوية النخبة وهي الآن على الأطراف الشمالية والأطراف الشمالية الغربية، لأنها استهدفت منطقة القليعة ومرجعبون بـ"الميركافا". الجميل تحدث عن نقاط قوة "حزب الله" وقدراته في هذه المعركة، قائلا إن "حزب الله تعلم من الحرب الماضية، وقوته أنه موجود ضمن مجموعات صغيرة وجهز نفسه"، معتبرا أن "قدرة "حزب الله" إلى الآن مقبولة، ولكن يبدو أن الإسرائيلي مصمم على أخذ الخيام ولو قام بتدميرها كلها".وعن سبب ضرب إسرائيل للجسور في الجنوب، نفى أن "يكون السبب لقطع الإمداد عن "حزب الله"، لأن المقاتل ليس بحاجة إلى ذلك فهو لا يتحرك بمجموعات كبيرة"، لافتا إلى أن "ضرب الجسور لخلق حالة من الهلع، وممارسة المزيد من الضغط السياسي على الدولة"، مضيفا "كلما تعثرت المفاوضات ستقوم إسرائيل بضربة جديدة من جسور وبنى تحتية"، لافتا إلى أن "إسرائيل تقوم بقواعد اشتباك جديدة، التصعيد مقابل التصعيد".وكشف أن "إسرائيل حذرة بتقدمها وتعتمد النفس الطويل، وبالتالي هذه مقدمة لإطالة أمد الحرب لأن الإسرائيلي حسب ما يصرح وينوي لن يترك ولن يقبل إلا أن يترك على حدوده القوات المسلحة الشرعية الرسمية التابعة للدولة".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya"

