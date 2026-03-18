https://sarabic.ae/20260318/باحث-سياسي-الكلمة-اليوم-للميدان-والمفاوضات-بين-لبنان-وإسرائيل-في-الوقت-الراهن-غير-مجدية-1111641631.html
باحث سياسي: الكلمة اليوم للميدان والمفاوضات بين لبنان وإسرائيل في الوقت الراهن غير مجدية
باحث سياسي: الكلمة اليوم للميدان والمفاوضات بين لبنان وإسرائيل في الوقت الراهن غير مجدية
سبوتنيك عربي
تحدث الكاتب والباحث السياسي اللبناني، حسان الحسن، من بيروت، اليوم الأربعاء، عن المواجهة بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن "موازين... 18.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-18T19:40+0000
2026-03-18T19:40+0000
2026-03-18T19:40+0000
حصري
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0c/1111427118_0:54:1033:635_1920x0_80_0_0_bee00399b7bed202b114185c5b4da243.jpg
واعتبر في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن دخول "حزب الله" في أي مفاوضات في هذه المرحلة يُعد بمثابة انتحار، لكونه دخل هذه الحرب في توقيت استراتيجي مناسب لاستعادة توازن الردع مع إسرائيل، بعد خرقها اتفاق وقف إطلاق النار لأكثر من عام وتماديها في الاعتداءات".وأوضح الحسن أن "الحرب على إيران توسعت ولم تعد محصورة في ميدان محدد، وبالتالي فإن أي تسوية محتملة ستشمل مختلف الجبهات". وأضاف أنه "عندما تصدر الدولة أوامر للجيش اللبناني بالانسحاب من أمام الجيش الإسرائيلي، فإنها تتخلى عن مسؤولية الدفاع، وفي المقابل تستهدف إسرائيل الجيش اللبناني لبسط سيطرتها على جنوب لبنان ومنع الجيش من أداء دوره". ولفت إلى أن "الثنائي الشيعي" لا يزال متماسكا، وأن البيئة الحاضنة للمقاومة لا تزال داعمة لها، كما أن حلفاء الحزب من خارج الطائفة الشيعية مستمرون في تأييده". وأشار إلى أن "طبيعة الاستهدافات تدل أن إسرائيل ليس لديها بنك أهداف واضح"، معتبرا أن "المفاوضات في الوقت الراهن غير مجدية، وأن الجانب الإسرائيلي يسعى للوصول إلى نتائج مع الطرف المعني الذي يمتلك السلطة الفعلية على الأرض، وليس مع من لا يمتلك القرار الفعلي".
https://sarabic.ae/20260318/المبعوث-الفرنسي-لا-يمكن-نزع-سلاح-حزب-الله-تحت-القصف-1111614688.html
https://sarabic.ae/20260316/حزب-الله-يستهدف-رادارات-إسرائيلية-1111572088.html
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0c/1111427118_58:0:977:689_1920x0_80_0_0_7186986ea21ab2cae42b0076ada41ec7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
حصري, إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
باحث سياسي: الكلمة اليوم للميدان والمفاوضات بين لبنان وإسرائيل في الوقت الراهن غير مجدية
حصري
تحدث الكاتب والباحث السياسي اللبناني، حسان الحسن، من بيروت، اليوم الأربعاء، عن المواجهة بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن "موازين القوى تنعكس بشكل مباشر على الواقع السياسي، ومن الطبيعي أن تكون الكلمة اليوم للميدان.
واعتبر في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن دخول "حزب الله" في أي مفاوضات في هذه المرحلة يُعد بمثابة انتحار، لكونه دخل هذه الحرب في توقيت استراتيجي مناسب لاستعادة توازن الردع مع إسرائيل، بعد خرقها اتفاق وقف إطلاق النار لأكثر من عام وتماديها في الاعتداءات".
وأوضح الحسن أن "الحرب على إيران توسعت ولم تعد محصورة في ميدان محدد، وبالتالي فإن أي تسوية محتملة ستشمل مختلف الجبهات".
وشدد على أن "المقاومة اللبنانية تقاتل الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، الذي ينتهك السيادة"، معتبرا أن "تعريض حزب الله للانكشاف السياسي والأمني من قبل الحكومة اللبنانية عبر حظر نشاطات جناحه العسكري، يتعارض مع حق الدفاع عن النفس".
وأضاف أنه "عندما تصدر الدولة أوامر للجيش اللبناني بالانسحاب من أمام الجيش الإسرائيلي، فإنها تتخلى عن مسؤولية الدفاع، وفي المقابل تستهدف إسرائيل الجيش اللبناني لبسط سيطرتها على جنوب لبنان ومنع الجيش من أداء دوره".
ولفت إلى أن "الثنائي الشيعي" لا يزال متماسكا، وأن البيئة الحاضنة للمقاومة لا تزال داعمة لها، كما أن حلفاء الحزب من خارج الطائفة الشيعية مستمرون في تأييده".
وأشار إلى أن "حزب الله" اللبناني يثبت قدرته على الردع ميدانيا، وأن إسرائيل تفاجأت بقدراته"، مضيفا أن "ابن الأرض يدافع عن بلده باعتباره صاحب حق، ويستميت في القتال في سبيل هذا الحق، وأن المقاومة لا تقتصر على السلاح فقط".
وأشار إلى أن "طبيعة الاستهدافات تدل أن إسرائيل ليس لديها بنك أهداف واضح"، معتبرا أن "المفاوضات في الوقت الراهن غير مجدية، وأن الجانب الإسرائيلي يسعى للوصول إلى نتائج مع الطرف المعني الذي يمتلك السلطة الفعلية على الأرض، وليس مع من لا يمتلك القرار الفعلي".