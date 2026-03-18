باحث سياسي: الكلمة اليوم للميدان والمفاوضات بين لبنان وإسرائيل في الوقت الراهن غير مجدية

سبوتنيك عربي

تحدث الكاتب والباحث السياسي اللبناني، حسان الحسن، من بيروت، اليوم الأربعاء، عن المواجهة بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن "موازين... 18.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-18T19:40+0000

واعتبر في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن دخول "حزب الله" في أي مفاوضات في هذه المرحلة يُعد بمثابة انتحار، لكونه دخل هذه الحرب في توقيت استراتيجي مناسب لاستعادة توازن الردع مع إسرائيل، بعد خرقها اتفاق وقف إطلاق النار لأكثر من عام وتماديها في الاعتداءات".وأوضح الحسن أن "الحرب على إيران توسعت ولم تعد محصورة في ميدان محدد، وبالتالي فإن أي تسوية محتملة ستشمل مختلف الجبهات". وأضاف أنه "عندما تصدر الدولة أوامر للجيش اللبناني بالانسحاب من أمام الجيش الإسرائيلي، فإنها تتخلى عن مسؤولية الدفاع، وفي المقابل تستهدف إسرائيل الجيش اللبناني لبسط سيطرتها على جنوب لبنان ومنع الجيش من أداء دوره". ولفت إلى أن "الثنائي الشيعي" لا يزال متماسكا، وأن البيئة الحاضنة للمقاومة لا تزال داعمة لها، كما أن حلفاء الحزب من خارج الطائفة الشيعية مستمرون في تأييده". وأشار إلى أن "طبيعة الاستهدافات تدل أن إسرائيل ليس لديها بنك أهداف واضح"، معتبرا أن "المفاوضات في الوقت الراهن غير مجدية، وأن الجانب الإسرائيلي يسعى للوصول إلى نتائج مع الطرف المعني الذي يمتلك السلطة الفعلية على الأرض، وليس مع من لا يمتلك القرار الفعلي".

