أمساليوم
بث مباشر
باحث سياسي: الكلمة اليوم للميدان والمفاوضات بين لبنان وإسرائيل في الوقت الراهن غير مجدية
سبوتنيك عربي
تحدث الكاتب والباحث السياسي اللبناني، حسان الحسن، من بيروت، اليوم الأربعاء، عن المواجهة بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن "موازين... 18.03.2026, سبوتنيك عربي
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
باحث سياسي: الكلمة اليوم للميدان والمفاوضات بين لبنان وإسرائيل في الوقت الراهن غير مجدية

19:40 GMT 18.03.2026
© REUTERSأعمدة الدخان تتصاعد خلال الغارات الإسرائيلية على بيروت، في أعقاب تصعيد بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 12 مارس/ آذار 2026
أعمدة الدخان تتصاعد خلال الغارات الإسرائيلية على بيروت، في أعقاب تصعيد بين حزب الله اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 12 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
تحدث الكاتب والباحث السياسي اللبناني، حسان الحسن، من بيروت، اليوم الأربعاء، عن المواجهة بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن "موازين القوى تنعكس بشكل مباشر على الواقع السياسي، ومن الطبيعي أن تكون الكلمة اليوم للميدان.
واعتبر في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن دخول "حزب الله" في أي مفاوضات في هذه المرحلة يُعد بمثابة انتحار، لكونه دخل هذه الحرب في توقيت استراتيجي مناسب لاستعادة توازن الردع مع إسرائيل، بعد خرقها اتفاق وقف إطلاق النار لأكثر من عام وتماديها في الاعتداءات".
وأوضح الحسن أن "الحرب على إيران توسعت ولم تعد محصورة في ميدان محدد، وبالتالي فإن أي تسوية محتملة ستشمل مختلف الجبهات".
وشدد على أن "المقاومة اللبنانية تقاتل الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، الذي ينتهك السيادة"، معتبرا أن "تعريض حزب الله للانكشاف السياسي والأمني من قبل الحكومة اللبنانية عبر حظر نشاطات جناحه العسكري، يتعارض مع حق الدفاع عن النفس".

وأضاف أنه "عندما تصدر الدولة أوامر للجيش اللبناني بالانسحاب من أمام الجيش الإسرائيلي، فإنها تتخلى عن مسؤولية الدفاع، وفي المقابل تستهدف إسرائيل الجيش اللبناني لبسط سيطرتها على جنوب لبنان ومنع الجيش من أداء دوره".
ولفت إلى أن "الثنائي الشيعي" لا يزال متماسكا، وأن البيئة الحاضنة للمقاومة لا تزال داعمة لها، كما أن حلفاء الحزب من خارج الطائفة الشيعية مستمرون في تأييده".
وأشار إلى أن "حزب الله" اللبناني يثبت قدرته على الردع ميدانيا، وأن إسرائيل تفاجأت بقدراته"، مضيفا أن "ابن الأرض يدافع عن بلده باعتباره صاحب حق، ويستميت في القتال في سبيل هذا الحق، وأن المقاومة لا تقتصر على السلاح فقط".
وأشار إلى أن "طبيعة الاستهدافات تدل أن إسرائيل ليس لديها بنك أهداف واضح"، معتبرا أن "المفاوضات في الوقت الراهن غير مجدية، وأن الجانب الإسرائيلي يسعى للوصول إلى نتائج مع الطرف المعني الذي يمتلك السلطة الفعلية على الأرض، وليس مع من لا يمتلك القرار الفعلي".
