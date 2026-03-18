المبعوث الفرنسي: لا يمكن نزع سلاح "حزب الله" تحت القصف
جدد المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان الدعوة إلى وقف الحرب. 18.03.2026
وقال لودريان، في تصريحات لإذاعة "فرانس إنفو"، اليوم الأربعاء، لا يمكن للحكومة اللبنانية نزع سلاح "حزب الله" تحت وطأة القصف، مشددًا على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا عبر التفاوض.وأضاف: "لم تتمكن إسرائيل من نزع سلاح حزب الله لذا لا يمكن توقع أن تفعل الحكومة اللبنانية ذلك في 3 أيام تحت وطأة القصف".واستأنف "حزب الله" عملياته العسكرية النشطة ضد إسرائيل، في الثاني من مارس/ آذار الجاري، وسط تصاعد الصراع في المنطقة وتكثيف الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، كذلك كثّف الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان، مستهدفًا الضاحية الجنوبية لبيروت، فضلًا عن المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية جنوبي لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال". ورغم الاتفاق، بقي الجيش الإسرائيلي يشنّ من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها "لإزالة تهديدات حزب الله".الأمين العام لـ"حزب الله": نحن في موقع الدفاع المشروع عن لبنانوقفة تضامنية في بيروت تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على المؤسسات التعليمية.. فيديو
