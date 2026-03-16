"حزب الله" يعلن استهداف رادارات إسرائيلية

سبوتنيك عربي

أفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لـ"حزب الله" بأن الحزب شنّ غارات بطائرات مسيّرة استهدفت أنظمة الرادار والقيادة والسيطرة في قاعدة رامات ديفيد الجوية التابعة... 16.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-16T22:15+0000

وجاء في البيان: "في تمام الساعة السادسة مساء من يوم الاثنين الموافق 16 مارس/آذار 2026، شنّ مقاتلو المقاومة الإسلامية هجوماً واسع النطاق بطائرات مسيّرة على أنظمة الرادار ومرافق القيادة والسيطرة في قاعدة رامات ديفيد الجوية شمال فلسطين المحتلة".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".واستأنف "حزب الله" عملياته العسكرية النشطة ضد إسرائيل، في الثاني من مارس/ آذار الجاري، وسط تصاعد الصراع في المنطقة وتكثيف الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، كذلك كثّف الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان، مستهدفًا الضاحية الجنوبية لبيروت، فضلًا عن المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية جنوبي لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال". ورغم الاتفاق، بقي الجيش الإسرائيلي يشنّ من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها "لإزالة تهديدات حزب الله".الأمين العام لـ"حزب الله": نحن في موقع الدفاع المشروع عن لبنانوقفة تضامنية في بيروت تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على المؤسسات التعليمية.. فيديو

