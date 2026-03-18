إدانات عربية لاستهداف القطاع الصحي في لبنان... ومساعدات دولية وسط ارتفاع حصيلة الضحايا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: روسيا يمكن أن تكون فاعلا مهما في منظومة أمنية شرق أوسطية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما دلالة انعقاد أول لقاء لمبعوثي "مجلس السلام" مع حركة حماس
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: اغتيال لاريجاني ضربة قاسمة لإيران
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
إدانات عربية لاستهداف القطاع الصحي في لبنان.. ومساعدات دولية وسط ارتفاع حصيلة الضحايا
إدانات عربية لاستهداف القطاع الصحي في لبنان.. ومساعدات دولية وسط ارتفاع حصيلة الضحايا
سبوتنيك عربي
قال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، إن اجتماع وزراء الصحة العرب الذي عُقد، اليوم الأربعاء، صدر عنه قرار واضح يدين استهداف الأطقم الصحية والإسعافية والقطاع...
وأكد ناصر الدين في تصريح لـ"سبوتنيك"، خلال تسلمه شحنة مساعدات مقدمة لوزارة الصحة من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية في مطار رفيق الحريري الدولي، بحضور نائب المديرة التنفيذية للـ"يونيسف" لشؤون العمل الإنساني والإمدادات، تيد شيبان، وممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور، عبد الناصر ابو بكر، أن "القطاع الصحي في لبنان يعد من القطاعات المتميزة، إلا أنه للأسف بات هدفا مباشرا".
أخبار لبنان
لبنان
إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار لبنان, لبنان, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار لبنان, لبنان, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إدانات عربية لاستهداف القطاع الصحي في لبنان.. ومساعدات دولية وسط ارتفاع حصيلة الضحايا

19:36 GMT 18.03.2026 (تم التحديث: 19:37 GMT 18.03.2026)
© Sputnik . Abdul kader Al Bayإدانات عربية لاستهداف القطاع الصحي في لبنان... ومساعدات دولية وسط ارتفاع حصيلة الضحايا
إدانات عربية لاستهداف القطاع الصحي في لبنان... ومساعدات دولية وسط ارتفاع حصيلة الضحايا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
حصري
قال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، إن اجتماع وزراء الصحة العرب الذي عُقد، اليوم الأربعاء، صدر عنه قرار واضح يدين استهداف الأطقم الصحية والإسعافية والقطاع الصحي في لبنان.
وأكد ناصر الدين في تصريح لـ"سبوتنيك"، خلال تسلمه شحنة مساعدات مقدمة لوزارة الصحة من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية في مطار رفيق الحريري الدولي، بحضور نائب المديرة التنفيذية للـ"يونيسف" لشؤون العمل الإنساني والإمدادات، تيد شيبان، وممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور، عبد الناصر ابو بكر، أن "القطاع الصحي في لبنان يعد من القطاعات المتميزة، إلا أنه للأسف بات هدفا مباشرا".
وأضاف أن الاعتداءات طالت الأطقم الإسعافية ومراكز الرعاية والمستشفيات، مشيرا إلى إصابات سجلت في مستشفى النبطية الحكومي، وتضرر مستشفيي بنت جبيل وتبنين، إلى جانب خروج عدد من المستشفيات عن الخدمة بسبب التهديد، مثل بهمن والساحل والبرج، وأخرى نتيجة الاستهداف المباشر، منها ميس الجبل وبنت جبيل.
© Sputnik . Abdul kader Al Bayإدانات عربية لاستهداف القطاع الصحي في لبنان... ومساعدات دولية وسط ارتفاع حصيلة الضحايا
إدانات عربية لاستهداف القطاع الصحي في لبنان... ومساعدات دولية وسط ارتفاع حصيلة الضحايا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
إدانات عربية لاستهداف القطاع الصحي في لبنان... ومساعدات دولية وسط ارتفاع حصيلة الضحايا
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
وأوضح أن هذه الاعتداءات أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا في صفوف العاملين في القطاع الصحي، واصفا ما يجري بـ"عدوان همجي مستمر"، في حين لفت إلى وجود دعم دولي متواصل للقطاع الصحي اللبناني، حيث تواصل منظمة الصحة العالمية دعمها، فيما تعمل اليونيسف على حماية الأطفال، وشدد أن استهداف المدنيين والأطقم الصحية أمر مرفوض بالكامل ولا يمكن القبول به أو السكوت عنه.

وفي السياق ذاته، شحنة المساعدات الصحية تزن 35.8 طنا، منها 32.3 طنا مقدّمة من الـ"يونيسف" و3.5 أطنان من منظمة الصحة العالمية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

© Sputnik . Abdul kader Al Bayإدانات عربية لاستهداف القطاع الصحي في لبنان... ومساعدات دولية وسط ارتفاع حصيلة الضحايا
إدانات عربية لاستهداف القطاع الصحي في لبنان... ومساعدات دولية وسط ارتفاع حصيلة الضحايا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
إدانات عربية لاستهداف القطاع الصحي في لبنان... ومساعدات دولية وسط ارتفاع حصيلة الضحايا
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
ونقلت الشحنة عبر جسر الإمدادات التابع لليونيسف، وتضم مواد طبية طارئة وأساسية لدعم المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، بما فيها الوحدات الصحية المتنقلة التي تقدّم خدماتها للسكان المتضررين.

من جهته، قال نائب المديرة التنفيذية لليونيسف لشؤون العمل الإنساني وعمليات الإمداد، تيد شيبان، إن هذه المساعدات تندرج ضمن جهود دعم أطفال لبنان، موضحا أنه تم إدخال 32 طنا من المستلزمات الطبية والجراحية عبر رحلة جوية مباشرة، ستخصص لدعم الأطفال والنساء، ولا سيما الحوامل والمرضعات.

وأضاف أن اليونيسف أدخلت منذ بداية الحرب نحو 800 طن من الإمدادات المتنوعة، بما يشمل المستلزمات الصحية والغذائية والتغذوية، ما ساهم في الوصول إلى نحو 150 ألف نازح ومتضرر.
© Sputnik . Abdul kader Al Bayإدانات عربية لاستهداف القطاع الصحي في لبنان... ومساعدات دولية وسط ارتفاع حصيلة الضحايا
إدانات عربية لاستهداف القطاع الصحي في لبنان... ومساعدات دولية وسط ارتفاع حصيلة الضحايا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
إدانات عربية لاستهداف القطاع الصحي في لبنان... ومساعدات دولية وسط ارتفاع حصيلة الضحايا
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
بدوره، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور، عبد الناصر أبو بكر، أن هذه الجهود تأتي في إطار تعاون مشترك بين المنظمة واليونيسف، بهدف إيصال الإمدادات الحيوية وإنقاذ الأرواح، مشددا على أهمية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات التي تواجه أعداداً كبيرة من الإصابات، وكذلك لمراكز الرعاية الصحية الأولية التي تخدم الأمهات والأطفال وكبار السن.
وأضاف أن هذه الشحنة، التي وصلت في الوقت المناسب، تمثل دعما حاسما لتعزيز قدرة لبنان على الاستجابة للطوارئ، في ظل تزايد الاحتياجات.
© Sputnik . Abdul kader Al Bayإدانات عربية لاستهداف القطاع الصحي في لبنان... ومساعدات دولية وسط ارتفاع حصيلة الضحايا
إدانات عربية لاستهداف القطاع الصحي في لبنان... ومساعدات دولية وسط ارتفاع حصيلة الضحايا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
إدانات عربية لاستهداف القطاع الصحي في لبنان... ومساعدات دولية وسط ارتفاع حصيلة الضحايا
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
وأعرب عن الامتنان للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، والذي يعكس التزاما واضحا بإنقاذ الأرواح ودعم العاملين في الخطوط الأمامية، مؤكدا استمرار التنسيق مع الشركاء لضمان توزيع هذه الإمدادات بسرعة ووصولها إلى الفئات الأكثر حاجة.

وبحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة اللبنانية اليوم، بلغ عدد الضحايا 968 قتيلا، مقابل 2432 جريحا، وتوزعت الحصيلة على النحو التالي، 116 ضحية من الأطفال و356 جريحا، و775 ضحية من الرجال مقابل 1673 جريحا، فيما سجّل سقوط 77 ضحية من النساء و403 جريحات.

وعلى صعيد القطاع الصحي، بلغ عدد الضحايا 40 قتيلا و96 جريحا. كما تم تسجيل 67 اعتداء على الجمعيات الإسعافية، في حين بلغ عدد المراكز الطبية والإسعافية التي تعرضت للاستهداف 16 مركزاً، إضافة إلى استهداف 38 آلية إسعاف.
أما عدد المستشفيات التي خرجت عن الخدمة حتى الآن، فقد بلغ 5 مستشفيات.
