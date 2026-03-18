إدانات عربية لاستهداف القطاع الصحي في لبنان.. ومساعدات دولية وسط ارتفاع حصيلة الضحايا
19:36 GMT 18.03.2026 (تم التحديث: 19:37 GMT 18.03.2026)
قال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، إن اجتماع وزراء الصحة العرب الذي عُقد، اليوم الأربعاء، صدر عنه قرار واضح يدين استهداف الأطقم الصحية والإسعافية والقطاع الصحي في لبنان.
وأكد ناصر الدين في تصريح لـ"سبوتنيك"، خلال تسلمه شحنة مساعدات مقدمة لوزارة الصحة من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية في مطار رفيق الحريري الدولي، بحضور نائب المديرة التنفيذية للـ"يونيسف" لشؤون العمل الإنساني والإمدادات، تيد شيبان، وممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور، عبد الناصر ابو بكر، أن "القطاع الصحي في لبنان يعد من القطاعات المتميزة، إلا أنه للأسف بات هدفا مباشرا".
وأضاف أن الاعتداءات طالت الأطقم الإسعافية ومراكز الرعاية والمستشفيات، مشيرا إلى إصابات سجلت في مستشفى النبطية الحكومي، وتضرر مستشفيي بنت جبيل وتبنين، إلى جانب خروج عدد من المستشفيات عن الخدمة بسبب التهديد، مثل بهمن والساحل والبرج، وأخرى نتيجة الاستهداف المباشر، منها ميس الجبل وبنت جبيل.
وأوضح أن هذه الاعتداءات أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا في صفوف العاملين في القطاع الصحي، واصفا ما يجري بـ"عدوان همجي مستمر"، في حين لفت إلى وجود دعم دولي متواصل للقطاع الصحي اللبناني، حيث تواصل منظمة الصحة العالمية دعمها، فيما تعمل اليونيسف على حماية الأطفال، وشدد أن استهداف المدنيين والأطقم الصحية أمر مرفوض بالكامل ولا يمكن القبول به أو السكوت عنه.
وفي السياق ذاته، شحنة المساعدات الصحية تزن 35.8 طنا، منها 32.3 طنا مقدّمة من الـ"يونيسف" و3.5 أطنان من منظمة الصحة العالمية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
ونقلت الشحنة عبر جسر الإمدادات التابع لليونيسف، وتضم مواد طبية طارئة وأساسية لدعم المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، بما فيها الوحدات الصحية المتنقلة التي تقدّم خدماتها للسكان المتضررين.
من جهته، قال نائب المديرة التنفيذية لليونيسف لشؤون العمل الإنساني وعمليات الإمداد، تيد شيبان، إن هذه المساعدات تندرج ضمن جهود دعم أطفال لبنان، موضحا أنه تم إدخال 32 طنا من المستلزمات الطبية والجراحية عبر رحلة جوية مباشرة، ستخصص لدعم الأطفال والنساء، ولا سيما الحوامل والمرضعات.
وأضاف أن اليونيسف أدخلت منذ بداية الحرب نحو 800 طن من الإمدادات المتنوعة، بما يشمل المستلزمات الصحية والغذائية والتغذوية، ما ساهم في الوصول إلى نحو 150 ألف نازح ومتضرر.
بدوره، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور، عبد الناصر أبو بكر، أن هذه الجهود تأتي في إطار تعاون مشترك بين المنظمة واليونيسف، بهدف إيصال الإمدادات الحيوية وإنقاذ الأرواح، مشددا على أهمية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات التي تواجه أعداداً كبيرة من الإصابات، وكذلك لمراكز الرعاية الصحية الأولية التي تخدم الأمهات والأطفال وكبار السن.
وأضاف أن هذه الشحنة، التي وصلت في الوقت المناسب، تمثل دعما حاسما لتعزيز قدرة لبنان على الاستجابة للطوارئ، في ظل تزايد الاحتياجات.
وأعرب عن الامتنان للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، والذي يعكس التزاما واضحا بإنقاذ الأرواح ودعم العاملين في الخطوط الأمامية، مؤكدا استمرار التنسيق مع الشركاء لضمان توزيع هذه الإمدادات بسرعة ووصولها إلى الفئات الأكثر حاجة.
وبحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة اللبنانية اليوم، بلغ عدد الضحايا 968 قتيلا، مقابل 2432 جريحا، وتوزعت الحصيلة على النحو التالي، 116 ضحية من الأطفال و356 جريحا، و775 ضحية من الرجال مقابل 1673 جريحا، فيما سجّل سقوط 77 ضحية من النساء و403 جريحات.
وعلى صعيد القطاع الصحي، بلغ عدد الضحايا 40 قتيلا و96 جريحا. كما تم تسجيل 67 اعتداء على الجمعيات الإسعافية، في حين بلغ عدد المراكز الطبية والإسعافية التي تعرضت للاستهداف 16 مركزاً، إضافة إلى استهداف 38 آلية إسعاف.
أما عدد المستشفيات التي خرجت عن الخدمة حتى الآن، فقد بلغ 5 مستشفيات.