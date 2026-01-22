https://sarabic.ae/20260122/رئيسة-تحرير-روسيا-سيغودنيا-تعلن-تعرض-مراسل-وكالة-سبوتنيك-بالعربية-للقصف-في-لبنان-1109516266.html

رئيسة تحرير "روسيا سيغودنيا" تعلن تعرض مراسل وكالة "سبوتنيك" بالعربية للقصف في لبنان

أفادت رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية وقناة "آر تي" التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، اليوم الخميس، بتعرض مراسل وكالة "سبوتنيك بالعربية"،... 22.01.2026, سبوتنيك عربي

وكتبت سيمونيان، في قناتها على تطبيق "تلغرام": "تعرض مراسلنا في وكالة "سبوتنيك بالعربية"، عبد القادر الباي، لقصف في لبنان"، مشيرة إلى أن سيارته فقط هي التي تضررت.وشن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات، أمس الأربعاء، استهدفت عددا من المباني في جنوبي لبنان، ما أدى إلى أضرار كبيرة.وتسببت الهجمات في تضرر سيارة مراسل "سبوتنيك"، عبد القادر الباي، الذي كان موجودا في موقع القصف لتغطية الأحداث.ونتيجة الغارات على بلدة قناريت، أُصيب عدد من الصحفيين، إصابات طفيفة، خلال تغطيتهم للهجوم، في محيط مكان الاستهداف.وكان الجيش الإسرائيلي قد هدّد في بيان، مبانٍ عدة في البلدات: جرجوع، وقناريت، والكفور جنوبي لبنان.

