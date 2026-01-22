رئيسة تحرير "روسيا سيغودنيا" تعلن تعرض مراسل وكالة "سبوتنيك" بالعربية للقصف في لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260122/رئيسة-تحرير-روسيا-سيغودنيا-تعلن-تعرض-مراسل-وكالة-سبوتنيك-بالعربية-للقصف-في-لبنان-1109516266.html
رئيسة تحرير "روسيا سيغودنيا" تعلن تعرض مراسل وكالة "سبوتنيك" بالعربية للقصف في لبنان
رئيسة تحرير "روسيا سيغودنيا" تعلن تعرض مراسل وكالة "سبوتنيك" بالعربية للقصف في لبنان
سبوتنيك عربي
أفادت رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية وقناة "آر تي" التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، اليوم الخميس، بتعرض مراسل وكالة "سبوتنيك بالعربية"،... 22.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-22T13:05+0000
2026-01-22T13:05+0000
تقارير سبوتنيك
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101836/68/1018366875_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_521fab55283716c48142d6be73c54c14.jpg
وكتبت سيمونيان، في قناتها على تطبيق "تلغرام": "تعرض مراسلنا في وكالة "سبوتنيك بالعربية"، عبد القادر الباي، لقصف في لبنان"، مشيرة إلى أن سيارته فقط هي التي تضررت.وشن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات، أمس الأربعاء، استهدفت عددا من المباني في جنوبي لبنان، ما أدى إلى أضرار كبيرة.وتسببت الهجمات في تضرر سيارة مراسل "سبوتنيك"، عبد القادر الباي، الذي كان موجودا في موقع القصف لتغطية الأحداث.ونتيجة الغارات على بلدة قناريت، أُصيب عدد من الصحفيين، إصابات طفيفة، خلال تغطيتهم للهجوم، في محيط مكان الاستهداف.وكان الجيش الإسرائيلي قد هدّد في بيان، مبانٍ عدة في البلدات: جرجوع، وقناريت، والكفور جنوبي لبنان.
https://sarabic.ae/20260122/وزير-الإعلام-اللبناني-يعرب-عن-تضامنه-مع-مراسل-سبوتنيك-في-بيروت-1109499307.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101836/68/1018366875_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_8fe633db8b0348c90748c0c723c6e89d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, سبوتنيك
تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, سبوتنيك

رئيسة تحرير "روسيا سيغودنيا" تعلن تعرض مراسل وكالة "سبوتنيك" بالعربية للقصف في لبنان

13:05 GMT 22.01.2026
© Sputnik . Konstantin Chalabov / الانتقال إلى بنك الصوروكالة "سبوتنيك"
وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
© Sputnik . Konstantin Chalabov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية وقناة "آر تي" التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، اليوم الخميس، بتعرض مراسل وكالة "سبوتنيك بالعربية"، عبد القادر الباي، لخطر الإصابة جراء القصف (الإسرائيلي) في لبنان، إلا أنه لم تتضرر سوى سيارته.
وكتبت سيمونيان، في قناتها على تطبيق "تلغرام": "تعرض مراسلنا في وكالة "سبوتنيك بالعربية"، عبد القادر الباي، لقصف في لبنان"، مشيرة إلى أن سيارته فقط هي التي تضررت.
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات، أمس الأربعاء، استهدفت عددا من المباني في جنوبي لبنان، ما أدى إلى أضرار كبيرة.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مبان عدة في بلدة قناريت جنوبي لبنان، ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة"، كما استهدفت الغارات منزلا في بلدة الكفور في قضاء النبطية.

وزير الإعلام اللبناني بول مرقص - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
وزير الإعلام اللبناني يعرب عن تضامنه مع مراسل "سبوتنيك" في بيروت
06:01 GMT
وتسببت الهجمات في تضرر سيارة مراسل "سبوتنيك"، عبد القادر الباي، الذي كان موجودا في موقع القصف لتغطية الأحداث.

ووفقاً للمعلومات الواردة، أُصيب 5 صحفيين لبنانيين من قناتي "الميادين" و"المنار" بجروح طفيفة جراء الشظايا الناجمة عن القصف.

ونتيجة الغارات على بلدة قناريت، أُصيب عدد من الصحفيين، إصابات طفيفة، خلال تغطيتهم للهجوم، في محيط مكان الاستهداف.
وكان الجيش الإسرائيلي قد هدّد في بيان، مبانٍ عدة في البلدات: جرجوع، وقناريت، والكفور جنوبي لبنان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала