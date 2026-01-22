https://sarabic.ae/20260122/رئيسة-تحرير-روسيا-سيغودنيا-تعلن-تعرض-مراسل-وكالة-سبوتنيك-بالعربية-للقصف-في-لبنان-1109516266.html
أفادت رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية وقناة "آر تي" التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، اليوم الخميس، بتعرض مراسل وكالة "سبوتنيك بالعربية"،
وكتبت سيمونيان، في قناتها على تطبيق "تلغرام": "تعرض مراسلنا في وكالة "سبوتنيك بالعربية"، عبد القادر الباي، لقصف في لبنان"، مشيرة إلى أن سيارته فقط هي التي تضررت.وشن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات، أمس الأربعاء، استهدفت عددا من المباني في جنوبي لبنان، ما أدى إلى أضرار كبيرة.وتسببت الهجمات في تضرر سيارة مراسل "سبوتنيك"، عبد القادر الباي، الذي كان موجودا في موقع القصف لتغطية الأحداث.ونتيجة الغارات على بلدة قناريت، أُصيب عدد من الصحفيين، إصابات طفيفة، خلال تغطيتهم للهجوم، في محيط مكان الاستهداف.وكان الجيش الإسرائيلي قد هدّد في بيان، مبانٍ عدة في البلدات: جرجوع، وقناريت، والكفور جنوبي لبنان.
أفادت رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية وقناة "آر تي" التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، اليوم الخميس، بتعرض مراسل وكالة "سبوتنيك بالعربية"، عبد القادر الباي، لخطر الإصابة جراء القصف (الإسرائيلي) في لبنان، إلا أنه لم تتضرر سوى سيارته.
وكتبت سيمونيان، في قناتها على تطبيق "تلغرام": "تعرض مراسلنا في وكالة "سبوتنيك بالعربية"، عبد القادر الباي، لقصف في لبنان"، مشيرة إلى أن سيارته فقط هي التي تضررت.
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات، أمس الأربعاء، استهدفت عددا من المباني في جنوبي لبنان
، ما أدى إلى أضرار كبيرة.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مبان عدة في بلدة قناريت جنوبي لبنان، ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة"، كما استهدفت الغارات منزلا في بلدة الكفور في قضاء النبطية.
وتسببت الهجمات في تضرر سيارة مراسل "سبوتنيك"، عبد القادر الباي، الذي كان موجودا في موقع القصف لتغطية الأحداث.
ووفقاً للمعلومات الواردة، أُصيب 5 صحفيين لبنانيين من قناتي "الميادين" و"المنار" بجروح طفيفة جراء الشظايا الناجمة عن القصف.
ونتيجة الغارات على بلدة قناريت، أُصيب عدد من الصحفيين، إصابات طفيفة، خلال تغطيتهم للهجوم، في محيط مكان الاستهداف.
وكان الجيش الإسرائيلي قد هدّد في بيان
، مبانٍ عدة في البلدات: جرجوع، وقناريت، والكفور جنوبي لبنان.