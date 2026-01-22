عربي
وزير الإعلام اللبناني يعرب عن تضامنه مع مراسل "سبوتنيك" في بيروت
أجرى وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا، بالسكرتير الإعلامي في مكتب إذاعة "سبوتنيك" بيروت، الزميل أنيس صافية، معربًا عن تضامنه مع... 22.01.2026
جاء ذلك عقب القصف الإسرائيلي الذي طال بلدة قناريت في جنوب لبنان مساءً، وأسفر عن إصابة عدد من المراسلين والمصورين الصحافيين المتواجدين بالقرب من مكان وقوع الغارات.وخلال الاتصال، أعرب وزير الإعلام اللبناني عن تضامنه مع مراسل "سبوتنيك" في بيروت، كما كل الزملاء الذين تعرضوا للخطر أثناء تأديتهم واجبهم المهني، مطالبًا بحمايتهم وفقًا لما تنص عليه القوانين والأعراف الدولية. بدوره، شكر صافية الوزير مرقص على تضامنه ولفتته الكريمة تجاه الصحافيين الذين يعرضون حياتهم يوميًا للخطر بهدف نقل الحقيقة كما هي، ومنهم الزميل عبد القادر الباي، الذي يعمل بجهد ومهنية وحرفية لينقل عبر وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" تفاصيل المشهد اللبناني إلى كل المتابعين حول العالم. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات، أمس الأربعاء، استهدفت عددا من المباني في جنوبي لبنان، مما أدى إلى أضرار كبيرة.وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت عدة مبان في بلدة قناريت جنوبي لبنان، مما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة"، كما استهدفت الغارات منزلا في بلدة الكفور في قضاء النبطية.ونتيجة الغارات على بلدة قناريت، أُصيب عدد من الصحفيين، إصابات طفيفة، خلال تغطيتهم للهجوم، في محيط مكان الاستهداف.وكان الجيش الإسرائيلي قد هدّد في بيان، عدّة مبانٍ في البلدات جرجوع، قناريت والكفور في جنوبي لبنان.
أجرى وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا، بالسكرتير الإعلامي في مكتب إذاعة "سبوتنيك" بيروت، الزميل أنيس صافية، معربًا عن تضامنه مع مراسل الوكالة عبد القادر الباي، عقب القصف الإسرائيلي الذي طال بلدة قناريت في جنوب لبنان.
جاء ذلك عقب القصف الإسرائيلي الذي طال بلدة قناريت في جنوب لبنان مساءً، وأسفر عن إصابة عدد من المراسلين والمصورين الصحافيين المتواجدين بالقرب من مكان وقوع الغارات.
وخلال الاتصال، أعرب وزير الإعلام اللبناني عن تضامنه مع مراسل "سبوتنيك" في بيروت، كما كل الزملاء الذين تعرضوا للخطر أثناء تأديتهم واجبهم المهني، مطالبًا بحمايتهم وفقًا لما تنص عليه القوانين والأعراف الدولية.
بدوره، شكر صافية الوزير مرقص على تضامنه ولفتته الكريمة تجاه الصحافيين الذين يعرضون حياتهم يوميًا للخطر بهدف نقل الحقيقة كما هي، ومنهم الزميل عبد القادر الباي، الذي يعمل بجهد ومهنية وحرفية لينقل عبر وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" تفاصيل المشهد اللبناني إلى كل المتابعين حول العالم.
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات، أمس الأربعاء، استهدفت عددا من المباني في جنوبي لبنان، مما أدى إلى أضرار كبيرة.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت عدة مبان في بلدة قناريت جنوبي لبنان، مما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة"، كما استهدفت الغارات منزلا في بلدة الكفور في قضاء النبطية.
ونتيجة الغارات على بلدة قناريت، أُصيب عدد من الصحفيين، إصابات طفيفة، خلال تغطيتهم للهجوم، في محيط مكان الاستهداف.
وكان الجيش الإسرائيلي قد هدّد في بيان، عدّة مبانٍ في البلدات جرجوع، قناريت والكفور في جنوبي لبنان.
