الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا لمنطقتين جديدتين في جنوب لبنان

جاء ذلك في بيان لأفخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على موقع "إكس"، اليوم الأربعاء، نشر فيه خرائط للمنطقتين وقال: "نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها أنتم موجودون بالقرب من مبان يستخدمها "حزب الله"، ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".جاء ذلك بعدما شن هجمات على أهداف حددها في إنذار سابق بقرى قناريت والكفور (النبطية) وجرجوع، إضافة إلى إعلانه قتل قيادي في "حزب الله" بقرية يانوح، جنوب لبنان.وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، في وقت أعلن فيه الجيش اللبناني إنجاز المرحلة الأولى من خطة نزع سلاح "حزب الله" اللبناني، رغم تشكيك إسرائيل بـ"مدى كفاية هذه الخطوات".
