الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا لمنطقتين جديدتين في جنوب لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
17:15 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: الدول الأوروبية أصبحت كطفل بالغ ما زال يعيش على نفقة والديه
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260121/الجيش-الإسرائيلي-يوجه-إنذارا-لمنطقتين-جديدتين-في-جنوب-لبنان-1109483486.html
الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا لمنطقتين جديدتين في جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا لمنطقتين جديدتين في جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان جنوبي لبنان وتحديدا قريتي الخرايب وأنصار، مؤكدا أنه سيهاجم على المدى الزمني القريب ما قال إنها بنى تحتية عسكرية... 21.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-21T16:08+0000
2026-01-21T16:08+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109376327_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_506ed228a6c43e665c14c7cfff600a9f.jpg
جاء ذلك في بيان لأفخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على موقع "إكس"، اليوم الأربعاء، نشر فيه خرائط للمنطقتين وقال: "نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها أنتم موجودون بالقرب من مبان يستخدمها "حزب الله"، ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".جاء ذلك بعدما شن هجمات على أهداف حددها في إنذار سابق بقرى قناريت والكفور (النبطية) وجرجوع، إضافة إلى إعلانه قتل قيادي في "حزب الله" بقرية يانوح، جنوب لبنان.وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، في وقت أعلن فيه الجيش اللبناني إنجاز المرحلة الأولى من خطة نزع سلاح "حزب الله" اللبناني، رغم تشكيك إسرائيل بـ"مدى كفاية هذه الخطوات".
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109376327_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_8302591021a8a6f095f317ecde7087a0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله
أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله

الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا لمنطقتين جديدتين في جنوب لبنان

16:08 GMT 21.01.2026
© Photo / x.comمقاتلات "إف - 35"
مقاتلات إف - 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
© Photo / x.com
تابعنا عبر
وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان جنوبي لبنان وتحديدا قريتي الخرايب وأنصار، مؤكدا أنه سيهاجم على المدى الزمني القريب ما قال إنها بنى تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني فيهما.
جاء ذلك في بيان لأفخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على موقع "إكس"، اليوم الأربعاء، نشر فيه خرائط للمنطقتين وقال: "نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها أنتم موجودون بالقرب من مبان يستخدمها "حزب الله"، ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".
جاء ذلك بعدما شن هجمات على أهداف حددها في إنذار سابق بقرى قناريت والكفور (النبطية) وجرجوع، إضافة إلى إعلانه قتل قيادي في "حزب الله" بقرية يانوح، جنوب لبنان.
وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، في وقت أعلن فيه الجيش اللبناني إنجاز المرحلة الأولى من خطة نزع سلاح "حزب الله" اللبناني، رغم تشكيك إسرائيل بـ"مدى كفاية هذه الخطوات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала