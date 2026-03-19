الكرملين حول استهداف صحفيي قناة "آر تي" في لبنان: أمر غير مقبول
الكرملين حول استهداف صحفيي قناة "آر تي" في لبنان: أمر غير مقبول
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، تعليقاً على الهجوم الذي استهدف صحفيي قناة "آر تي" في لبنان، إن إصابة الصحفيين أمر غير مقبول. 19.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-19T16:56+0000
2026-03-19T16:56+0000
2026-03-19T16:56+0000
وصرح بيسكوف للصحفيين: "يقع العديد من الصحفيين ضحايا، لا قدر الله، ويُصابون أثناء تأدية عملهم الصحفي. هذا أمر غير مقبول".وجاء في بيان نشر على قناة "آر تي" الروسية على تطبيق تلغرام: "أُصيب مراسل "آر تي"، ستيف سويني، ومصوره بجروح في هجوم إسرائيلي جنوب لبنان".وأضاف البيان: "كلاهما واعيان ويتلقيان العلاج حاليًا في المستشفى. ويقولان إن شظايا الانفجار أصابت أطرافهما. ونحن بانتظار التفاصيل من الأطباء".
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي, لبنان
روسيا, العالم العربي, لبنان
الكرملين حول استهداف صحفيي قناة "آر تي" في لبنان: أمر غير مقبول
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، تعليقاً على الهجوم الذي استهدف صحفيي قناة "آر تي" في لبنان، إن إصابة الصحفيين أمر غير مقبول.
وصرح بيسكوف للصحفيين: "يقع العديد من الصحفيين ضحايا، لا قدر الله، ويُصابون أثناء تأدية عملهم الصحفي. هذا أمر غير مقبول".
أُصيب مراسل قناة "آر تي" الروسية، ستيف سويني، ومصوره، اليوم الخميس، في هجوم إسرائيلي استهدف جنوبي لبنان، وهما يتلقيان العلاج في المستشفى، بحسب ما أفادت القناة.
وجاء في بيان نشر على قناة "آر تي" الروسية على تطبيق تلغرام: "أُصيب مراسل "آر تي"
، ستيف سويني، ومصوره بجروح في هجوم إسرائيلي جنوب لبنان".
وأوضحا أن طائرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على سيارتهما أثناء عبورهما جسرا قرب قاعدة عسكرية جنوبي لبنان.
وأضاف البيان: "كلاهما واعيان ويتلقيان العلاج حاليًا في المستشفى. ويقولان إن شظايا الانفجار أصابت أطرافهما. ونحن بانتظار التفاصيل من الأطباء".