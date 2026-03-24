https://sarabic.ae/20260324/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-مواقع-لـحزب-الله-في-بيروت-وجنوب-لبنان-1111862316.html

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لـ"حزب الله" في بيروت وجنوب لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ سلسلة غارات جوية خلال ساعات الليل استهدفت مواقع تابعة لـ"حزب الله" في العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق أخرى من...

لبنان

أخبار لبنان

أخبار حزب الله

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111710310_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_ac8280666186cb9a6fdcb3ec12d9cca7.jpg

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "الضربات طالت بنى تحتية ومقار عسكرية، من بينها موقع يُستخدم من قبل وحدة قوة الرضوان"، التي قال إنها "مسؤولة عن التخطيط لعمليات ضد إسرائيل".وأضاف أن "الغارات في بيروت شملت أيضا استهداف مقر تابع لجهاز الاستخبارات المرتبط بـ"حزب الله"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول حجم الخسائر".كما أشار البيان إلى تنفيذ غارة في بلدة الطيري جنوبي لبنان، استهدفت "موقعا لعناصر من الحزب داخل محطة بث إذاعي"، قال إنها تُستخدم لأغراض عملياتية.وبدأ "حزب الله" اللبناني، منذ 1 مارس/ آذار، وبعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، الذي تزامن مع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أميركية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي.وردت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وتعد هذه الهجمات هي الأولى من جانب "حزب الله" ضد إسرائيل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بينهما حيز التنفيذ في نوفمبر/27 تشرين الثاني 2024، وذلك بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

