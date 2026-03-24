القوات الروسية تضرب شركات أوكرانية لإنتاج الصواريخ وتحرر بيشانوي في مقاطعة خاركوف
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لـ"حزب الله" في بيروت وجنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ سلسلة غارات جوية خلال ساعات الليل استهدفت مواقع تابعة لـ"حزب الله" في العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق أخرى من... 24.03.2026, سبوتنيك عربي
وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "الضربات طالت بنى تحتية ومقار عسكرية، من بينها موقع يُستخدم من قبل وحدة قوة الرضوان"، التي قال إنها "مسؤولة عن التخطيط لعمليات ضد إسرائيل".وأضاف أن "الغارات في بيروت شملت أيضا استهداف مقر تابع لجهاز الاستخبارات المرتبط بـ"حزب الله"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول حجم الخسائر".كما أشار البيان إلى تنفيذ غارة في بلدة الطيري جنوبي لبنان، استهدفت "موقعا لعناصر من الحزب داخل محطة بث إذاعي"، قال إنها تُستخدم لأغراض عملياتية.وبدأ "حزب الله" اللبناني، منذ 1 مارس/ آذار، وبعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، الذي تزامن مع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أميركية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي.وردت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وتعد هذه الهجمات هي الأولى من جانب "حزب الله" ضد إسرائيل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بينهما حيز التنفيذ في نوفمبر/27 تشرين الثاني 2024، وذلك بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
09:39 GMT 24.03.2026
© AP Photo / Hussein Mallaانفجار يندلع من مبنى عقب غارة إسرائيلية على وسط بيروت في لبنان.
انفجار يندلع من مبنى عقب غارة إسرائيلية على وسط بيروت في لبنان. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2026
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ سلسلة غارات جوية خلال ساعات الليل استهدفت مواقع تابعة لـ"حزب الله" في العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق أخرى من البلاد.
وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "الضربات طالت بنى تحتية ومقار عسكرية، من بينها موقع يُستخدم من قبل وحدة قوة الرضوان"، التي قال إنها "مسؤولة عن التخطيط لعمليات ضد إسرائيل".
وأضاف أن "الغارات في بيروت شملت أيضا استهداف مقر تابع لجهاز الاستخبارات المرتبط بـ"حزب الله"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول حجم الخسائر".
كما أشار البيان إلى تنفيذ غارة في بلدة الطيري جنوبي لبنان، استهدفت "موقعا لعناصر من الحزب داخل محطة بث إذاعي"، قال إنها تُستخدم لأغراض عملياتية.
وبدأ "حزب الله" اللبناني، منذ 1 مارس/ آذار، وبعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، الذي تزامن مع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أميركية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي.
وردت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".
وتعد هذه الهجمات هي الأولى من جانب "حزب الله" ضد إسرائيل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بينهما حيز التنفيذ في نوفمبر/27 تشرين الثاني 2024، وذلك بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
