عربي
تغطية لليوم الـ27 من الحرب على إيران.. ترامب يتوعد وطهران تشترط إدخال لبنان في أي اتفاق.. صور وفيديو
بث مباشر
رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش قد ينهار من الداخل.. لقد رفعت 10 أعلام حمراء
حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الخميس، من أن الجيش سينهار ما لم تحل أزمة نقص الأفراد في صفوفه، في ظل تعدد الجبهات التي يقاتل فيها. 26.03.2026, سبوتنيك عربي
وردت تصريحات زامير في اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، يوم أمس الأربعاء. وبحسب ما أوردته القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الخميس، فقد "اختار زامير خلال اجتماع الكابينيت، الذي عُقد لمناقشة وضع الحرب الليلة الماضية، تحذير المشاركين من تصاعد العمليات (التي يشنّها مستوطنون) في الضفة الغربية".وحذّر زامير من أن "هذه الخطوة لا تتناسب مع احتياجات الجيش الإسرائيلي من القوى العاملة، وأن نطاق القوات المطلوبة محدود، في حين أن الجيش بحاجة إلى الانتشار عبر عدد من جبهات القتال النشطة، بما في ذلك لبنان، حيث تتمركز عدة فرق حالياً، وقطاع غزة، والحدود السورية، والضفة الغربية".وأضاف رئيس الأركان، أن الحكومة "لا تتناول أياً من الحلول المطروحة على جدول الأعمال؛ مثل قانون تجنيد مختلف، وتمديد الخدمة بالقوات النظامية، وتعديلات على قانون الاحتياط".بدوره، علّق زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد على تصريحات رئيس الأركان بشأن الجيش الإسرائيلي، وقال إن "رئيس الأركان يحذّر من انهيار الجيش، لكن الحكومة تتجاهله"، وأضاف لبيد أنه "في الكارثة المقبلة، لن تستطيع الحكومة التذرع بالجهل؛ إنها تتحمل المسؤولية".من جانبه، قال وزير الدفاع الأسبق، بيني غانتس، في بيان، إن "تصريحات رئيس الأركان تشكل إدانة خطيرة للحكومة في زمن الحرب". وأضاف غانتس "إنها الحكومة نفسها التي تتحدث من جهة عن تغيير الشرق الأوسط، وعن أسابيع حرب طويلة أخرى، والتي تروج لأوهام انتصارات عظيمة، بينما تستمر من جهة أخرى في تشجيع التهرب الجماعي". وتابع غانتس بالقول: "لن تستطيعوا التستّر على هذا، ولن تستطيعوا التذرع بـ لم نكن نعلم، عندما تقع الكارثة التالية".
حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الخميس، من أن الجيش سينهار ما لم تحل أزمة نقص الأفراد في صفوفه، في ظل تعدد الجبهات التي يقاتل فيها.
وردت تصريحات زامير في اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، يوم أمس الأربعاء.
وبحسب ما أوردته القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الخميس، فقد "اختار زامير خلال اجتماع الكابينيت، الذي عُقد لمناقشة وضع الحرب الليلة الماضية، تحذير المشاركين من تصاعد العمليات (التي يشنّها مستوطنون) في الضفة الغربية".
وفي الاجتماع ذاته، صادق الكابينيت الإسرائيلي استكمالاً لقرارات سابقة، على إقامة عشرات المزارع الاستيطانية والبؤر الاستيطانية الإضافية في الضفة الغربية.
"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف 21 دبابة "ميركافا" إسرائيلية في أقل من 24 ساعة
وحذّر زامير من أن "هذه الخطوة لا تتناسب مع احتياجات الجيش الإسرائيلي من القوى العاملة، وأن نطاق القوات المطلوبة محدود، في حين أن الجيش بحاجة إلى الانتشار عبر عدد من جبهات القتال النشطة، بما في ذلك لبنان، حيث تتمركز عدة فرق حالياً، وقطاع غزة، والحدود السورية، والضفة الغربية".
وأضاف رئيس الأركان، أن الحكومة "لا تتناول أياً من الحلول المطروحة على جدول الأعمال؛ مثل قانون تجنيد مختلف، وتمديد الخدمة بالقوات النظامية، وتعديلات على قانون الاحتياط".

وبشأن ذلك، قال زامير: "أرفع أمامكم عشرة أعلام حمراء (في إشارة إلى خطورة الوضع في الجيش والنقص في قواته)؛ وبهذا المعّدل، سينهار الجيش الإسرائيلي على نفسه"، وبحسب زامير "لن يكون الجيش الإسرائيلي مستعداً لمهامّه الروتينية في وقت قصير. ولن يصمد جنود الاحتياط".

الحرس الثوري الإيراني: انهيار منظومة الدفاع الأمريكية الإسرائيلية المتعددة الطبقات غربي آسيا
بدوره، علّق زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد على تصريحات رئيس الأركان بشأن الجيش الإسرائيلي، وقال إن "رئيس الأركان يحذّر من انهيار الجيش، لكن الحكومة تتجاهله"، وأضاف لبيد أنه "في الكارثة المقبلة، لن تستطيع الحكومة التذرع بالجهل؛ إنها تتحمل المسؤولية".
من جانبه، قال وزير الدفاع الأسبق، بيني غانتس، في بيان، إن "تصريحات رئيس الأركان تشكل إدانة خطيرة للحكومة في زمن الحرب". وأضاف غانتس "إنها الحكومة نفسها التي تتحدث من جهة عن تغيير الشرق الأوسط، وعن أسابيع حرب طويلة أخرى، والتي تروج لأوهام انتصارات عظيمة، بينما تستمر من جهة أخرى في تشجيع التهرب الجماعي".
وتابع غانتس بالقول: "لن تستطيعوا التستّر على هذا، ولن تستطيعوا التذرع بـ لم نكن نعلم، عندما تقع الكارثة التالية".
إسرائيل تسقط أكثر من 15 ألف قذيفة على إيران منذ بداية الصراع
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لـ"حزب الله" في بيروت وجنوب لبنان
الصحة اللبنانية تعلن حصيلة جديدة لضحايا الغارات الإسرائيلية
