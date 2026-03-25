إسرائيل تسقط أكثر من 15 ألف قذيفة على إيران منذ بداية الصراع
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أن جيش الدفاع الإسرائيلي أسقط أكثر من 15000 قذيفة على إيران لمدة شهر على الأقل، منذ بدء عملية "الأسد...
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أن جيش الدفاع الإسرائيلي أسقط أكثر من 15000 قذيفة على إيران لمدة شهر على الأقل، منذ بدء عملية "الأسد الصاعد".
وقال كاتس: "أسقط جيش الدفاع الإسرائيلي أكثر من 15000 قذيفة على إيران، وذلك أكثر بأربع مرات مما كان عليه خلال عملية "الأسد الصاعد".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ 28 شباط / فبراير الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
بدأت إسرائيل عملية "الأسد الصاعد" في يونيو 2025، بهدف تدمير المنشآت النووية والبنية التحتية العسكرية الإيرانية. وبعد 12 يوماً من الصراع، أعلن الطرفان وقفاً متبادلاً لإطلاق النار.