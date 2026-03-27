خطة إسرائيل لإقامة "منطقة عازلة" في جنوب لبنان.. خطوة استفزازية أم احتلال بلا إعلان؟

سبوتنيك عربي

تتجه إسرائيل نحو توسيع حضورها العسكري في جنوب لبنان من خلال خطة تهدف إلى إنشاء "منطقة عازلة" واسعة على امتداد الحدود، في تطور يثير قلقاً لبنانياً واسعاً ومخاوف... 27.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-27T08:12+0000

2026-03-27T08:32+0000

تشير المعطيات الميدانية إلى أن الجيش الإسرائيلي طلب في 4 مارس/آذار الماضي من سكان المناطق جنوب نهر الليطاني مغادرة منازلهم، وذلك عقب تصاعد التوترات ودخول حزب الله في مواجهات صاروخية مع إسرائيل. ويقع نهر الليطاني على بعد نحو 30 كيلومتراً شمال الحدود، وتمثل المنطقة جنوبها حوالي 8% من مساحة لبنان. ومنذ ذلك التاريخ، عززت القوات الإسرائيلية مواقعها، وأقامت تحصينات عسكرية، ونفذت عمليات هدم لمنازل في قرى أُخليت من سكانها. من جانبه، وصف المتحدث العسكري الإسرائيلي نهر الليطاني بأنه "خط أمني شمالي"، بينما أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في 25 مارس/آذار الماضي أن إسرائيل "توسع الشريط الأمني" لتقليص خطر الأسلحة المضادة للدروع على المستوطنات الشمالية، قائلاً: "نحن ببساطة ننشئ منطقة عازلة أكبر". وأضاف في بيان مصور أن الهدف منع أي تسلل نحو الجليل وإبعاد خطر الصواريخ المضادة للدبابات. وكشفت القناة 14 الإسرائيلية عن خطط لتوسيع الوجود العسكري ليشمل 8 كيلومترات إضافية على الأقل داخل الأراضي اللبنانية، مع توافق سياسي-عسكري على السيطرة الكاملة حتى نهر الليطاني وأبعد في بعض المناطق. وأشارت التقارير إلى أن هذه المساحة قد تصل إلى 10% من أراضي لبنان. ردود الفعل اللبنانية: رفض قاطع وشكوى دولية وصف الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم استمرار الغارات وتوسيع المنطقة العازلة بأنه "محاولة لفرض الاستسلام" على لبنان، ودعا الحكومة إلى التراجع عن قرارات حظر أنشطة الحزب العسكرية. وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص في بيان نقلته وكالة الأنباء اللبنانية عقب جلسة مجلس الوزراء أمس الخميس إن محاولة إقامة منطقة عازلة تمثل "انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية ومخالفة للقانون الدولي". يأتي هذا التطور في سياق توتر إقليمي متصاعد، حيث ترى إسرائيل منطقة جنوب الليطاني نقطة تمركز لحزب الله رغم التنوع السكاني (شيعي، مسيحي، سني). أما الجانب اللبناني فيرفض الخطة جملة وتفصيلاً، معتبراً إياها تهديداً وجودياً للسيادة واستقرار البلاد. ويشن "حزب الله" اللبناني، منذ 1 مارس/ آذار الجاري، وبعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، الذي تزامن مع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي. وردت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله". وأتت هذه الهجمات بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في نوفمبر/27 تشرين الثاني 2024، وذلك بعد أكثر من عام على فتح الحزب ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

