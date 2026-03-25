الجيش الإسرائيلي يهاجم بنى تحتية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.. فيديو

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مهاجمته بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، والقضاء على عناصر تابعة للحزب.

2026-03-25T06:35+0000

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، على صفحته "تليغرام": "قوات الفرقة 36 تواصل تعميق الضربات ضد البنى التحتية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان: القضاء على عناصر إرهابية وتدمير مقرات عُثر بداخلها على وسائل قتالية تابعة لحزب الله الإرهابي". وأضاف: "دمرت قوات اللواء 7 مخزنًا للاسلحة حيث وعقب الاستهداف تم رصد عدد من العناصر الإرهابية يفرون من المكان حيث قام سلاح الجو بالقضاء عليهم". وتابع: "دمرت قوات لواء غولاني مقرات تابعة لحزب الله عُثر بداخلها على كميات كبيرة من الوسائل القتالية التي استخدمها العناصر الأرهابية للتخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات الجيش وإسرائيل. ‏ووفقا له، فإنه القوات قضت على عنصر مسلح بسلاح من نوع RPG وبندقية كلاشنيكوف اقترب من المنطقة التي تعمل فيها القوات.وأشار إلى أن الجيش "هاجم جنوب لبنان، حيث تم استهداف بنى تحتية تحت أرضية تابعة لحزب الله في منطقة الشقيف".الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير معبر على نهر الليطاني واستهداف 15 مواقعا لـ"حزب الله"الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لـ"حزب الله" في بيروت وجنوب لبنان

