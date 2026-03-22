الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير معبر على نهر الليطاني واستهداف 15 مواقعا لـ"حزب الله"
أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير معبر رئيسي فوق نهر الليطاني في جنوب لبنان، زاعماأإنه كان يُستخدم من قبل عناصر وقيادات "حزب الله" للتنقل بين شمال وجنوب النهر. 22.03.2026, سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير معبر رئيسي فوق نهر الليطاني في جنوب لبنان، زاعماأإنه كان يُستخدم من قبل عناصر وقيادات "حزب الله" للتنقل بين شمال وجنوب النهر.
وأفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "المعبر كان يُستغل في نقل أسلحة ووسائل قتالية وصواريخ ومنصات إطلاق تُستخدم في تنفيذ هجمات ضد قواته ومواطني إسرائيل"، قائلا إن استهدافه جاء بهدف منع هذه الأنشطة.
وأضاف البيان أن "العملية تهدف إلى حماية المدنيين، سواء في إسرائيل أو لبنان، عبر تقليص قدرات الحزب العسكرية في المنطقة"، وفق قوله.
وأعلن الجيش، تنفيذ موجة غارات جوية إضافية في منطقة النبطية بجنوب لبنان، استهدفت نحو 15 موقعًا قال إنها تابعة لـ"حزب الله".
وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في وقت سابق اليوم، أوامر بتدمير جميع الجسور المقامة على نهر الليطاني
، بزعم استخدامها من قبل "حزب الله" لنقل الأسلحة.
ونقل المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الاسرائيلية تصريحات لكاتس قال فيها: "أصدرتُ ورئيس الوزراء ( بنيامين نتانياهو) تعليماتٍ بتدمير جميع الجسور التي تعبر نهر الليطاني، التي تستخدم في نشاطات إرهابية".
وأضاف أن ذلك يأتي "لمنع نقل مقاتلي حزب الله وأسلحتهم إلى الجنوب".
وبحسب الوزير، "تلقى جنود الجيش أوامر بتسريع عمليات هدم البيوت جنوبي لبنان، للقضاء على التهديدات التي تطال مستوطنات شمالي البلاد"، على غرار بيت حانون ورفح في غزة.
وأردف أنه: "في وقت سابق من مارس(آذار)، أبلغ الجيش الدفاع عن غارات على معبرين فوق نهر الليطاني، يربطان جنوب لبنان مع باقي البلاد"، زاعما أنهما كانا يستخدمان لتهريب الأسلحة من قبل "حزب الله".
وفي ليلة الثاني من مارس قام "حزب الله" باستئناف عملياته العسكرية ضد إسرائيل، التي جاءت ردًا على الهجمات الإسرائيلية المتكررة واغتيال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، وردت إسرائيل بشن غارات مكثفة على الضواحي الجنوبية لبيروت وعشرات المدن والبلدات شرقي وشمالي لبنان، ما أودى بحياة أكثر من 1000 شخص وإصابة الآلاف، وفق الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة اللبنانية.