ترامب يلمح إلى إمكانية وقف دعم حلف "الناتو" بسبب تصرفات الحلف

ترامب يلمح إلى إمكانية وقف دعم حلف "الناتو" بسبب تصرفات الحلف

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن واشنطن قد توقف دعمها لحلف الناتو بسبب تصرفات الحلف.

2026-03-27T23:17+0000

2026-03-27T23:17+0000

وقال ترامب خلال كلمة ألقاها في ميامي: "ننفق مئات المليارات من الدولارات سنويًا على الناتو، ومئات المليارات لحمايتهم. كنا دائمًا نقف إلى جانبهم، لكن الآن، وبالنظر إلى تصرفاتهم، أعتقد أنه لم يعد من الضروري أن نقف إلى جانبهم، أليس كذلك؟"وأمس الخميس، أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن ثقته بأن مضيق هرمز "سيظل مفتوحًا" أمام الملاحة البحرية، موكدا أن "ما جرى كان اختبارا للناتو ولن ننسى"، مشيرا إلى أن "دول الناتو لم ترد الانجرار معنا ونحن أيضا لا نريد الانجرار إلى حروبها".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن