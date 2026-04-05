إسرائيل تعلن قصفها 120 هدفا في إيران بما في ذلك أنظمة دفاع جوي تهدد الطائرات.. فيديو
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن سلاح الجو التابع له قصف أكثر من 120 هدفا مرتبطا بالصواريخ الباليستية الإيرانية، والطائرات المسيّرة، وأنظمة الدفاع الجوي. 05.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-05T06:14+0000
وشملت الأهداف التي تم قصفها الجيش الإسرائيلي في غرب ووسط إيران، منشآت صواريخ باليستية تابعة للحرس الثوري الإيراني، ومواقع تخزين وإطلاق طائرات مسيّرة، وأنظمة دفاع جوي.وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان له، مرفقا لقطات مصورة لبعض الضربات: "شكلت أنظمة الدفاع المدمرة تهديدا لطائرات سلاح الجو الإسرائيلي، ويحافظ تدميرها على تفوق سلاح الجو الإسرائيلي في سماء إيران". وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
