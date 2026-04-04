https://sarabic.ae/20260404/الجيش-الإسرائيلي-يرصد-إطلاق-صواريخ-من-إيران-والأنظمة-الدفاعية-تعمل-على-اعتراضها--1112292750.html
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صواريخ من إيران والأنظمة الدفاعية تعمل على اعتراضها
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد إطلاق صواريخ من إيران نحو إسرائيل، والأنظمة الدفاعية تعمل على اعتراضها. 04.04.2026, سبوتنيك عربي
إيران
أخبار إيران
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/17/1109548623_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d29b5e0340760be15b36a8b75b5e4210.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الأحد، إنه "تم رصد منذ وقت قصير إطلاق صواريخ من إيران نحو إسرائيل. الأنظمة الدفاعية تعمل على اعتراض التهديد". وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إسرائيل، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/17/1109548623_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_015f3a53f08cb12da486ff0a4d3649df.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
