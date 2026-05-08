الخارجية الروسية: موسكو تدعو أطراف الصراع حول إيران إلى تجنب التصعيد
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موقف موسكو من الملف الإيراني لا يزال ثابتا، داعيةً جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس وتجنّب أي خطوات أحادية أو... 08.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-08T15:00+0000
وأعرب ألكسندر أليموف، نائب وزير الخارجية الروسي، عن هذا الموقف خلال اجتماع مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.وتابع: "تدعو موسكو جميع الأطراف المنخرطة في المواجهة الحالية في المنطقة، إلى الامتناع عن الخطوات الأحادية والمبادرات التصعيدية، القادرة على الإضرار بالجهود الرامية إلى تحقيق التفاهمات بين إيران والولايات المتحدة".وقالت البعثة الروسية، في بيان لها، إن "بلادنا لا تدعم المحاولات الخطيرة لملء الوثيقة بصياغات غير متوازنة، ومطالبات أحادية الجانب موجّهة إلى طهران، مع التجاهل التام للسبب الجذري للأزمة، وهو المغامرة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران".وأكدت البعثة الروسية أنه من المهم حماية المفاوضات الدبلوماسية بشأن إيران من أي استفزازات، بما في ذلك الخطاب الحربي والأعمال العنيفة.
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موقف موسكو من الملف الإيراني لا يزال ثابتا، داعيةً جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس وتجنّب أي خطوات أحادية أو إجراءات تصعيدية من شأنها تعقيد المشهد الإقليمي.
وأعرب ألكسندر أليموف، نائب وزير الخارجية الروسي، عن هذا الموقف خلال اجتماع مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وجاء في البيان المنشور على موقع الوزارة: "أكد أليموف عدم تغير الموقف الروسي من الصراع حول إيران".
وتابع: "تدعو موسكو جميع الأطراف المنخرطة في المواجهة الحالية في المنطقة، إلى الامتناع عن الخطوات الأحادية والمبادرات التصعيدية، القادرة على الإضرار بالجهود الرامية إلى تحقيق التفاهمات بين إيران والولايات المتحدة".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت البعثة الدائمة لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، أنها لا تدعم المحاولات الخطيرة لملء مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة والبحرين في مجلس الأمن الدولي، بصياغات غير متوازنة.
وقالت البعثة الروسية، في بيان لها، إن "بلادنا لا تدعم المحاولات الخطيرة لملء الوثيقة بصياغات غير متوازنة، ومطالبات أحادية الجانب موجّهة إلى طهران، مع التجاهل التام للسبب الجذري للأزمة، وهو المغامرة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران".
وأكدت البعثة الروسية أنه من المهم حماية المفاوضات الدبلوماسية بشأن إيران من أي استفزازات، بما في ذلك الخطاب الحربي والأعمال العنيفة.