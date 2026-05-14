https://sarabic.ae/20260514/باحث-زيارة-ترامب-إلى-بكين-اقتصادية-وسياسية-وأي-تفاهم-صيني-أمريكي--روسي-يجنب-العالم-أزمات-كبرى-1113397766.html

باحث: زيارة ترامب إلى بكين اقتصادية وسياسية وأي تفاهم صيني-أمريكي- روسي يجنب العالم أزمات كبرى

باحث: زيارة ترامب إلى بكين اقتصادية وسياسية وأي تفاهم صيني-أمريكي- روسي يجنب العالم أزمات كبرى

سبوتنيك عربي

علق الباحث في الشأن الدولي من باريس، سمير سكاف، على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين وأبرز الملفات التي سيتم التطرق إليها، بالقول إن "ملف إيران... 14.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-14T07:28+0000

2026-05-14T07:28+0000

2026-05-14T07:28+0000

تقارير سبوتنيك

حصري

روسيا

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0e/1113393201_0:101:2375:1437_1920x0_80_0_0_27fa3d0c98a9cfc3d9b1e4c1a1291eba.jpg

وأشار سكاف، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "لملف تايوان أهمية أيضا، لأن الصين يهمها أن توقف الولايات المتحدة تسليحها، أما في الموضوع الإيراني لن تتدخل الصين لتقول لإيران أن تسلم 440 كيلوغرام من اليورانيوم المخصصة بنسبة 60% لأن الحرب كلها هي على هذه النقطة"، مستبعدًا أن "تضغط الصين على إيران لتسليم اليورانيوم المخصب، كما لن يحصل مقايضة في موضوع مضيق "هرمز" وتايوان".وأكد ان "مضيق "هرمز" سيعاد فتحه حكما، عندما يصبح هناك تسوية، أما في المواضيع الأخرى بالتأكيد سيتم التوصل إلى نتيجة فيها خاصة لجهة وقف الضرائب الجمركية".وأضاف: "منذ بداية الحرب مع إيران لم تتدخل روسيا والصين عسكريا بل كان هناك دعم استخباراتي ودعم لوجيستي، لذلك لكل من العمالقة الثلاثة الكبار مساحة نفوذ ولا يتدخل أي طرف بالآخر عسكريا، بينما دول الاتحاد الأوروبي هي أكثر من يدفع فواتير الحرب الأمريكية - الإيرانية، وبالتالي لن يحصل أي ضغط من قبل الصين على الولايات المتحدة أو العكس، وقد يتم عقد اتفاقيات كبيرة اقتصادية وتجارية وتكنولوجية وغيرها".وعن احتمال حدوث تغييرات جوهرية في السياسة الأمريكية تجاه تايوان، قال سكاف إن "صداقة الرئيس الأمريكي مع كل من الرئيسين الروسي والصيني، قد تؤدي إلى نتائج، فالرئيس ترامب يقول إنه يتفهم مصالح روسيا بأوكرانيا، وبالتالي تفاهم هذه الدول الثلاث العملاقة مع بعضها البعض سيجنبهم الكثير من المشاكل"، مرجحا أن "تقوم الصين بأخذ تايوان بالمفاوضات، إما عزلها عسكرياً عن الولايات المتحدة، وبالحالتين ستسجل الصين نقطة لصالحها في موضوع تايوان".

https://sarabic.ae/20260514/الرئيس-الصيني-يحث-الولايات-المتحدة-على-التعامل-مع-قضية-تايوان-بأقصى-درجات-الحكمة-1113396929.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية