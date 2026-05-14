https://sarabic.ae/20260514/باحث-زيارة-ترامب-إلى-بكين-اقتصادية-وسياسية-وأي-تفاهم-صيني-أمريكي--روسي-يجنب-العالم-أزمات-كبرى-1113397766.html
باحث: زيارة ترامب إلى بكين اقتصادية وسياسية وأي تفاهم صيني-أمريكي- روسي يجنب العالم أزمات كبرى
باحث: زيارة ترامب إلى بكين اقتصادية وسياسية وأي تفاهم صيني-أمريكي- روسي يجنب العالم أزمات كبرى
سبوتنيك عربي
علق الباحث في الشأن الدولي من باريس، سمير سكاف، على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين وأبرز الملفات التي سيتم التطرق إليها، بالقول إن "ملف إيران... 14.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-14T07:28+0000
2026-05-14T07:28+0000
2026-05-14T07:28+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
روسيا
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0e/1113393201_0:101:2375:1437_1920x0_80_0_0_27fa3d0c98a9cfc3d9b1e4c1a1291eba.jpg
وأشار سكاف، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "لملف تايوان أهمية أيضا، لأن الصين يهمها أن توقف الولايات المتحدة تسليحها، أما في الموضوع الإيراني لن تتدخل الصين لتقول لإيران أن تسلم 440 كيلوغرام من اليورانيوم المخصصة بنسبة 60% لأن الحرب كلها هي على هذه النقطة"، مستبعدًا أن "تضغط الصين على إيران لتسليم اليورانيوم المخصب، كما لن يحصل مقايضة في موضوع مضيق "هرمز" وتايوان".وأكد ان "مضيق "هرمز" سيعاد فتحه حكما، عندما يصبح هناك تسوية، أما في المواضيع الأخرى بالتأكيد سيتم التوصل إلى نتيجة فيها خاصة لجهة وقف الضرائب الجمركية".وأضاف: "منذ بداية الحرب مع إيران لم تتدخل روسيا والصين عسكريا بل كان هناك دعم استخباراتي ودعم لوجيستي، لذلك لكل من العمالقة الثلاثة الكبار مساحة نفوذ ولا يتدخل أي طرف بالآخر عسكريا، بينما دول الاتحاد الأوروبي هي أكثر من يدفع فواتير الحرب الأمريكية - الإيرانية، وبالتالي لن يحصل أي ضغط من قبل الصين على الولايات المتحدة أو العكس، وقد يتم عقد اتفاقيات كبيرة اقتصادية وتجارية وتكنولوجية وغيرها".وعن احتمال حدوث تغييرات جوهرية في السياسة الأمريكية تجاه تايوان، قال سكاف إن "صداقة الرئيس الأمريكي مع كل من الرئيسين الروسي والصيني، قد تؤدي إلى نتائج، فالرئيس ترامب يقول إنه يتفهم مصالح روسيا بأوكرانيا، وبالتالي تفاهم هذه الدول الثلاث العملاقة مع بعضها البعض سيجنبهم الكثير من المشاكل"، مرجحا أن "تقوم الصين بأخذ تايوان بالمفاوضات، إما عزلها عسكرياً عن الولايات المتحدة، وبالحالتين ستسجل الصين نقطة لصالحها في موضوع تايوان".
https://sarabic.ae/20260514/الرئيس-الصيني-يحث-الولايات-المتحدة-على-التعامل-مع-قضية-تايوان-بأقصى-درجات-الحكمة-1113396929.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0e/1113393201_162:0:2213:1538_1920x0_80_0_0_02221b40aca24a7e388ee2c259f40150.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
باحث: زيارة ترامب إلى بكين اقتصادية وسياسية وأي تفاهم صيني-أمريكي- روسي يجنب العالم أزمات كبرى
حصري
علق الباحث في الشأن الدولي من باريس، سمير سكاف، على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين وأبرز الملفات التي سيتم التطرق إليها، بالقول إن "ملف إيران أساسي ولكنه ليس الوحيد، فهناك أيضا ملفات الضرائب الجمركية والسيارات الكهربائية والتكنولوجيا النووية وملف التسليح النووي".
وأشار سكاف، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "لملف تايوان أهمية أيضا، لأن الصين يهمها أن توقف الولايات المتحدة تسليحها، أما في الموضوع الإيراني لن تتدخل الصين لتقول لإيران أن تسلم 440 كيلوغرام من اليورانيوم المخصصة بنسبة 60% لأن الحرب كلها هي على هذه النقطة"، مستبعدًا أن "تضغط الصين على إيران لتسليم اليورانيوم المخصب، كما لن يحصل مقايضة في موضوع مضيق "هرمز" وتايوان".
وعن أوراق القوة التي يملكها الرئيس الصيني في مواجهة الرئيس ترامب، رأى سكاف أن "الصين تعلم أنه لا يوجد ذخيرة أمريكية كافية، والولايات المتحدة خسرت الكثير من الحلفاء الأوروبيين، وبالتالي ستستغل الصين هذه النقطة، كما أنها تعلم مدى احترام ترامب للرئيسين الروسي والصيني لانه يعتبرهما رجال أقوياء، بالمقابل لديه مشكلة مع قادة أوروبا الضعفاء".
وأكد ان "مضيق "هرمز" سيعاد فتحه حكما، عندما يصبح هناك تسوية، أما في المواضيع الأخرى بالتأكيد سيتم التوصل إلى نتيجة فيها خاصة لجهة وقف الضرائب الجمركية".
وأضاف: "منذ بداية الحرب مع إيران لم تتدخل روسيا والصين عسكريا بل كان هناك دعم استخباراتي ودعم لوجيستي، لذلك لكل من العمالقة الثلاثة الكبار مساحة نفوذ ولا يتدخل أي طرف بالآخر عسكريا، بينما دول الاتحاد الأوروبي هي أكثر من يدفع فواتير الحرب الأمريكية - الإيرانية، وبالتالي لن يحصل أي ضغط من قبل الصين على الولايات المتحدة أو العكس، وقد يتم عقد اتفاقيات كبيرة اقتصادية وتجارية وتكنولوجية وغيرها".
وعن احتمال حدوث تغييرات جوهرية في السياسة الأمريكية تجاه تايوان، قال سكاف إن "صداقة الرئيس الأمريكي مع كل من الرئيسين الروسي والصيني، قد تؤدي إلى نتائج، فالرئيس ترامب يقول إنه يتفهم مصالح روسيا بأوكرانيا، وبالتالي تفاهم هذه الدول الثلاث العملاقة مع بعضها البعض سيجنبهم الكثير من المشاكل"، مرجحا أن "تقوم الصين بأخذ تايوان بالمفاوضات، إما عزلها عسكرياً عن الولايات المتحدة، وبالحالتين ستسجل الصين نقطة لصالحها في موضوع تايوان".