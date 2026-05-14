باحث: زيارة ترامب إلى بكين اقتصادية وسياسية وأي تفاهم صيني-أمريكي- روسي يجنب العالم أزمات كبرى

مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
السودان وغزة واليمن وسوريا... دولٌ أرهقها الاستعمار الجديد، فكيف يعيش مواطنيها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث: زيارة ترامب إلى بكين اقتصادية وسياسية وأي تفاهم صيني-أمريكي- روسي يجنب العالم أزمات كبرى
سبوتنيك عربي
علق الباحث في الشأن الدولي من باريس، سمير سكاف، على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين وأبرز الملفات التي سيتم التطرق إليها، بالقول إن "ملف إيران... 14.05.2026, سبوتنيك عربي
تقارير سبوتنيك
حصري
روسيا
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
07:28 GMT 14.05.2026
حصري
علق الباحث في الشأن الدولي من باريس، سمير سكاف، على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين وأبرز الملفات التي سيتم التطرق إليها، بالقول إن "ملف إيران أساسي ولكنه ليس الوحيد، فهناك أيضا ملفات الضرائب الجمركية والسيارات الكهربائية والتكنولوجيا النووية وملف التسليح النووي".
وأشار سكاف، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "لملف تايوان أهمية أيضا، لأن الصين يهمها أن توقف الولايات المتحدة تسليحها، أما في الموضوع الإيراني لن تتدخل الصين لتقول لإيران أن تسلم 440 كيلوغرام من اليورانيوم المخصصة بنسبة 60% لأن الحرب كلها هي على هذه النقطة"، مستبعدًا أن "تضغط الصين على إيران لتسليم اليورانيوم المخصب، كما لن يحصل مقايضة في موضوع مضيق "هرمز" وتايوان".
وعن أوراق القوة التي يملكها الرئيس الصيني في مواجهة الرئيس ترامب، رأى سكاف أن "الصين تعلم أنه لا يوجد ذخيرة أمريكية كافية، والولايات المتحدة خسرت الكثير من الحلفاء الأوروبيين، وبالتالي ستستغل الصين هذه النقطة، كما أنها تعلم مدى احترام ترامب للرئيسين الروسي والصيني لانه يعتبرهما رجال أقوياء، بالمقابل لديه مشكلة مع قادة أوروبا الضعفاء".
الرئيس الصيني يحث الولايات المتحدة على التعامل مع قضية تايوان بأقصى درجات الحكمة
وأكد ان "مضيق "هرمز" سيعاد فتحه حكما، عندما يصبح هناك تسوية، أما في المواضيع الأخرى بالتأكيد سيتم التوصل إلى نتيجة فيها خاصة لجهة وقف الضرائب الجمركية".
وأضاف: "منذ بداية الحرب مع إيران لم تتدخل روسيا والصين عسكريا بل كان هناك دعم استخباراتي ودعم لوجيستي، لذلك لكل من العمالقة الثلاثة الكبار مساحة نفوذ ولا يتدخل أي طرف بالآخر عسكريا، بينما دول الاتحاد الأوروبي هي أكثر من يدفع فواتير الحرب الأمريكية - الإيرانية، وبالتالي لن يحصل أي ضغط من قبل الصين على الولايات المتحدة أو العكس، وقد يتم عقد اتفاقيات كبيرة اقتصادية وتجارية وتكنولوجية وغيرها".
وعن احتمال حدوث تغييرات جوهرية في السياسة الأمريكية تجاه تايوان، قال سكاف إن "صداقة الرئيس الأمريكي مع كل من الرئيسين الروسي والصيني، قد تؤدي إلى نتائج، فالرئيس ترامب يقول إنه يتفهم مصالح روسيا بأوكرانيا، وبالتالي تفاهم هذه الدول الثلاث العملاقة مع بعضها البعض سيجنبهم الكثير من المشاكل"، مرجحا أن "تقوم الصين بأخذ تايوان بالمفاوضات، إما عزلها عسكرياً عن الولايات المتحدة، وبالحالتين ستسجل الصين نقطة لصالحها في موضوع تايوان".
