https://sarabic.ae/20260514/ترامب-الرئيس-الصيني-عرض-تقديم-المساعدة-فيما-يتعلق-بإيران-1113417814.html
ترامب: الرئيس الصيني عرض تقديم المساعدة فيما يتعلق بإيران
ترامب: الرئيس الصيني عرض تقديم المساعدة فيما يتعلق بإيران
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن نظيره الصيني شي جين بينغ عرض تقديم المساعدة للولايات المتحدة فيما يتعلق بالملف الإيراني. 14.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-14T15:24+0000
2026-05-14T15:24+0000
2026-05-14T15:24+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094560429_0:11:3000:1699_1920x0_80_0_0_049bdbe4dc48b0d867dc9723448af653.jpg
وقال ترامب، في تصريحات لقناة أمريكية، إن الرئيس الصيني أبلغه باستعداده لتقديم أي دعم ممكن، مضيفًا: "قال لي شي: إذا كان بإمكاني تقديم أي مساعدة على الإطلاق، فأنا أرغب في المساعدة". ويوم أمس الأربعاء، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين، في زيارة دولة تستغرق 3 أيام، وهي الأولى لرئيس أمريكي إلى الصين، منذ 9 سنوات، حسبما أفادت تلفزيون الصين المركزي.وستمتد زيارة ترامب الرسمية إلى الصين، في الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري، وستقتصر على زيارة بكين فقط، ولم يتم الإعلان عن أي رحلات إلى مدن صينية أخرى.وكانت آخر زيارة لترامب إلى الصين، في الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، خلال ولايته الأولى. أما جو بايدن فلم يزر الصين خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20260514/روبيو-الصين-ستواجه-عواقب-إذا-شنت-عملية-عسكرية-ضد-تايوان-1113408628.html
https://sarabic.ae/20260514/روبيو-نسعى-لحث-الصين-للضغط-على-إيران-بشأن-مضيق-هرمز-1113402948.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094560429_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_8ad00059a71be542f8a2b5e783d8fc81.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, إيران, أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, إيران, أخبار إيران
ترامب: الرئيس الصيني عرض تقديم المساعدة فيما يتعلق بإيران
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن نظيره الصيني شي جين بينغ عرض تقديم المساعدة للولايات المتحدة فيما يتعلق بالملف الإيراني.
وقال ترامب
، في تصريحات لقناة أمريكية، إن الرئيس الصيني أبلغه باستعداده لتقديم أي دعم ممكن، مضيفًا: "قال لي شي: إذا كان بإمكاني تقديم أي مساعدة على الإطلاق، فأنا أرغب في المساعدة".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه بحث مع الزعيم الصيني تطورات الوضع في إيران، لافتًا إلى أن شي جين بينغ أكد خلال المحادثات أن بكين لن تزود طهران بـ"معدات عسكرية"، على حد زعمه.
ويوم أمس الأربعاء، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين، في زيارة دولة تستغرق 3 أيام
، وهي الأولى لرئيس أمريكي إلى الصين، منذ 9 سنوات، حسبما أفادت تلفزيون الصين المركزي.
وستمتد زيارة ترامب الرسمية إلى الصين
، في الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري، وستقتصر على زيارة بكين فقط، ولم يتم الإعلان عن أي رحلات إلى مدن صينية أخرى.
وكانت آخر زيارة لترامب إلى الصين، في الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، خلال ولايته الأولى. أما جو بايدن فلم يزر الصين خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة.