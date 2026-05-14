روبيو: الصين ستواجه عواقب إذا شنت عملية عسكرية ضد تايوان
حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، من أن الصين ستواجه عواقب دولية إذا قررت استخدام القوة ضد تايوان. 14.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال روبيو: "نعتقد أن محاولة حل هذه المشكلة بالقوة أو بأي طريقة أخرى ستكون خطأً فادحاً. ستكون العواقب عالمية، ولن تقتصر على الجانب الأمريكي فقط".
وقال روبيو: "نعتقد أن محاولة حل هذه المشكلة بالقوة أو بأي طريقة أخرى ستكون خطأً فادحاً. ستكون العواقب عالمية، ولن تقتصر على الجانب الأمريكي فقط".
وأضاف في مقابلة: "وتيرة نمو الجيش الصيني خلال السنوات العشر الماضية غير مسبوقة".
يوجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الصين في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام.
وفي وقت سابق من اليوم، أعرب دونالد ترامب، عن أمله في أن يكون للولايات المتحدة والصين مستقبل "رائع".
ويوم أمس الأربعاء، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين، في زيارة دولة تستغرق 3 أيام
، وهي الأولى لرئيس أمريكي إلى الصين، منذ 9 سنوات، حسبما أفادت تلفزيون الصين المركزي.
وستمتد زيارة ترامب الرسمية إلى الصين، في الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري، وستقتصر على زيارة بكين فقط، ولم يتم الإعلان عن أي رحلات إلى مدن صينية أخرى.
وكانت آخر زيارة لترامب إلى الصين، في الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، خلال ولايته الأولى. أما جو بايدن فلم يزر الصين خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة.
تعتبر بكين تايوان جزءًا لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، ويعدّ الالتزام بمبدأ "الصين الواحدة" شرطًا أساسيًا للدول الأخرى الراغبة في إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين أو الحفاظ عليها. لطالما شكّلت مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان نقطة توتر رئيسية في العلاقات بين واشنطن وبكين.