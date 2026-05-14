https://sarabic.ae/20260514/روبيو-الصين-ستواجه-عواقب-إذا-شنت-عملية-عسكرية-ضد-تايوان-1113408628.html

روبيو: الصين ستواجه عواقب إذا شنت عملية عسكرية ضد تايوان

روبيو: الصين ستواجه عواقب إذا شنت عملية عسكرية ضد تايوان

سبوتنيك عربي

حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، من أن الصين ستواجه عواقب دولية إذا قررت استخدام القوة ضد تايوان. 14.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-14T12:32+0000

2026-05-14T12:32+0000

2026-05-14T12:32+0000

الصين

أخبار تايوان

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110412133_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_a0ccf4b7f22bfeacdd4783c640ae35f3.jpg

وقال روبيو: "نعتقد أن محاولة حل هذه المشكلة بالقوة أو بأي طريقة أخرى ستكون خطأً فادحاً. ستكون العواقب عالمية، ولن تقتصر على الجانب الأمريكي فقط".يوجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الصين في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام.وفي وقت سابق من اليوم، أعرب دونالد ترامب، عن أمله في أن يكون للولايات المتحدة والصين مستقبل "رائع".ويوم أمس الأربعاء، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين، في زيارة دولة تستغرق 3 أيام، وهي الأولى لرئيس أمريكي إلى الصين، منذ 9 سنوات، حسبما أفادت تلفزيون الصين المركزي.وكانت آخر زيارة لترامب إلى الصين، في الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، خلال ولايته الأولى. أما جو بايدن فلم يزر الصين خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة.تعتبر بكين تايوان جزءًا لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، ويعدّ الالتزام بمبدأ "الصين الواحدة" شرطًا أساسيًا للدول الأخرى الراغبة في إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين أو الحفاظ عليها. لطالما شكّلت مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان نقطة توتر رئيسية في العلاقات بين واشنطن وبكين.ترامب وشي جين بينغ يجريان محادثات في بكين وسط ملفات إقليمية واقتصادية

https://sarabic.ae/20260514/ترامب-بشأن-محادثاته-مع-شي-جين-بينغ-سارت-على-نحو-ممتاز-1113395926.html

الصين

أخبار تايوان

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم