ترامب بشأن محادثاته مع شي جين بينغ: سارت على نحو ممتاز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، "سار على نحو ممتاز"، وفق تعبيره. 14.05.2026, سبوتنيك عربي

وأجاب ترامب على سؤال أحد الصحفيين حول سير الاجتماع، قائلًا: "ممتاز".كما وصف الصين بأنها بلد رائع. وتجاهل الرئيس الأمريكي أسئلة حول ما إذا كان قد تم التطرق إلى موضوع تايوان خلال المحادثات.وفي وقت سابق من اليوم، أعرب دونالد ترامب، عن أمله في أن يكون للولايات المتحدة والصين مستقبل "رائع".ووصف ترامب زيارته إلى الصين بأنها "شرف كبير"، متعهدًا بأن تمارس الولايات المتحدة التجارة مع الصين على أساس "المعاملة بالمثل" بشكل كامل، وفق تعبيره.وستمتد زيارة ترامب الرسمية إلى الصين، في الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري، وستقتصر على زيارة بكين فقط، ولم يتم الإعلان عن أي رحلات إلى مدن صينية أخرى.وكانت آخر زيارة لترامب إلى الصين، في الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، خلال ولايته الأولى. أما جو بايدن فلم يزر الصين خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة.ترامب وشي جين بينغ يجريان محادثات في بكين وسط ملفات إقليمية واقتصادية

