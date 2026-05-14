https://sarabic.ae/20260514/ترامب-بشأن-محادثاته-مع-شي-جين-بينغ-سارت-على-نحو-ممتاز-1113395926.html
ترامب بشأن محادثاته مع شي جين بينغ: سارت على نحو ممتاز
ترامب بشأن محادثاته مع شي جين بينغ: سارت على نحو ممتاز
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، "سار على نحو ممتاز"، وفق تعبيره. 14.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-14T06:02+0000
2026-05-14T06:02+0000
2026-05-14T06:02+0000
الصين
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0e/1113393201_0:101:2375:1437_1920x0_80_0_0_27fa3d0c98a9cfc3d9b1e4c1a1291eba.jpg
وأجاب ترامب على سؤال أحد الصحفيين حول سير الاجتماع، قائلًا: "ممتاز".كما وصف الصين بأنها بلد رائع. وتجاهل الرئيس الأمريكي أسئلة حول ما إذا كان قد تم التطرق إلى موضوع تايوان خلال المحادثات.وفي وقت سابق من اليوم، أعرب دونالد ترامب، عن أمله في أن يكون للولايات المتحدة والصين مستقبل "رائع".ووصف ترامب زيارته إلى الصين بأنها "شرف كبير"، متعهدًا بأن تمارس الولايات المتحدة التجارة مع الصين على أساس "المعاملة بالمثل" بشكل كامل، وفق تعبيره.وستمتد زيارة ترامب الرسمية إلى الصين، في الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري، وستقتصر على زيارة بكين فقط، ولم يتم الإعلان عن أي رحلات إلى مدن صينية أخرى.وكانت آخر زيارة لترامب إلى الصين، في الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، خلال ولايته الأولى. أما جو بايدن فلم يزر الصين خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة.ترامب وشي جين بينغ يجريان محادثات في بكين وسط ملفات إقليمية واقتصادية
https://sarabic.ae/20260514/ترامب-وشي-جين-بينغ-يجريان-محادثات-في-بكين-وسط-ملفات-إقليمية-واقتصادية-1113391707.html
https://sarabic.ae/20260513/ترامب-يصل-إلى-الصين-للقاء-شي-جين-بينغ-1113374601.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0e/1113393201_162:0:2213:1538_1920x0_80_0_0_02221b40aca24a7e388ee2c259f40150.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب بشأن محادثاته مع شي جين بينغ: سارت على نحو ممتاز
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، "سار على نحو ممتاز"، وفق تعبيره.
وأجاب ترامب على سؤال أحد الصحفيين حول سير الاجتماع، قائلًا: "ممتاز".
كما وصف الصين بأنها بلد رائع. وتجاهل الرئيس الأمريكي أسئلة حول ما إذا كان قد تم التطرق إلى موضوع تايوان خلال المحادثات.
وفي وقت سابق من اليوم، أعرب دونالد ترامب، عن أمله في أن يكون للولايات المتحدة والصين مستقبل "رائع".
ووصف ترامب زيارته إلى الصين بأنها "شرف كبير"، متعهدًا بأن تمارس الولايات المتحدة التجارة مع الصين على أساس "المعاملة بالمثل" بشكل كامل، وفق تعبيره.
ويوم أمس الأربعاء، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين، في زيارة دولة تستغرق 3 أيام، وهي الأولى لرئيس أمريكي إلى الصين، منذ 9 سنوات، حسبما أفادت تلفزيون الصين المركزي.
وستمتد زيارة ترامب الرسمية إلى الصين، في الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري، وستقتصر على زيارة بكين فقط، ولم يتم الإعلان عن أي رحلات إلى مدن صينية أخرى.
وكانت آخر زيارة لترامب إلى الصين، في الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، خلال ولايته الأولى. أما جو بايدن فلم يزر الصين خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة.